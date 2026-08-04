Ft
Ft
39°C
22°C
Ft
Ft
39°C
22°C
08. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
család polgár judit Magyar Péter

Mit vesztettünk Polgár Judittal?

2026. augusztus 04. 18:47

Ez a fő oka annak, hogy eljátszottunk egy nagyszerű lehetőséget, és nem Magyar Péter valóban elhamarkodott bejelentése. És ez sokkal nagyobb baj.

2026. augusztus 04. 18:47
Zalatnay István
Népszava

„(...) Nem arról van szó, hogy egymás után három zseni született egy családba, hanem arról, hogy ilyen módszerrel százával, ezrével lehetne kiemelkedő teljesítményt nyújtó embereket nevelni. Természetesen nem csak a sakk területén. Ennek a kísérletnek a tanulságai különösen is aktuálisak ma, amikor óriási, feszítő kérdés az emberi képességek és a mesterséges intelligencia egymáshoz való viszonya, »versengése«.

Az egész világ számára lett volna inspiráló, jó értelemben véve világesemény, ha a kétszáz állam egyikének elnöke első számú tanúja ennek a páratlan kísérletnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Születhettek volna nemcsak cikkek, de komoly szakmai, elméleti írások, elemzések százai az egészen különleges magyar államelnökről, családjáról és a történet tanulságairól, üzeneteiről. Ez kezdhette volna homálya borítani az elmúlt 16 évben kialakult, lesújtó magyarképet.

A különleges teljesítmény azonban nem érték, ha az idomítással, a hatalmas teljesítményre neveltnek a szenvedésével jár együtt. Jó ideje ez a sportvilág egyik fő témája. Hogy micsoda dresszúrán, az emberi élet teljességét, egészségét megrövidítő úton jutott el a csúcsra az elmúlt évtizedek legkiválóbb sportolóinak jelentős része. A Polgár lányok esetében erről szó sincs.

A legcsekélyebb jele sincs annak, hogy valami szülői lázálom szerencsétlen áldozatai lettek volna. Éppen ellenkezőleg: teljesen egészséges, örömteli szakmai és családi életet élnek szűkebb családjukban és együtt is. Ez pedig legalább ugyanolyan fontos pedagógiai felfedezés, mint az, hogy hogyan lehetett három lányt, egyiket a másik után nemzetközi nagymesterré nevelni. Nem a kancsuka garantálja a legnagyobb teljesítményt. Ez a másik olyan téma és üzenet, amely óhatatlanul a világ érdeklődésének középpontjába került volna Polgár Judit államelnökségével.

Ennek a lehetősége tehette olyan rendkívül lelkessé, szinte felvillanyozottá Magyar Pétert. Hogy milyen felmérhetetlenül sokat segített volna ennek az elképzelésnek a valóra válása abban, hogy ki lehessen ragadni az országot a mocsárból, amelybe nemzetközi szinten az Orbán-rezsim juttatta.

Ebből már semmi nem lesz. És elszomorító, hogy még igazán demokratikus értékrendű, európai elkötelezettségű értelmiségünk jó része is egyszerűen képtelen volt átlátni ennek a jelentőségét, lehetőségét. A többségi fanyalgás után és miatt valóban nem tehetett mást Polgár Judit, minthogy nemet mondjon.

A lehetőség meglátása helyett hosszan ment a morfondírozás arról, hogy milyen szerepet játszott volna Polgár Judit a magyar belpolitikában – vagyis abban a játszmában, amelyben tulajdonképpen nem is ült volna asztalhoz, de amelynek külső körülményein, nemzetközi feltételrendszerén nagyon nagy mértékben javíthatott volna. Mintha nem tudnánk kiszabadulni a köldöknézésből – horribile dictu a provincializmusból.

Ez a fő oka annak, hogy eljátszottunk egy nagyszerű lehetőséget, és nem Magyar Péter valóban elhamarkodott bejelentése. És ez sokkal nagyobb baj. Az egyiken könnyű változtatni: elég hozzá egy ember. A másikhoz azonban a közgondolkodásunknak kellene változnia: távlatosabbá, felszabadultabbá, nyitottabbá válnia.”

(Nyitókép: )

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. augusztus 04. 20:52
Ezt egy , rákosi korszak stílusára beállítot AI írta ?
Válasz erre
0
0
Kriszta67
2026. augusztus 04. 20:46
Érdekes módon a három lány egyike se akarta megismételni a mutatványt a saját gyerekével.
Válasz erre
3
0
teljesenertelmetlen
2026. augusztus 04. 20:45
B@zdmeg, 1953-ban a Szabad Népben nem jelentek meg ilyen írások Rákosiról sem. Nagy és bölcs vezérünk természetesen nem hibás semmiben! Az a buta nép, a 9 millió fasisztával, azt kell átnevelni!
Válasz erre
2
0
Polly_neni
2026. augusztus 04. 20:33
Polgár Judit egy (ember)kísérlet eredménye, akit propaganda célra akart felhasználni a Magyar-rezsim. A gauleiter csúnyán mellélőtt...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!