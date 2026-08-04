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felkészülési mérkőzés szoboszlai dominik alexis mac allister curtis jones hvg

Szoboszlainak is van még mit tanulnia – de most egyszerre két ügyet is tisztázott

2026. augusztus 04. 18:47

„Csak az angolom miatt volt”, jelezte a Liverpool klasszisa.

2026. augusztus 04. 18:47
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„Nem az én feladatom megmondani, hogy kit kellene igazolnunk, vagy egyáltalán szükségünk van-e új játékosokra. Ha a vezetőség és az edzői stáb úgy dönt, hogy érkezik valaki, akkor örömmel fogadjuk, és mindenben segítjük a beilleszkedését. Ha viszont úgy határoznak, hogy nem igazolunk több játékost, akkor ezzel a kerettel kell tovább dolgoznunk, és valami igazán különlegeset kell véghez vinnünk”

– mondta Szoboszlai Dominik a HVG cikke szerint a The Athleticnek..

Szoboszlai fontosnak tartotta tisztázni a szintén liverpooli Alexis Mac Allisterrel kapcsolatos félreértést is. A Leeds United elleni, múlt vasárnapi felkészülési mérkőzés előtti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott róla: „Lehet, hogy visszatér”.

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Ez egyszerűen csak az angolom miatt volt, srácok. Nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem az, hogy mikor. Szeretném ezt most egyértelművé tenni. Ezt is megírjátok? Vissza fog térni, és amennyire én tudom, ugyanúgy a csapat része lesz, mint eddig

– magyarázta mosolyogva a HVG beszámolója szerint.

Szoboszlai emellett igyekezett eloszlatni a Curtis Jonesszal kapcsolatos találgatásokat is, miután a Wrexham elleni múlt heti, New Yorkban rendezett felkészülési mérkőzés után szóváltás alakult ki közöttük a csapatkapitányi karszalag miatt.

Jones nem örült annak, hogy Szoboszlai lecserélésekor nem neki, hanem Kosztasz Cimikasznak adta át a karszalagot.

Köztünk ebből soha nem volt vita. Egyszerűen megbeszéltünk valamit a pályán. Aztán ti, a média, jóval nagyobb ügyet csináltatok belőle, mint amekkora valójában volt. Legközelebb majd az öltözőben beszéljük meg. Senki sem haragudott senkire, minden rendeződött. Teljesen rendben vagyunk

– hangsúlyozta az amerikai lapnak.

A HVG teljes cikkét IDE kattintva olvashatja el.

(Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt)

 

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Összesen 1 komment

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sergent
2026. augusztus 04. 20:15
Na mi van kedves mandi? Mióta nem egy foci buzi a miniszterelnök, már Szoboszlai botlásról is lehet írni? Mert eddig csak a seggét nyaltátok, igen sűrű és mélyreható nyelvcsapásokkal.
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