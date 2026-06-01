Elképesztő: luxushotelekben szállásolják el az illegális migránsokat Angliában

Döbbenetes leleplezés: egész Európát behálózó embercsempész-birodalom bukott le
A nyomozás során újságírók migránsoknak adták ki magukat, így jutottak el azokhoz, akik a Nagy-Britanniába vezető útvonalakat szervezték.
A migránsok luxusszállóban, masszásfotelekben pihenhetik ki a csatornán megtett illegális hajóutat.
Egy négycsillagos migráns hotelből származó megdöbbentő felvételek leleplezik miért is kisérlik meg olyan sokan a La Manche csatornán való átkelést – írja a Daily Mail.
A solihulli, műemlékvédelmi oltalom alatt álló Ramada Hotel belsejéből készült képek számos férfi „vendéget” ábrázolnak, akik olyan fotelekben pihennek, amelyek darabja több ezer fontba kerül.
A videó az adófizetők pénzéből finanszírozott létesítmény közösségi helyiségében kezdődik – amely olyan férfiaknak ad otthont, akik kis csónakokon illegálisan érkeztek az Egyesült Királyságba.
A Covid-19-járvány idején az épületet az úgynevezett „vörös listás” országokból az Egyesült Királyságba érkező utasok elszállásolására használták.
A kormány három vállalatra, a Serco-ra, a Clearsprings-re és a Mears-re bízta a migránsok 200 szállodában való elszállásolását.
A kormány adatai szerint ezek a szállodák napi 5,77 millió fontba kerülnek.
Amióta 2018-ban megnőtt a La Manche-csatornán történő átkelések száma, eddig 200 ezer menedékkérőt regisztráltak, akik kis csónakokkal érkeztek az Egyesült Királyságba.
A kormányzati adatok szerint a múlt hónapban egyetlen szombaton több mint 600-an tették meg az átkelést.
