Szétszedhetik a győrieket – az ukrán élvonalból is bejelentkeztek egy kulcsjátékosért

A Csakfoci információi szerint mostanra körvonalazódhat a folytatás Vitális Milán számára: a magyar válogatott a skót bajnok Celtichez szerződhet. A 24 éves középpályás kiváló idényt tudhat maga mögött, hiszen minden sorozatot figyelembe véve 41 találkozón tíz gól és hat gólpassz volt a mérlege.

Tóth Rajmund az 1. FC Nürnberg játékosa lehet, miután a német másodosztályban szereplő klubbal mostanra komolyra fordultak az egyeztetések – az együttes a legutóbbi idényt a nyolcadik helyen zárta a Bundesliga 2-ben. A 2004-es születésű középpályás ugyancsak remek idényt futott: 39 mérkőzésen lépett pályára, és öt gólpasszt adott, jelenleg a magyar válogatott keretével készül a júniusi felkészülési mérkőzésekre. A német BILD korábbi híre szerint Tóth körülbelül egymillió euróért válthat klubot – jegyezte meg a csakfoci.hu, amely arról is írt, hogy Daniel Stefulj is elhagyhatja Győrt, akit az ukrán élvonalbeli LNZ Cherkasy szeretne megszerezni.

„Információink szerint az ukrán klub kiemelt célpontként kezeli a 26 éves játékost, és már egy rendkívül kedvező ajánlatot is tett számára. A futballista ugyanakkor jelenleg élő szerződéssel rendelkezik az ETO-nál, így az átigazolás megvalósulásához nemcsak Daniel Stefulj, hanem a győri klub beleegyezésére is szükség lenne. Az ukrán élvonal második helyén végzett LNZ Cherkasy ennek ellenére továbbra is komolyan érdeklődik a horvát légiós iránt, és a nyári átigazolási időszak egyik fontos célpontjaként tekint rá.”