Újra fókuszban az illegális bevándorlás: uniós belügyminiszterek tárgyalnak a ceutai migránsrohamról

A napokban az Európai Unió is érdemben elkezdett foglalkozni a Ceután történtekkel, a részletekről a POLITICO számolt be.

Ismeretes: múlt csütörtökön tömegek törték át az Afrika partjainál fekvő, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta város falait. A legújabb jelentések szerint egy nap alatt 60 ezer illegális bevándorló lépett a város szűk területére. A felfordulásban a spanyol hatóságok szerint 72 ember vesztette életét. Sokan közülük megfulladtak, miközben szárazföldön és tengeren keresztül özönlöttek át a határon.