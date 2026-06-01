Június első hetében ellepik az utakat a rendőrök: kiderült, mit fognak ellenőrizni

Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszártáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police-hu-n pénteken.

Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak – tartalmazza a közlemény.