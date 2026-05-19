Nobel-díjas kutatóinkat becsmérlik a tiszások

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Tapsolnak Magyar Péter hívei, hogy a miniszterelnök felbontja Krausz Ferenc alapítványával kötött kormányzati szerződést; azt azonban élesen kritizálják, hogy Karikó Katalin legyen az egészségügyi tárca tanácsadója.
Nem enyhül a düh és a felháborodás a tiszás szimpatizánsokban, amiért Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter a Nobel-díjas Karikó Katalint kérte fel tanácsadójának. Ismert, a Tisza-kormány tárcavezetője miniszterjelölti meghallgatásán jelentette be, hogy
az mRNS-alapú vakcina kifejlesztéséért fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjban részesített kutatóbiológust kérte fel tanácsadói szerepre, amelyet Karikó Katalin elfogadott.
Magyar Péter támogatói nem fukarkodnak a kritikákat illetően különböző tiszás fórumokon, többek szerint „Karikó Katalin itthon vállalhatatlan személyiséggé vált”, ami Hegedűs Zsolt megítélésére is „negatív hatással bír.” Mások szerint
a Nobel-díjas kutató „tömeggyilkos”, „rengeteg ember halála tapad a kezéhez”,
ezért „nem szeretnék Karikót a kormány közelében sem látni”.
Emlékezetes, a tiszás tábornak egyszer más sikerült meghátrálásra kényszerítette Magyar Pétert, mégpedig akkor, amikor kiderült, hogy
Rubovszky Ritát szerette volna az oktatási minisztérium élére.
A szavazók liberális, ateista része azonnal pellengérre állították a kormányfőt, hogyan képzeli, hogy egy katolikus iskolai főhatóság vezetőjét nevezné ki. Rubovszky Rita ugyanis a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, vagyis annak az intézménynek a vezetője, amely a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait látja el. (Időközben Rubovszkyt kinevezték az MKPK Oktatási Bizottságának főtanácsadójává.)
A leghangosabban Pankotai Lili, balliberális influenszer tiltakozott, aki azt írta akkor, hogy
várjuk a szakmai magyarázatot a kiválasztásra, és hogy kik voltak a jelöltek. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ezt vagy politikai, vagy önös érdekből fakadó döntésnek fogom tekinteni.
A Momentum sem ment el szó nélkül Rubovszky Csilla felkérése mellett, Tompos Márton szerint nem való a keresztény vallás az iskolába.
Szerintem a hittan nem való az iskolába, a teremtést és az evolúciót egyenrangú opciókként kezelő intézményektől nagyon ideges tudok lenni,
és szerintem a keresztény egyházak jelentős része teljesen lejáratta magát az Orbán-rendszer alatt – vélekedett a liberális Tompos Márton.
Az egyházi intézményvezető elleni támadás sikeres volt, olyannyira, hogy végül a szivárványos profilképpel is rendelkező Lannert Judit lett az oktatási miniszter, aki már jelölti meghallgatásán közölte, hogy a gyermekek szexuális nevelését be kell vinni az iskolákba, mert az szerinte nem csak a szülők dolga.
A mindennapos testnevelést is megszüntetné a tárca vezetője, mert szerinte annak nincs hatása a gyermekek fizikai állapotára.
Míg Karikó Katalin felkérése komoly ellenérzést szült a Tisza szimpatizánsainak körében, azt minden Magyar Péterre szavazó kitörő lelkesedéssel fogadta, hogy másik Nobel-díjasunk, Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvánnyal kötött, tehetséggondozással kapcsolatos korábbi szerződést a miniszterelnök döntése nyomán felbontják.
A közösségi oldalakon válogatott sértegetésekkel illetik Krausz Ferencet,
akit „alávaló senkiházinak” neveznek, aki „gerinctelen”, „nem dicsőség, hanem szégyen a házára”, „szégyellje magát”.
