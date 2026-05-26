Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
És akkor majd a szavak jelentősége is előtérbe kerül.
„Magyar Péter két ordibálása között elmondanám, hogy az ILLEGÁLIS migráns és az embercsempész NEM UGYANAZ. Mehet ám ez a hitleri hanghordozás, meg az emberek lenézése, vihoghat, forgathatja a szemét mögötted Rost Andrea (akinek annyi köze van a politikához, mint nekem a csillagászathoz), de az üvöltözés egyszer unalmassá válik még ennek a jelenleg dopamint kereső 3 millió magyarnak is.
És akkor majd a szavak jelentősége is előtérbe kerül.
Van illegális migráns.
Van legális vendégmunkás.
Van legális migráns.
Van menedékkérő.
És van embercsempész, akiket emleget Magyar Péter olyan kontextusban, mintha az Orbán-kormány illegális migránsokat százával engedte ki börtönből. Nem ŐKET, te nagyon zseni, nem az illegális migránsokat, hanem az elítélt embercsempészeket, akik — ha nem magyarok — ne a magyar adófizetők pénzén üljenek itt a börtönben.”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán