embercsempész migráns Magyar Péter

Az üvöltözés egyszer unalmassá válik még ennek a jelenleg dopamint kereső 3 millió magyarnak is

És akkor majd a szavak jelentősége is előtérbe kerül.

Gulyás Virág
„Magyar Péter két ordibálása között elmondanám, hogy az ILLEGÁLIS migráns és az embercsempész NEM UGYANAZ. Mehet ám ez a hitleri hanghordozás, meg az emberek lenézése, vihoghat, forgathatja a szemét mögötted Rost Andrea (akinek annyi köze van a politikához, mint nekem a csillagászathoz), de az üvöltözés egyszer unalmassá válik még ennek a jelenleg dopamint kereső 3 millió magyarnak is.

És akkor majd a szavak jelentősége is előtérbe kerül.
Van illegális migráns.
Van legális vendégmunkás.
Van legális migráns.
Van menedékkérő.

És van embercsempész, akiket emleget Magyar Péter olyan kontextusban, mintha az Orbán-kormány illegális migránsokat  százával engedte ki börtönből. Nem ŐKET, te nagyon zseni, nem az illegális migránsokat, hanem az elítélt embercsempészeket, akik — ha nem magyarok — ne a magyar adófizetők pénzén üljenek itt a börtönben.”

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Haifisch
2026. május 26. 17:31
Nagyon jó írás. Szerintem ugyan ezt nem fogja megunni a szekta - lételemük a gyűlölet - de kívánom, hogy tévedjek. Ha nem csinálunk forradalmat, ezek 4 év alatt szétvernek mindent....
states-2
2026. május 26. 17:21
Most hogy filmsorozat készül a vezérről, nem ártana közölni a rajongókkal, hogy hány évadra és epizódra számíthatnak.
johannluipigus
2026. május 26. 16:43
"hanem az elítélt embercsempészeket, akik — ha nem magyarok — ne a magyar adófizetők pénzén üljenek itt a börtönben" engedte ki a magyar kormány a börtönből. Ez volt a baj, ez nekem sem tetszett. Ezek a férgek a kiszabadulásuk után ugyanazt folytatták, ami miatt el voltak ítélve. Ennyi erővel az erőszakoló rablógyilkos kancigányokat is ki lehetne engedni, hiszen a magyar adófizetők pénzén wellnesseznek a böriben.
Majdmegmondom
2026. május 26. 16:38
Kocsma Peti tapasztalatlan. Nem tudja, hogy egyszer fent, egyszer lent. Amit most tesz, azt vissza kapja kamatostól!!!
