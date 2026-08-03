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la liga gulácsi péter rb leipzig lipcse villarreal

Hivatalos: Gulácsi Péter a Villarreal játékosa lett

2026. augusztus 03. 18:56

A klub hétfőn jelentette be a magyar válogatott kapus szerződtetését.

2026. augusztus 03. 18:56
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A Villarreal közlése szerint Gulácsi kétéves megállapodást írt alá. Az új szerzemény kedden már részt vesz első edzésén, majd 12 órakor hivatalosan is bemutatják a sajtó képviselőinek.

Érzelmes búcsú Lipcsétől

A 35 éves kapus hétfőn az Instagram-oldalán búcsúzott el az RB Leipzigtől, amelyet 11 éven át erősített.

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„Tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és akkor még el sem tudtam képzelni, mennyi felejthetetlen élmény vár rám. Hihetetlen időszak volt, tele emlékezetes pillanatokkal. Lipcse az otthonunkká vált, ezért a családommal együtt örökké hálásak leszünk. Köszönöm a csapattársaimnak, az edzőknek, a klub minden dolgozójának és természetesen a szurkolóknak, hogy részesei voltak ennek az útnak. Most új fejezet kezdődik az életünkben, de Lipcse és az itt szerzett emlékek mindig különleges helyet foglalnak majd el a szívünkben” – írta búcsúüzenetében a magyar kapus.

Gulácsi 2015-ben csatlakozott az RB Leipzighez, ahol klublegendává vált: a német együttessel Német Kupát és Német Szuperkupát is nyert, miközben meghatározó szerepet játszott a csapat Bundesliga- és nemzetközi sikereiben. A Villarrealnál most új kihívás vár rá a La Liga 2026–2027-es idényében.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 3 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 19:27
ColorBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 19:22 Ha netán kispadozik is,neked mi a fasz közöd van hozzá,te tiszás gennycsomó?! Érdekes,hogy ezeknél a futballhoz kapcsolódó kommenteknél is mennyire látszik,hogy ki az agyhalott tiszás! Szólt a kérődző fideszes, akinek az ura egy valag pénzt ölt a magyar fociba és szart sem ért el. Te szarházi.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 19:06
Mehet kispadozni.
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