Szoboszlainak is van még mit tanulnia – de most egyszerre két ügyet is tisztázott

„Nem az én feladatom megmondani, hogy kit kellene igazolnunk, vagy egyáltalán szükségünk van-e új játékosokra. Ha a vezetőség és az edzői stáb úgy dönt, hogy érkezik valaki, akkor örömmel fogadjuk, és mindenben segítjük a beilleszkedését. Ha viszont úgy határoznak, hogy nem igazolunk több játékost, akkor ezzel a kerettel kell tovább dolgoznunk, és valami igazán különlegeset kell véghez vinnünk”