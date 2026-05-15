Őrült összeg miatt nem lesz Szoboszlai csapattársa a lengyel világsztár

A lengyel klasszis aligha lesz Szoboszlaiék csapattársa

Április végén arról írtunk, hogy az egyik liverpooli újságíró szerint az is elképzelhető, hogy Lewandowski a nyáron a Vörösökhöz igazol. Hogo Ekitiké súlyos sérülése, és a nagyjából kilenc hónapos kihagyása miatt a ’Pool vélhetően új csatár után néz a nyáron, a Rousing The Kop egyik újságírója pedig úgy látja, Lewandowski megszerzése logikus lépés lenne, aki a jelenlétével levenné a nyomást az olyan fiatal kulcsjátékosokról, mint Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz, miközben útmutatást és támogatást nyújthatna nekik.

Persze mindez a cikk szerzőjétől inkább egy vágynak, egy lehetséges forgatókönyvnek tűnik (Liverpool-érdeklődésről nem lehetett hallani), és ilyen oldalról megközelítve a lengyel csatár nem kevés topcsapatba beillene, például a Manchester Unitedbe, ahol Benjamin Sesko alternatívája lehetne elöl.