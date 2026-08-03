Hivatalos: Gulácsi Péter a Villarreal játékosa lett

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A klub hétfőn jelentette be a magyar válogatott kapus szerződtetését.
A Villarreal közlése szerint Gulácsi kétéves megállapodást írt alá. Az új szerzemény kedden már részt vesz első edzésén, majd 12 órakor hivatalosan is bemutatják a sajtó képviselőinek.
A 35 éves kapus hétfőn az Instagram-oldalán búcsúzott el az RB Leipzigtől, amelyet 11 éven át erősített.
„Tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Lipcsébe, és akkor még el sem tudtam képzelni, mennyi felejthetetlen élmény vár rám. Hihetetlen időszak volt, tele emlékezetes pillanatokkal. Lipcse az otthonunkká vált, ezért a családommal együtt örökké hálásak leszünk. Köszönöm a csapattársaimnak, az edzőknek, a klub minden dolgozójának és természetesen a szurkolóknak, hogy részesei voltak ennek az útnak. Most új fejezet kezdődik az életünkben, de Lipcse és az itt szerzett emlékek mindig különleges helyet foglalnak majd el a szívünkben” – írta búcsúüzenetében a magyar kapus.
Gulácsi 2015-ben csatlakozott az RB Leipzighez, ahol klublegendává vált: a német együttessel Német Kupát és Német Szuperkupát is nyert, miközben meghatározó szerepet játszott a csapat Bundesliga- és nemzetközi sikereiben. A Villarrealnál most új kihívás vár rá a La Liga 2026–2027-es idényében.
Nyitókép forrása: Facebook