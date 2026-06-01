metálzene Budapest Park Papa Roach koncert

Pályafutása legnagyobb magyarországi koncertjét adja a kétezres évek metálszenzációja

2026. június 01. 15:18

A Papa Roach ráadásul nem is akármilyen társaságban érkezik a Budapest Parkba június 9-én.

2026. június 01. 15:18
Mandiner

A kétszeres Grammy-jelölt Papa Roach a hard rock műfajának egyik nagyágyúja. A zenekar eddig tizenegy stúdióalbumot adott ki, legutóbbi anyaguk, az Ego Trip 2022-ben jelent meg saját kiadójuknál, a New Noize Recordsnál. A lemez megjelenése óta a dalok több mint háromszázhatvanmillió lejátszást gyűjtöttek világszerte, az albumról pedig négy listavezető kislemez jelent meg, köztük a Leave a Light On (Talk Away the Dark) című 2023-as szám, amely az együttes legnagyobb slágere lett az elmúlt évtizedben.

Papa Roach
A budapesti Papa Roach-koncert plakátja. (Forrás: Live Nation)

A Papa Roach egyébként sem áll rosszul slágerek terén: összesen huszonhat daluk került be a top 10-be a lemezeladási listákon, és tizenkettő közülük első helyezéssel is büszkélkedhetett. 

A csapat a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészségre, ennek lenyomata egyik legnépszerűbb daluk, a 2000-ben kiadott Last Resort is.

A Papa Roachot legutóbb tavaly nyáron, a Sziget fesztiválon láthattuk, és mások mellett a Papp László Sportarénában és a VOLT Fesztiválon is koncerteztek. Most pedig a karrierjük legnagyobb önálló fellépésüket adják majd a Budapest Parkban, ahol az előzenekaruk a Trivium lesz. Utóbbi 2023-ban járt utoljára hazánkban, a szintén amerikai együttes az elmúlt két évtizedben sikerrel találta meg azt a szinte varázslatos egyensúlyt a magával ragadó dallamos metál, az extrém metál kiszámíthatatlansága, a black metal és a rock’n’roll között.

Nyitókép: Papa Roach (Live Nation)

 

