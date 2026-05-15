al-Hilal Szaúd-Arábia Robert Lewandowski Barcelona

Őrült összeg miatt nem lesz Szoboszlai csapattársa a lengyel világsztár

2026. május 15. 09:34

Lewandowski Szaúd-Arábia felé veheti az irányt. A lengyel klasszis jelenleg még a Barcelona játékosa.

Lengyel sajtóértesülésekre hivatkozva a 24.hu arról számolt be, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (La Liga) megnyerő FC Barcelona lengyel válogatott klasszisa, Robert Lewandowski élete szerződését kaphatja Szaúd-Arábiában.

A lengyelek gólvágója Szaúd-Arábiában köthet ki
A lengyelek gólvágója Szaúd-Arábiában köthet ki (Fotó: Lluis Gene/AFP)

A WP SportoweFakty cikke felhívta arra a figyelmet, hogy a csatárnak a nyáron lejár a szerződése Barcelonában, és bár sorban állnak érte a csapatok Torinótól Manchesterig, mégis leginkább egy szaúdi ajánlat lehet a befutó. A portál ugyanis úgy tudja, az Al-Hilal évente 90 millió eurót fizetne Lewandowskinak. Ennél csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres jobban – olvasható a 24.hu cikkében, amely így folytatódik:

A lengyelek szerint nagyszerűen haladnak a tárgyalások,

így könnyen elképzelhető, hogy nyártól Simone Inzaghi vezetőedző rendelkezésére áll.”

A lengyel klasszis aligha lesz Szoboszlaiék csapattársa

Április végén arról írtunk, hogy az egyik liverpooli újságíró szerint az is elképzelhető, hogy Lewandowski a nyáron a Vörösökhöz igazol. Hogo Ekitiké súlyos sérülése, és a nagyjából kilenc hónapos kihagyása miatt a ’Pool vélhetően új csatár után néz a nyáron, a Rousing The Kop egyik újságírója pedig úgy látja, Lewandowski megszerzése logikus lépés lenne, aki a jelenlétével levenné a nyomást az olyan fiatal kulcsjátékosokról, mint Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz, miközben útmutatást és támogatást nyújthatna nekik.

Persze mindez a cikk szerzőjétől inkább egy vágynak, egy lehetséges forgatókönyvnek tűnik (Liverpool-érdeklődésről nem lehetett hallani), és ilyen oldalról megközelítve a lengyel csatár nem kevés topcsapatba beillene, például a Manchester Unitedbe, ahol Benjamin Sesko alternatívája lehetne elöl.

Nyitókép: Josep Lago/AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 15. 10:42
Megy ez is a vén kiégett labdarúgók lerakatába...
koklobox
2026. május 15. 09:37
Kőrhinta egyszerűbb és sokkal praktikusabb lenne. Több rajta a férőhely.
