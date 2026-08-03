Hivatalos: Gulácsi Péter a Villarreal játékosa lett

„Tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és akkor még el sem tudtam képzelni, mennyi felejthetetlen élmény vár rám. Hihetetlen időszak volt, tele emlékezetes pillanatokkal. Lipcse az otthonunkká vált, ezért a családommal együtt örökké hálásak leszünk. Köszönöm a csapattársaimnak, az edzőknek, a klub minden dolgozójának és természetesen a szurkolóknak, hogy részesei voltak ennek az útnak. Most új fejezet kezdődik az életünkben, de Lipcse és az itt szerzett emlékek mindig különleges helyet foglalnak majd el a szívünkben” – írta búcsúüzenetében a magyar kapus.

Gulácsi 2015-ben csatlakozott az RB Leipzighez, ahol klublegendává vált: a német együttessel Német Kupát és Német Szuperkupát is nyert, miközben meghatározó szerepet játszott a csapat Bundesliga- és nemzetközi sikereiben. A Villarrealnál most új kihívás vár rá a La Liga 2026–2027-es idényében.

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