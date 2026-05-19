budapest airport wizz air uefa bajnokok ligája hungarocontrol reptér közlemény budapest

Közlemény adott ki a Budapest Airport: a BL-döntő idejére újranyitják a Liszt Ferenc reptér 1-es terminálját

2026. május 19. 21:38

Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. Terminálra, illetve onnan közlekednek majd.

A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül a UEFA Bajnokok Ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésre. Az előkészítő munka 10 hónappal ezelőtt, 2025 nyarán kezdődött. A Budapest Airport koordinálásával speciális munkacsoport alakult, amelyben többek között az UEFA, az NRÜ, az RRI, a HungaroControl, a NAV, a polgári légiközlekedési hatóság, a repülőtéri földi kiszolgáló vállalatok, valamint közlekedési szolgáltatók (taxitársaságok, tömegközlekedési vállalatok) is részt vesznek – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közleményében.

Kiemelték, hogy a repülőtér speciális légiforgalmi és utaskezelési folyamatokat dolgozott ki az esemény időszakára, továbbá ideiglenes infrastruktúra-elemeket is kialakít.

Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az 1. Terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd. 

Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. Terminálra, illetve onnan közlekednek majd.

A mérkőzéssel összefüggő, az érintett napon és az azt megelőző 1-2 napban megnövekedett utasforgalom miatt a Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a repülőgép indulása előtt legalább két és fél órával, vagy ha légitársaságuk javasolja, még korábban érkezzenek a repülőtérre – írják a közleményben. 

Hozzátették, hogy az utasok számoljanak esetleges útlezárásokkal és torlódásokkal, és a szokásosnál több időt szánjanak a repülőtérre történő utazásra. A megnövekedett utasforgalom miatt előfordulhat a menetrend szerinti járatok késése. A Budapest Airport arra kér minden utast, aki ezalatt a 3 nap alatt utazik, hogy folyamatosan kövesse a járatinformációs rendszereket, valamint az aktuális információkról tájékozódjon a Budapest Airport weboldalán vagy a légitársaságok csatornáin. Az eseményhez kapcsolódóan dedikált információs aloldal is indul, az UEFA-val és a légitársaságokkal összehangolt kommunikáció mellett. További részletek a reptér honlapján található közleményben olvashatnak.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

nemecsek-3
2026. május 19. 22:03
Hú ez a Vitézy máris mit nem intézkedett egy hét alatt. Mecsoda egy vitéz....szőrös majom
