05. 19.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Nobel-díjas kutatóinkat becsmérlik a tiszások

2026. május 19. 20:05

Tapsolnak Magyar Péter hívei, hogy a miniszterelnök felbontja Krausz Ferenc alapítványával kötött kormányzati szerződést; azt azonban élesen kritizálják, hogy Karikó Katalin legyen az egészségügyi tárca tanácsadója.

2026. május 19. 20:05
Karikó Katalin a Magyar Corvin-lánc kitüntetés átvételekor.
Gabay Dorka

Nem enyhül a düh és a felháborodás a tiszás szimpatizánsokban, amiért Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter a Nobel-díjas Karikó Katalint kérte fel tanácsadójának. Ismert, a Tisza-kormány tárcavezetője miniszterjelölti meghallgatásán jelentette be, hogy 

az mRNS-alapú vakcina kifejlesztéséért fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjban részesített kutatóbiológust kérte fel tanácsadói szerepre, amelyet Karikó Katalin elfogadott.

MTI/Lehoczky Péter

Magyar Péter támogatói nem fukarkodnak a kritikákat illetően különböző tiszás fórumokon, többek szerint „Karikó Katalin itthon vállalhatatlan személyiséggé vált”, ami Hegedűs Zsolt megítélésére is „negatív hatással bír.” Mások szerint 

a Nobel-díjas kutató „tömeggyilkos”, „rengeteg ember halála tapad a kezéhez”, 

ezért „nem szeretnék Karikót a kormány közelében sem látni”.

Egyszer már sikerült vétózni

Emlékezetes, a tiszás tábornak egyszer más sikerült meghátrálásra kényszerítette Magyar Pétert, mégpedig akkor, amikor kiderült, hogy 

Rubovszky Ritát szerette volna az oktatási minisztérium élére. 

A szavazók liberális, ateista része azonnal pellengérre állították a kormányfőt, hogyan képzeli, hogy egy katolikus iskolai főhatóság vezetőjét nevezné ki. Rubovszky Rita ugyanis a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, vagyis annak az intézménynek a vezetője, amely a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait látja el. (Időközben Rubovszkyt kinevezték az MKPK Oktatási Bizottságának főtanácsadójává.)

A leghangosabban Pankotai Lili, balliberális influenszer tiltakozott, aki azt írta akkor, hogy 

várjuk a szakmai magyarázatot a kiválasztásra, és hogy kik voltak a jelöltek. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ezt vagy politikai, vagy önös érdekből fakadó döntésnek fogom tekinteni.

A Momentum sem ment el szó nélkül Rubovszky Csilla felkérése mellett, Tompos Márton szerint nem való a keresztény vallás az iskolába. 

Szerintem a hittan nem való az iskolába, a teremtést és az evolúciót egyenrangú opciókként kezelő intézményektől nagyon ideges tudok lenni, 

és szerintem a keresztény egyházak jelentős része teljesen lejáratta magát az Orbán-rendszer alatt – vélekedett a liberális Tompos Márton.

LANNERT Judit
Fotó: Soós Lajos

Az egyházi intézményvezető elleni támadás sikeres volt, olyannyira, hogy végül a szivárványos profilképpel is rendelkező Lannert Judit lett az oktatási miniszter, aki már jelölti meghallgatásán közölte, hogy a gyermekek szexuális nevelését be kell vinni az iskolákba, mert az szerinte nem csak a szülők dolga.

A mindennapos testnevelést is megszüntetné a tárca vezetője, mert szerinte annak nincs hatása a gyermekek fizikai állapotára.

Krausz Ferencet is támadják

Míg Karikó Katalin felkérése komoly ellenérzést szült a Tisza szimpatizánsainak körében, azt minden Magyar Péterre szavazó kitörő lelkesedéssel fogadta, hogy másik Nobel-díjasunk, Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvánnyal kötött, tehetséggondozással kapcsolatos korábbi szerződést a miniszterelnök döntése nyomán felbontják.

A közösségi oldalakon válogatott sértegetésekkel illetik Krausz Ferencet, 

akit „alávaló senkiházinak” neveznek, aki „gerinctelen”, „nem dicsőség, hanem szégyen a házára”, „szégyellje magát”.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fatman
2026. május 19. 20:44
hitler is elüldözte a fizikusokat, oszt baszhatta, nem lett atombombája... ezek uolyan nácik... ÁRAD A PISA
bagoly-29
2026. május 19. 20:24
Jakobinusok s a csőcselék uralma következik!
szilvarozsa
2026. május 19. 20:21
A marha tiszások megkapták a csontokat, hogy rágódjanak rajta - Karikó kormányzati szerepvállalása, Krausz alapítványának szívatása, K Endre leporolása - közben meg a kis görcs szép csendben, fű alatt megszüntette az ukrán génkezelt, betiltott vegyszerrel mérgezett mezőgazdasági hulladékok behozatali tilalmát. Rágjátok a csontokat, meg a mérgezett ukrán gabonát, ti tiszaiszapos nyomorultak!
Fireworks
2026. május 19. 20:20
Egy Tiszarostól mit lehet várni? Akik ide szavaztak, azok értelmi szintje "nem igényel" Nobel-díjat. Nem is tudom, mihez lehet hasonlítani - milyen szintet üt meg? Semmi meglepő nincs a reakciójukon. Az lenne az igazán meglepő, ha képesek lennének méltatásra. Semmi mást nem kell alapul venni, mint az imádottjuk jogtudományi jártasságát. Ők ennyit érnek.
