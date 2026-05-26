Szombaton megbénul Budapest közlekedése, mutatjuk a részleteket!

2026. május 26. 15:44

Kiterjedt lezárásokra kell készülni Budapest területén az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntője miatt.

Komoly forgalmi fennakadásokra és kiterjedt lezárásokra kell készülni Budapest területén az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntője miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint június 4-ig több kerületben is jelentős korlátozások lépnek életbe.

A hatóságok közlése alapján számos frekventált útvonalat lezárnak, emellett több helyen megállási és parkolási tilalom is érvénybe lép. A rendőrség figyelmeztetett: a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják.

A legsúlyosabb korlátozások a Városliget, az Andrássy út, a belváros, valamint a Puskás Aréna környékét érintik majd. A XIV. kerületben június 4-ig lezárják többek között az Olof Palme sétányt, a Hősök terét és az Állatkerti körút egy részét. Május 28. és 31. között a Kós Károly sétány és a Hősök tere teljes területén is forgalomkorlátozás lesz. A VI. kerületben május 29-től érintett lesz az Andrássy út több szakasza, valamint a környező mellékutcák is, köztük a Benczúr, a Lendvay és a Munkácsy utca.

Lezárások várhatók a repülőtér környékén is: május 30-án időszakosan korlátozzák a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út forgalmát. A BRFK tájékoztatása szerint a belvárosban, így az V., VI. és VII. kerület több pontján is szakaszos lezárásokra kell számítani. Érintett lesz egyebek mellett a Károly körút, a Deák tér, az Erzsébet körút, valamint a Rákóczi út egy része is.

A legnagyobb forgalmi terhelés a BL-döntő napján, május 30-án és 31-én várható, amikor a stadion környékén – így a Stefánia úton, a Hungária körúton, az Egressy úton és a Kerepesi úton – is jelentős korlátozásokat vezetnek be. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról, és lehetőség szerint használják a közösségi közlekedést.

Nyitókép: Lapis Renáta/MTI

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 26. 16:20
Az lesz szép, amikor az angol állatok meg a francia majmok egymást fogják püfölni. Mert fogják ezek a kultúrlények.
elcapo-3
2026. május 26. 15:46
Egyébként is béna........
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!