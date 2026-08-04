„Annyira független, objektív közmédia épül, hogy a miniszterelnök egy Facebook-kommenttel utasítja a rendkívül tárgyilagos, független (a magyar néptől tényleg független, de a tulajdonostól, a Bertelsmanntól nagyon nem) RTL-től érkezett vezetőket, hogy rúgjanak ki újságírókat, szakembereket, akiket még fel sem vettek.

És értem én, hogy azt állítják, hogy most bármit megtehetnek, mert az elmúlt 16 évben diktatúra volt, de most mi épül? Rajzfilmekben vannak olyan diktátor-karakterek, akik most irányítanak. Aki pedig azt mondja, hogy 2010 előtt hazánkban sajtószabadság volt, az vagy túl fiatal, vagy hazudik.