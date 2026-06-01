Pályafutása legnagyobb magyarországi koncertjét adja a kétezres évek metálszenzációja

A kétszeres Grammy-jelölt Papa Roach a hard rock műfajának egyik nagyágyúja. A zenekar eddig tizenegy stúdióalbumot adott ki, legutóbbi anyaguk, az Ego Trip 2022-ben jelent meg saját kiadójuknál, a New Noize Recordsnál. A lemez megjelenése óta a dalok több mint háromszázhatvanmillió lejátszást gyűjtöttek világszerte, az albumról pedig négy listavezető kislemez jelent meg, köztük a Leave a Light On (Talk Away the Dark) című 2023-as szám, amely az együttes legnagyobb slágere lett az elmúlt évtizedben.

A Papa Roach egyébként sem áll rosszul slágerek terén: összesen huszonhat daluk került be a top 10-be a lemezeladási listákon, és tizenkettő közülük első helyezéssel is büszkélkedhetett.