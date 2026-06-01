Borbély Balázs ETO FC Vitális Milán Tóth Rajmund NB I

Szétszedhetik a győrieket – az ukrán élvonalból is bejelentkeztek egy kulcsjátékosért

2026. június 01. 14:51

Borbély Balázs vezetőedző mellett több játékosát is elveszítheti a bajnok ETO. Több győri futballista is külföldön folytathatja pályafutását.

2026. június 01. 14:51
Több ETO-futballista is eligazolhat a nyáron külföldre – derült ki a Csakfoci cikkeiből. A győri csapat játékosai nagyon kapósak lettek Európában, míg Borbély Balázs érkezését hétfőn bejelentheti a Ferencváros.

Stefuljt (23) Ukrajnában szemelték ki – több játékos is távozhat a nyáron Győrből (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A portál szerint Vitális Milán Skóciában, Tóth Rajmund Németországban, míg Daniel Stefulj Ukrajnában folytathatja pályafutását.

A Csakfoci információi szerint mostanra körvonalazódhat a folytatás Vitális Milán számára: a magyar válogatott a skót bajnok Celtichez szerződhet. A 24 éves középpályás kiváló idényt tudhat maga mögött, hiszen minden sorozatot figyelembe véve 41 találkozón tíz gól és hat gólpassz volt a mérlege.

Tóth Rajmund az 1. FC Nürnberg játékosa lehet, miután a német másodosztályban szereplő klubbal mostanra komolyra fordultak az egyeztetések – az együttes a legutóbbi idényt a nyolcadik helyen zárta a Bundesliga 2-ben. A 2004-es születésű középpályás ugyancsak remek idényt futott: 39 mérkőzésen lépett pályára, és öt gólpasszt adott, jelenleg a magyar válogatott keretével készül a júniusi felkészülési mérkőzésekre. A német BILD korábbi híre szerint Tóth körülbelül egymillió euróért válthat klubot – jegyezte meg a csakfoci.hu, amely arról is írt, hogy Daniel Stefulj is elhagyhatja Győrt, akit az ukrán élvonalbeli LNZ Cherkasy szeretne megszerezni.

„Információink szerint az ukrán klub kiemelt célpontként kezeli a 26 éves játékost, és már egy rendkívül kedvező ajánlatot is tett számára. A futballista ugyanakkor jelenleg élő szerződéssel rendelkezik az ETO-nál, így az átigazolás megvalósulásához nemcsak Daniel Stefulj, hanem a győri klub beleegyezésére is szükség lenne. Az ukrán élvonal második helyén végzett LNZ Cherkasy ennek ellenére továbbra is komolyan érdeklődik a horvát légiós iránt, és a nyári átigazolási időszak egyik fontos célpontjaként tekint rá.”

Stefulj az elmúlt idényben stabil teljesítményt nyújtott az ETO védelmének bal oldalán, alapembere volt a bajnokcsapatnak (32 bajnokin 3 gól és 10 gólpassz), így nem meglepő, hogy külföldről is felfigyeltek rá. Egyelőre azonban kérdéses, hogy az ukrán klub hajlandó lesz-e olyan ajánlatot tenni, amely az ETO számára is elfogadható lehet – olvasható.

Edzőjüket és több kulcsjátékosukat is elveszíthetik a győriek

Ahogyan arról beszámoltunk, Borbély Balázs vezetőedző távozik a bajnok Győr vezetőedzői posztjáról és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását veszi át. Ugyanakkor a Fradi még nem jelentette be a felvidéki szakember érkezését, mert még bizonyos részleteket tisztázniuk kell a feleknek.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy a következő egyeztetésre hétfő délután kerülhet sor az edző és az FTC között. Ha a felek hivatalosan is megegyeznek, akkor akár már hétfőn (vagy kedden) bejelentheti a Fradi a szerződtetését. Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is. 

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. június 01. 15:33
a hülye címadások nagymesterének a szolgáltatásait nem kellene igénybe venni ez a normális jövés-menés része két szezon között
