Őrült összeg miatt nem lesz Szoboszlai csapattársa a lengyel világsztár

Szoboszlainak is köze van hozzá – Liverpoolba igazolhat Spanyolországból a szupersztár
Levenné a terhet a magyar középpályásról.
Lewandowski Szaúd-Arábia felé veheti az irányt. A lengyel klasszis jelenleg még a Barcelona játékosa.
Lengyel sajtóértesülésekre hivatkozva a 24.hu arról számolt be, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (La Liga) megnyerő FC Barcelona lengyel válogatott klasszisa, Robert Lewandowski élete szerződését kaphatja Szaúd-Arábiában.
A WP SportoweFakty cikke felhívta arra a figyelmet, hogy a csatárnak a nyáron lejár a szerződése Barcelonában, és bár sorban állnak érte a csapatok Torinótól Manchesterig, mégis leginkább egy szaúdi ajánlat lehet a befutó. A portál ugyanis úgy tudja, az Al-Hilal évente 90 millió eurót fizetne Lewandowskinak. Ennél csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres jobban – olvasható a 24.hu cikkében, amely így folytatódik:
A lengyelek szerint nagyszerűen haladnak a tárgyalások,
így könnyen elképzelhető, hogy nyártól Simone Inzaghi vezetőedző rendelkezésére áll.”
Április végén arról írtunk, hogy az egyik liverpooli újságíró szerint az is elképzelhető, hogy Lewandowski a nyáron a Vörösökhöz igazol. Hogo Ekitiké súlyos sérülése, és a nagyjából kilenc hónapos kihagyása miatt a ’Pool vélhetően új csatár után néz a nyáron, a Rousing The Kop egyik újságírója pedig úgy látja, Lewandowski megszerzése logikus lépés lenne, aki a jelenlétével levenné a nyomást az olyan fiatal kulcsjátékosokról, mint Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz, miközben útmutatást és támogatást nyújthatna nekik.
Persze mindez a cikk szerzőjétől inkább egy vágynak, egy lehetséges forgatókönyvnek tűnik (Liverpool-érdeklődésről nem lehetett hallani), és ilyen oldalról megközelítve a lengyel csatár nem kevés topcsapatba beillene, például a Manchester Unitedbe, ahol Benjamin Sesko alternatívája lehetne elöl.
