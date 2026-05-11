Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hegedűs hegedűs zsolt karikó katalin európai unió egészségügyi bizottság

Karikó Katalin lett Hegedűs Zsolt egyik tanácsadója

2026. május 11. 09:26

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy Karikó Katalin elfogadta a felkérését

2026. május 11. 09:26
null

Sajtóhírek szerint hat bizottság ülésezésével indult a nap a parlamentben, ahol a miniszterjelöltek meghallgatása egyszerre több szakpolitikai területet is érintett. Hegedűs Zsolt a meghallgatásán arról beszélt, hogy az állam keveset költ az egészségügyre, állítását pedig konkrét számokkal támasztotta alá. Szerinte a tartós alulfinanszírozás következményeként drasztikusan nőttek a betegek kiadásai, hosszúvá váltak a várólisták, és emiatt a gyógyulás esélyei is romolhatnak. Az egészségügyi miniszterjelölt súlyos szerkezeti problémákról beszélt. Kiemelte, hogy 2010 óta 225 osztály zárt be, sok helyen hiányoznak a háziorvosok, leromlott a kórházi struktúra, és több intézményben a higiéniai eszközök sem állnak megfelelően rendelkezésre. Hegedűs szerint a rendszer túlzottan a fekvőbetegellátásra épül, miközben sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a megelőzésre.

A miniszterjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy 900 ezer embernek nincs háziorvosa, ami betegbiztonsági kockázatot jelent. Célként egy olyan állami egészségügyi rendszer felépítését nevezte meg, amely a világ legjobbjai közé tartozhat. Hegedűs arról is beszélt, hogy szeretnék hazahozni azokat a külföldre vándorolt kiválóságokat, akik az egészségügyben tudnának szerepet vállalni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Hegedűs Zsolt emellett bejelentette, hogy Karikó Katalint tanácsadónak kérte fel, a Nobel-díjas kutató pedig elfogadta a felkérést.

A miniszterjelölt öt fő célról beszélt. Ezek között említette a hálapénz nélküli, empatikus és etikus egészségügy megerősítését, a betegek és hozzátartozóik hangjának felerősítését, valamint az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének és autonómiájának növelését. További célként az értékalapú egészségügy megteremtését, a legjobb gyakorlatok elterjesztését és a prevenció erősítését nevezte meg. Hegedűs szerint nem az a döntő kérdés, hogy hány mentőautó áll rendelkezésre, hanem az, hogy a beteg milyen gyorsan jut ellátáshoz. Azt ígérte, hogy a betegek a jövőben több információhoz juthatnak saját ellátásukról, és nagyobb döntési lehetőséget kapnak. Mint fogalmazott: „a beteget olyan helyzetbe kell hozni, hogy megfelelő döntést tudjon hozni a saját ellátásáról”.

A betegek név nélkül is visszajelzést adhatnak majd az ellátásról. A platformot az állam biztosítaná, a kórházak vezetésének pedig kötelessége lenne figyelembe venni ezeket a jelzéseket annak érdekében, hogy javuljon az ellátás minősége.

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. május 11. 10:48
Táncoslábú higanyminisztert majd Karikó támogatja a génmanipuláló kotyvalékok kötelezö terjesztésében. Kill Gates nobeldíjas segítöje sitt helyett szabad bejárást kap a "Magyar" törvényhozásba. Indul teljes gázzal, amit tiszarosok még mindig tagadnak, a naivak pedig legszívesebben elhallgatnának: Magyarország bedöntése a nemzetközi konszernek és milliárdosok hatalma alá. Kemény lesz ezt normális polgárként kivédeni.
Válasz erre
0
0
fortissima
2026. május 11. 10:47
Felzárkózott Borbás Marcsi és Kapu Tibor mellé...
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 11. 10:47
» 2istvsn 2026. május 11. 10:39 "...egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének és autonómiájának növelését." ez mit jelent?« Hogy egyedül is el tudják végezni a munkájukat. Ja! Akkor ez pipa 70 éve. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
cint04
2026. május 11. 10:40
franciscofranco 2026. május 11. 10:34 "Ez az ígéret hogy eltörli a TISZA az üzemanyagok adóját ez hol van leírva mint ígéret." 10x rakták be tiszás náci patkány.. már most hazudtok lopni csak holnaptól fogtok? Gennyes féreg idejössz moskékosvödör széttrolkodsz minden le sem tagathatnád hogy hazaáruló hazug geci vagy hazudikaaa a tiiiiszaaaa, hazudikaaa a tiiiiszaaaa, hazudikaaa a tiiiiszaaaa, hazudikaaa a tiiiiszaaaa Arrol pofázz nyomorék mikor törlik el a benzin összes adóját ahogy a messiásod tanácsolta!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!