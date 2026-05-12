Hatalmas tömeg: 750 ezer ember ünnepelt az utcákon Spanyolországban – a palesztin zászló is előkerült

A busz a délután indult el a Barca stadionjától, és öt órán át haladt a város utcáin, a játékosok autogramokat osztogattak, énekeltek, táncoltak. A drukkerek erkélyekről és a buszmegállók tetejéről is integettek nekik.

Lamine Yamal egy palesztin zászlót lengetett és egy „Köszönöm, istenem, hogy nem vagyok madridi” feliratú pólót viselt.

A gránitvörös-kékek vasárnap 2–0-ra nyertek a Camp Nouban a fővárosi királyi gárda ellen, így három fordulóval a vége előtt behozhatatlan, 14 pontos előnyre tett szert. Ezzel megvédték címüket, összességében pedig a 29. La Liga-diadalukat aratták.