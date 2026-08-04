A különleges teljesítmény azonban nem érték, ha az idomítással, a hatalmas teljesítményre neveltnek a szenvedésével jár együtt. Jó ideje ez a sportvilág egyik fő témája. Hogy micsoda dresszúrán, az emberi élet teljességét, egészségét megrövidítő úton jutott el a csúcsra az elmúlt évtizedek legkiválóbb sportolóinak jelentős része. A Polgár lányok esetében erről szó sincs.

A legcsekélyebb jele sincs annak, hogy valami szülői lázálom szerencsétlen áldozatai lettek volna. Éppen ellenkezőleg: teljesen egészséges, örömteli szakmai és családi életet élnek szűkebb családjukban és együtt is. Ez pedig legalább ugyanolyan fontos pedagógiai felfedezés, mint az, hogy hogyan lehetett három lányt, egyiket a másik után nemzetközi nagymesterré nevelni. Nem a kancsuka garantálja a legnagyobb teljesítményt. Ez a másik olyan téma és üzenet, amely óhatatlanul a világ érdeklődésének középpontjába került volna Polgár Judit államelnökségével.

Ennek a lehetősége tehette olyan rendkívül lelkessé, szinte felvillanyozottá Magyar Pétert. Hogy milyen felmérhetetlenül sokat segített volna ennek az elképzelésnek a valóra válása abban, hogy ki lehessen ragadni az országot a mocsárból, amelybe nemzetközi szinten az Orbán-rezsim juttatta.