Június első hetében ellepik az utakat a rendőrök: kiderült, mit fognak ellenőrizni

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Kiemelt akcióra kerül sor.
Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszártáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police-hu-n pénteken.
Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak – tartalmazza a közlemény.
Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1. és 7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
Felhívták a figyelmet: a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 milliméternél.
Továbbá a rendszámtáblának a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie. Vagyis tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.
A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet – tették hozzá.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc