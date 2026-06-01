06. 01.
hétfő
rendőrség Magyarország ellenőrzés rendőr motor

Június első hetében ellepik az utakat a rendőrök: kiderült, mit fognak ellenőrizni

2026. június 01. 10:50

Kiemelt akcióra kerül sor.

2026. június 01. 10:50
Rendőrség

Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszártáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police-hu-n pénteken.

Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak – tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) június 1. és 7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

Felhívták a figyelmet: a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 milliméternél.

Továbbá a rendszámtáblának a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie. Vagyis tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.

A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet – tették hozzá.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
astracf
2026. június 01. 11:56
Köcsög e rollereseket/bicikliseket mikor fogják ellenőrizni?
Obsitos Technikus
2026. június 01. 11:49
Hát hogy nem kiabálsz-e...
nemecsek-3
•••
2026. június 01. 11:42 Szerkesztve
Na erre kíváncsi leszek. Járok vidékre, egyes falvak környékén, ahol kiemelkedő a Mercédeszek, BMW-k aránya 10-ből 3-4 autó lámpája össze-vissza világít, vagy fele világít ha egyáltalán fel van kapcsolva. A motorosoknál feltünően sok a rossz vakító fényszóróbeállítás, annyira, hogy talán már szándékos is És nem kellene a vizsgaállomásokon is razziát tartani? Jó pár éve a tökéletes lámpáimat szétcsavarták csak azért mert berakták a téligumit a csomagtartóba, de a hülyének fogalma nem volt, hogy több mint fél évszázada létezik olyan gomb, hogy fényszórómagasság állítás. Mostanában meg nagy ívben szarják le hová világít a lámpa, csak előtte a műanyag az ne legyen bemattulva. Az nem létezik, hogy kétévenkénti vizsga között 10-ből 4 autónál kiég fényszóróégő és a fele rosszul rakja vissza. Nekem több mint 7 éve nem ment tönkre égőm
Medici
2026. június 01. 11:14
Úgy ellepik, hogy mivel a BL. döntő idején rommá dolgozták magukat, az utakon fekvő rendőrökkel is találkozhatunk.
