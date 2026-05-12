Real Madrid-Barcelona Real Madrid Spanyolország Barcelona

Hatalmas tömeg: 750 ezer ember ünnepelt az utcákon Spanyolországban – a palesztin zászló is előkerült

2026. május 12. 08:53

Háromnegyed millióan ünnepelték az utcákon a katalán labdarúgócsapat bajnoki címét. Barcelona városa ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért. A Barcelona népszerűségét jelzi, hogy a YouTube-on is közvetített több mint 5 órás parádét a cikk írásakor már 1,6 millióan nézték meg.

Csaknem 750 ezer ember ünnepelte hétfőn az FC Barcelona 29. spanyol labdarúgóbajnoki címét.

Több, mint futball: a Barcelona bajnoki címét háromnegyed millióan ünnepelték az utcákon a katalán városban / Fotó: Josep Lago / AFP

A csapat – amely története során először biztosította be elsőségét legnagyobb riválisa, a Real Madrid elleni mérkőzésen – nyitott buszon haladt végig a város utcáin.

Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért”

– számolt be az ünneplésről a katalán klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák az együttes iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak. 

A busz a délután indult el a Barca stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik. 

Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett és egy „Köszönöm, istenem, hogy nem vagyok madridi” feliratú pólót viselt.

A gránitvörös-kékek vasárnap 2–0-ra nyertek a Camp Nouban a fővárosi királyi gárda ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédték címüket, összességében pedig a 29. La Liga-diadalukat aratták.

Az elmúlt 10 évben mindössze az Atlético Madridnak sikerült beleszólnia a bajnoki versengésbe Spanyolországban, Diego Simeonéék 2021-ben lettek aranyérmesek, miközben a Realnak 4, a Barcelonának pedig 5 elsősége van ebben a periódusban.  

A katalán együttes népszerűségét jelzi, hogy a YouTube-on is közvetített több mint 5 órás parádét a cikk írásakor már 1,6 millióan nézték meg.

A Real Madrid a Barcelona előtt

Az örökranglista (zárójelben a bajnoki címek száma a spanyol élvonalban):

  • 36: Real Madrid
  • 29: FC Barcelona
  • 11: Atlético Madrid
  • 8: Athletic Bilbao
  • 6: Valencia
  • 2: Real Sociedad
  • 1: Deportivo La Coruna, Sevilla, Real Betis

(MTI/ Mandiner)

gullwing
2026. május 12. 09:56
Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett és egy „Köszönöm, istenem, hogy nem vagyok madridi csak egy kecsketoszogató...
