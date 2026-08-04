Szoboszlainak is van még mit tanulnia – de most egyszerre két ügyet is tisztázott

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„Csak az angolom miatt volt”, jelezte a Liverpool klasszisa.
„Nem az én feladatom megmondani, hogy kit kellene igazolnunk, vagy egyáltalán szükségünk van-e új játékosokra. Ha a vezetőség és az edzői stáb úgy dönt, hogy érkezik valaki, akkor örömmel fogadjuk, és mindenben segítjük a beilleszkedését. Ha viszont úgy határoznak, hogy nem igazolunk több játékost, akkor ezzel a kerettel kell tovább dolgoznunk, és valami igazán különlegeset kell véghez vinnünk”
– mondta Szoboszlai Dominik a HVG cikke szerint a The Athleticnek..
Szoboszlai fontosnak tartotta tisztázni a szintén liverpooli Alexis Mac Allisterrel kapcsolatos félreértést is. A Leeds United elleni, múlt vasárnapi felkészülési mérkőzés előtti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott róla: „Lehet, hogy visszatér”.
Ez egyszerűen csak az angolom miatt volt, srácok. Nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem az, hogy mikor. Szeretném ezt most egyértelművé tenni. Ezt is megírjátok? Vissza fog térni, és amennyire én tudom, ugyanúgy a csapat része lesz, mint eddig
– magyarázta mosolyogva a HVG beszámolója szerint.
Szoboszlai emellett igyekezett eloszlatni a Curtis Jonesszal kapcsolatos találgatásokat is, miután a Wrexham elleni múlt heti, New Yorkban rendezett felkészülési mérkőzés után szóváltás alakult ki közöttük a csapatkapitányi karszalag miatt.
Jones nem örült annak, hogy Szoboszlai lecserélésekor nem neki, hanem Kosztasz Cimikasznak adta át a karszalagot.
Köztünk ebből soha nem volt vita. Egyszerűen megbeszéltünk valamit a pályán. Aztán ti, a média, jóval nagyobb ügyet csináltatok belőle, mint amekkora valójában volt. Legközelebb majd az öltözőben beszéljük meg. Senki sem haragudott senkire, minden rendeződött. Teljesen rendben vagyunk
– hangsúlyozta az amerikai lapnak.
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(Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt)