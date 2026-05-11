Karikó Katalin lett Hegedűs Zsolt egyik tanácsadója

Sajtóhírek szerint hat bizottság ülésezésével indult a nap a parlamentben, ahol a miniszterjelöltek meghallgatása egyszerre több szakpolitikai területet is érintett. Hegedűs Zsolt a meghallgatásán arról beszélt, hogy az állam keveset költ az egészségügyre, állítását pedig konkrét számokkal támasztotta alá. Szerinte a tartós alulfinanszírozás következményeként drasztikusan nőttek a betegek kiadásai, hosszúvá váltak a várólisták, és emiatt a gyógyulás esélyei is romolhatnak. Az egészségügyi miniszterjelölt súlyos szerkezeti problémákról beszélt. Kiemelte, hogy 2010 óta 225 osztály zárt be, sok helyen hiányoznak a háziorvosok, leromlott a kórházi struktúra, és több intézményben a higiéniai eszközök sem állnak megfelelően rendelkezésre. Hegedűs szerint a rendszer túlzottan a fekvőbetegellátásra épül, miközben sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a megelőzésre.

A miniszterjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy 900 ezer embernek nincs háziorvosa, ami betegbiztonsági kockázatot jelent. Célként egy olyan állami egészségügyi rendszer felépítését nevezte meg, amely a világ legjobbjai közé tartozhat. Hegedűs arról is beszélt, hogy szeretnék hazahozni azokat a külföldre vándorolt kiválóságokat, akik az egészségügyben tudnának szerepet vállalni.