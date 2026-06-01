Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormány sulyok tamás varga mihály magyarország Magyar Péter magyar nemzeti bank

Sulyok Tamástól Varga Mihályhoz vezetett Magyar Péter útja – vele már konstruktív megbeszélést folytatott

2026. június 01. 13:06

„Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése” – fogalmazott a miniszterelnök.

2026. június 01. 13:06
null

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, „konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést” folytatott a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal. 

A kormányfő az egyeztetésen hagsúlyozta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. 

„A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét” – hangsúlyozta.

Magyar Péter továbbá tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. A miniszterelnök rögzítette, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. 

A kormányfő hangsúlyozta, hogy 

a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.

A posztból az is kiderült, hogy Varga Mihály tájékoztatotta a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Megtalálta
2026. június 01. 13:33
Mocsok Peti.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 01. 13:25
Balfasz ez.
Válasz erre
1
0
Kétes
2026. június 01. 13:20
Pedig le is tartóztathatta volna! De minimum a fizetését is felére vehette volna!
Válasz erre
0
0
fatman
2026. június 01. 13:18
sztem csökkenteni kell a kamatot, gyengíteni a forintot... csak áprilisban 1 milliárd eurót veszítettünk a külkereskedelmen a tavalyi áprilishoz képest... poloska peti egy féreg!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!