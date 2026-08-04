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diktatúra Magyar Péter közmédia

Rajzfilmekben vannak olyan diktátor-karakterek, akik most irányítanak

2026. augusztus 04. 12:03

Annyira független, objektív közmédia épül, hogy a miniszterelnök egy Facebook-kommenttel utasítja a rendkívül tárgyilagos, független RTL-től érkezett vezetőket, hogy rúgjanak ki újságírókat, szakembereket, akiket még fel sem vettek.

2026. augusztus 04. 12:03
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„Annyira független, objektív közmédia épül, hogy a miniszterelnök egy Facebook-kommenttel utasítja a rendkívül tárgyilagos, független (a magyar néptől tényleg független, de a tulajdonostól, a Bertelsmanntól nagyon nem) RTL-től érkezett vezetőket, hogy rúgjanak ki újságírókat, szakembereket, akiket még fel sem vettek. 

És értem én, hogy azt állítják, hogy most bármit megtehetnek, mert az elmúlt 16 évben diktatúra volt, de most mi épül? Rajzfilmekben vannak olyan diktátor-karakterek, akik most irányítanak. Aki pedig azt mondja, hogy 2010 előtt hazánkban sajtószabadság volt, az vagy túl fiatal, vagy hazudik. 

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Most, hogy a Hazajáró csapatát kirúgták, a függetlenobjektív Bánó András és Bolgár György például mikor érkeznek az új közmédiához? Talán még dolgoznak valahol...”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
demalgon
2026. augusztus 04. 14:06
Bástyaelvtárs nicknevű lélegző hazátlan szar éppen most recskázik erre a hírre!
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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. augusztus 04. 13:57 Szerkesztve
Anyátok picsáját tetves gecik -úgy tudom mintha megszavaztátok volna a lex ÁVÓ-t mocskos állatok nektek einstand rohadékok annyi gerinc nem volt bennetek, hogy kilépjetek a jobbikból a spinóza-ház után !!!! kúró dóri ott maradt a vona fasza mellett mikor a kis köcsög elődöt kizárták --élni kellet valamiből ugye? megvártátok míg még egyszer bevisz benneteket az antisémita szél a parlamentbe -- majd leléptetek vona mellől mint kurva a sezlonyról!!! nem a választások előtt, hanem a biztos parlamenti bejutó helyek után MICSODA ALJA CSÜRHE VAGYTOK TI? ÓCSKA MEGÉLHETÉSI GECIK ÉS KI MERITEK NYITNI A RÜHÖS POFÁTOKAT GENNYES ALJA KÖPÖNYEGFORGATÓ SZAROK
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Gubbio
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2026. augusztus 04. 13:49 Szerkesztve
Az megvan, hogy a "Mi" Hazánk is sáros Orbán megbuktatásában? Most meg panaszkodik, ártatlanul tágra nyílt szemekkel...
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3
0
Ohel
2026. augusztus 04. 13:32
Hát MP mindenhez is ért, és ő mindent is felügyel. És ha a 444 vagy a telex ír valakiről valami csúnyát, akkor ő már végzi is a dolgát. Előbb utóbb saját csapatát is elkezdi majd kinyírni, mert ilyenek a diktatúrák.
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5
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