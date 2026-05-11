Telitalálat: a Barcelona szurkolói betörték a Real Madrid buszának ablakát (VIDEÓ)

Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona
Az első félidőben Marcus Rashford és Ferran Torres is betalált.
A Barcelona szurkolói megdobálták az utcán a Real Madrid buszát a vasárnapi rangadó előtt.
A Barcelona szurkolói különböző tárgyakkal megdobálták a Real Madrid buszát a két csapat vasárnap esti rangadója előtt, amelyet a katalán együttes 2–0-ra megnyert, ezzel biztossá tette a spanyol bajnoki címét.
A fővárosi klub járművének ablaka be is tört a támadás során, de a játékosok nem sérültek meg.
Ugyanilyen atrocitások a múltban „természetesen” fordítva is történtek már, Madridban a Real drukkerei szokták össztűz alá venni a Barca buszát.
