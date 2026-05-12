Hatalmas tömeg: 750 ezer ember ünnepelt az utcákon Spanyolországban – a palesztin zászló is előkerült

Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona
Az első félidőben Marcus Rashford és Ferran Torres is betalált.
Háromnegyed millióan ünnepelték az utcákon a katalán labdarúgócsapat bajnoki címét. Barcelona városa ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért. A Barcelona népszerűségét jelzi, hogy a YouTube-on is közvetített több mint 5 órás parádét a cikk írásakor már 1,6 millióan nézték meg.
Csaknem 750 ezer ember ünnepelte hétfőn az FC Barcelona 29. spanyol labdarúgóbajnoki címét.
A csapat – amely története során először biztosította be elsőségét legnagyobb riválisa, a Real Madrid elleni mérkőzésen – nyitott buszon haladt végig a város utcáin.
Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért”
– számolt be az ünneplésről a katalán klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák az együttes iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak.
A busz a délután indult el a Barca stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik.
Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett és egy „Köszönöm, istenem, hogy nem vagyok madridi” feliratú pólót viselt.
A gránitvörös-kékek vasárnap 2–0-ra nyertek a Camp Nouban a fővárosi királyi gárda ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédték címüket, összességében pedig a 29. La Liga-diadalukat aratták.
Az elmúlt 10 évben mindössze az Atlético Madridnak sikerült beleszólnia a bajnoki versengésbe Spanyolországban, Diego Simeonéék 2021-ben lettek aranyérmesek, miközben a Realnak 4, a Barcelonának pedig 5 elsősége van ebben a periódusban.
A katalán együttes népszerűségét jelzi, hogy a YouTube-on is közvetített több mint 5 órás parádét a cikk írásakor már 1,6 millióan nézték meg.
Az örökranglista (zárójelben a bajnoki címek száma a spanyol élvonalban):
(MTI/ Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
Az első félidőben Marcus Rashford és Ferran Torres is betalált.
Nyitókép: Manaure Quintero / AFP