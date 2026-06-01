Sulyok Tamástól Varga Mihályhoz vezetett Magyar Péter útja – vele már konstruktív megbeszélést folytatott

Elárulta a pénzügyminiszter, mikortól számol az uniós pénzek érkezésével
„Mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal” – fogalmazott Kármán András.
„Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése” – fogalmazott a miniszterelnök.
Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, „konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést” folytatott a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal.
„A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét” – hangsúlyozta.
Magyar Péter továbbá tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. A miniszterelnök rögzítette, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra.
A posztból az is kiderült, hogy Varga Mihály tájékoztatotta a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.
