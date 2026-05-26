Szombaton megbénul Budapest közlekedése, mutatjuk a részleteket!

Lezárások várhatók a repülőtér környékén is: május 30-án időszakosan korlátozzák a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út forgalmát. A BRFK tájékoztatása szerint a belvárosban, így az V., VI. és VII. kerület több pontján is szakaszos lezárásokra kell számítani. Érintett lesz egyebek mellett a Károly körút, a Deák tér, az Erzsébet körút, valamint a Rákóczi út egy része is.

A legnagyobb forgalmi terhelés a BL-döntő napján, május 30-án és 31-én várható, amikor a stadion környékén – így a Stefánia úton, a Hungária körúton, az Egressy úton és a Kerepesi úton – is jelentős korlátozásokat vezetnek be. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról, és lehetőség szerint használják a közösségi közlekedést.

