Szombaton megbénul Budapest közlekedése, mutatjuk a részleteket!

Komoly forgalmi fennakadásokra és kiterjedt lezárásokra kell készülni Budapest területén az UEFA Bajnokok Ligája 2026-os döntője miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint június 4-ig több kerületben is jelentős korlátozások lépnek életbe.
A hatóságok közlése alapján számos frekventált útvonalat lezárnak, emellett több helyen megállási és parkolási tilalom is érvénybe lép. A rendőrség figyelmeztetett: a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják.
A legsúlyosabb korlátozások a Városliget, az Andrássy út, a belváros, valamint a Puskás Aréna környékét érintik majd. A XIV. kerületben június 4-ig lezárják többek között az Olof Palme sétányt, a Hősök terét és az Állatkerti körút egy részét. Május 28. és 31. között a Kós Károly sétány és a Hősök tere teljes területén is forgalomkorlátozás lesz. A VI. kerületben május 29-től érintett lesz az Andrássy út több szakasza, valamint a környező mellékutcák is, köztük a Benczúr, a Lendvay és a Munkácsy utca.
Lezárások várhatók a repülőtér környékén is: május 30-án időszakosan korlátozzák a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út forgalmát. A BRFK tájékoztatása szerint a belvárosban, így az V., VI. és VII. kerület több pontján is szakaszos lezárásokra kell számítani. Érintett lesz egyebek mellett a Károly körút, a Deák tér, az Erzsébet körút, valamint a Rákóczi út egy része is.
A legnagyobb forgalmi terhelés a BL-döntő napján, május 30-án és 31-én várható, amikor a stadion környékén – így a Stefánia úton, a Hungária körúton, az Egressy úton és a Kerepesi úton – is jelentős korlátozásokat vezetnek be. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról, és lehetőség szerint használják a közösségi közlekedést.
