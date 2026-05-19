Közlemény adott ki a Budapest Airport: a BL-döntő idejére újranyitják a Liszt Ferenc reptér 1-es terminálját

Ennek részeként a Budapest Airport megnyitja az 1. Terminált, amely az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd, ahol a Wizz Air londoni járatait kezelik majd.

Ez azt jelenti, hogy május 29-én, 30-án és 31-én bizonyos Londonba tartó és onnan érkező Wizz Air járatok az 1. Terminálra, illetve onnan közlekednek majd.

A mérkőzéssel összefüggő, az érintett napon és az azt megelőző 1-2 napban megnövekedett utasforgalom miatt a Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a repülőgép indulása előtt legalább két és fél órával, vagy ha légitársaságuk javasolja, még korábban érkezzenek a repülőtérre – írják a közleményben.