„Magyar Péter két ordibálása között elmondanám, hogy az ILLEGÁLIS migráns és az embercsempész NEM UGYANAZ. Mehet ám ez a hitleri hanghordozás, meg az emberek lenézése, vihoghat, forgathatja a szemét mögötted Rost Andrea (akinek annyi köze van a politikához, mint nekem a csillagászathoz), de az üvöltözés egyszer unalmassá válik még ennek a jelenleg dopamint kereső 3 millió magyarnak is.

És akkor majd a szavak jelentősége is előtérbe kerül.

Van illegális migráns.

Van legális vendégmunkás.

Van legális migráns.

Van menedékkérő.