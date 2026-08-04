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olaszország spanyolország európai unió politico

Újra fókuszban az illegális bevándorlás: uniós belügyminiszterek tárgyalnak a ceutai migránsrohamról

2026. augusztus 04. 07:09

Madrid számos kritikát kapott a történtek miatt, de sokaknak az egymillió bevándorló legalizálását jelentő tervük sem tetszik. A feszültség egyelőre enyhült, a probléma azonban nem oldódott meg. Sőt.

2026. augusztus 04. 07:09
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

A napokban az Európai Unió is érdemben elkezdett foglalkozni a Ceután történtekkel, a részletekről a POLITICO számolt be.

Ismeretes: múlt csütörtökön tömegek törték át az Afrika partjainál fekvő, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta város falait. A legújabb jelentések szerint egy nap alatt 60 ezer illegális bevándorló lépett a város szűk területére. A felfordulásban a spanyol hatóságok szerint 72 ember vesztette életét. Sokan közülük megfulladtak, miközben szárazföldön és tengeren keresztül özönlöttek át a határon.

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Ezzel szemben a marokkói belügyminisztérium szerint elsősorban a közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempész-hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő az egészet. És nem is haltak meg annyian.

Egy, a spanyol miniszterelnöknek, Pedro Sáncheznek írt levelében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ugyan dicsérte a válság „gyors kezelését”, ám kimért diplomatikussággal hozzátette: „Ez az incidens egyértelművé tette, hogy többet kell tennünk határaink kritikus pontjain való megerősítéséért.”

Mások nem voltak ilyen megértőek:

Olaszország ideiglenesen felfüggesztette a Spanyolországgal kötött schengeni megállapodást.

Mindenesetre az ügyet napirendre vette a belügyminiszterek tanácsa, ami kedden ülésezik is. A POLITICO szerint Spanyolország terve az, hogy a fórumon bírálni fogja egyes kormányokat, amiért a válságot Pedro Sánchez miniszterelnök elleni támadássá alakították át ahelyett, hogy egy vészhelyzettel küzdő uniós országot támogatnának. Egy névtelen tisztviselő szerint Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter ismerteti majd Madrid értékelését az eseményekről, s egy közös európai válasz mellett érvel majd.

A brüsszeli lap további forrásai szerint a Spanyolországot ért kezdeti kritikák után a tagállami vezetők hangulata enyhült, a spanyol hatóságok szerint az exklávéba belépő migránsok szinte mindegyike visszatért Marokkóba.

A keddi találkozó alapjait hétfőn fektették le, az EU-nagykövetek mintegy két és fél órát tárgyaltak, alighanem a hangulat a színfalak mögött azért továbbra is feszült. Erre utal egy Spanyolországot kritizáló diplomata nyilatkozata, aki szerint aggodalomra ad okot, hogy az embercsempészek ezt arra használhatták fel, hogy azt a benyomást keltsék, „mintha nyitva állna az ajtó”.

Olaszország felszólította az EU-t, azonnal hozzon létre úgynevezett migráns-deportációs központokat az unió határain kívül

– mondta az egyik diplomata. Érdemes megjegyezni: ezt a vonalat elsőként Orbán Viktor szorgalmazta.

További adalék, hogy huszonkét tagállami vezető szombaton, Olaszország és Dánia kezdeményezésére közös nyílt levélben szigorúbb külső határellenőrzést szorgalmazott, s óva intett az olyan politikáktól, amelyek ösztönözhetik a migrációt – utalva Spanyolország azon tervére, hogy több mint egymillió illegális migránsnak adjon legális státuszt.

Madrid szerint ez a levél kísérlet arra, hogy a spanyol kormányt hibáztassák egy olyan válságért, amit nem ő okozott.

Az Európai Bizottság várhatóan már szeptemberben mérlegeli a lehetséges új migrációs intézkedéseket,

miután megvizsgálta, mi okozta a hirtelen beáramlást, és hogy a közösségi média vagy más szereplők hozzájárultak-e annak megszervezéséhez vagy felerősítéséhez, mondták a lapnak informátorok. A Frontex megerősítése az egyik lehetőség, igaz, ez már többször téma volt. A POLITICO szerint mindenesetre ez az ügy visszahelyezte a migrációt az EU fókuszába.

nyitókép: AFP

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Összesen 6 komment

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Karvaly
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2026. augusztus 04. 09:54 Szerkesztve
Várom, hogy a többi uniós tagország elítélje a spanyol fellépést, és követelje a fal lebontását. Svéd gyerekek küldjenek rajzokat a gombszemű szegény menekültekről, kiöregedett popsztárok magyarázzák meg, hogy "menekültek, nem migránsok","mértékadó értelmiségiek" mondják felemelt mutatóujjal, hogy "hidakat kell építeni, nem falakat". Szóval csak kapják ugyanazt, mint mi 2015 után - ha nem akarnak következetlennek és kettős mércésnek tűnni. Amúgy meg ezzel akkor is elismerik, hogy már akkor is Orbánnak volt igaza, ha egyébként inkább lenyelnék a nyelvüket, minthogy ilyet tegyenek.
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0
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google-2
2026. augusztus 04. 09:21
Orbán feszélyezte őket. Orbán nélkül ők akarnak Orbánok kenni. Akárcsak a Magyar nevezetű itthon. A Decathlonos hozzá tud szólni érdemben a témához? Megoszthatná az itteni népekkel is a véleményét, feltéve, ha van neki.
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1
1
Upuaut
2026. augusztus 04. 08:02
Itt mér nem a belügyminisztereknek kéne tárgyalniuk, hanem a hadügyminisztereknek. Ez már invázió. NATO 5-ös cikkely.
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Szerintem
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2026. augusztus 04. 07:33 Szerkesztve
Majd a tiszafostos elvállalja, hogy a nyakunkra hozza a hordát. Nyilván nem véletlen, hogy a tiszafostos minden migrisimogatást megszavaztatott az EP képviselőivel is.
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