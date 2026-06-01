Tényi István Ursula von der Leyen Magyar Péter

Von der Leyen–Magyar Péter-paktum: hamarabb napvilágra kerülhetnek a részletek, mint bárki hitte volna

2026. június 01. 15:02

Tényi István mindent megtett az ügy érdekében.

2026. június 01. 15:02
Alig két nappal azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben bejelentette az Európai Bizottsággal kötött politikai megállapodást a befagyasztott uniós források jelentős részének felszabadításáról, egy magyar állampolgár hivatalos közérdekű adatigénylést nyújtott be a kormányhoz a találkozón aláírt vagy elfogadott dokumentumokért – számolt be róla a Tűzfalcsoport.

Tényi István ennek nyomán hétfőn az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) alapján kérte Magyar Péter miniszterelnöktől azoknak a szerződéseknek, nyilatkozatoknak és megállapodásoknak az elektronikus másolatát,

amelyeket Magyarország Kormánya 2026. május 29-én Brüsszelben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kötött.

A portál megjegyzi, hogy levélben Tényi hivatkozik a sajtóban megjelent információkra, miszerint a megállapodás keretében az Európai Bizottság mintegy 16,4 milliárd euró (hozzávetőleg 6000 milliárd forint) uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. Ez magában foglalja a helyreállítási alap (NextGenerationEU) forrásait, a kohéziós alapok egy részét, valamint az akadémiai szabadsággal kapcsolatos összegeket.

google-2
2026. június 01. 15:29
Transzparens kormányzásról beszélt Magyar, úgyhogy nosza, mutassa meg szóról-szóra, betűről- betűre hogy mit kértek, ő mit ajánlott, mindent. Jogunk van tudni!
