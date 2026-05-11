Karikó Katalin lett Hegedűs Zsolt egyik tanácsadója

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán jelentette be, hogy Karikó Katalin elfogadta a felkérését
Sajtóhírek szerint hat bizottság ülésezésével indult a nap a parlamentben, ahol a miniszterjelöltek meghallgatása egyszerre több szakpolitikai területet is érintett. Hegedűs Zsolt a meghallgatásán arról beszélt, hogy az állam keveset költ az egészségügyre, állítását pedig konkrét számokkal támasztotta alá. Szerinte a tartós alulfinanszírozás következményeként drasztikusan nőttek a betegek kiadásai, hosszúvá váltak a várólisták, és emiatt a gyógyulás esélyei is romolhatnak. Az egészségügyi miniszterjelölt súlyos szerkezeti problémákról beszélt. Kiemelte, hogy 2010 óta 225 osztály zárt be, sok helyen hiányoznak a háziorvosok, leromlott a kórházi struktúra, és több intézményben a higiéniai eszközök sem állnak megfelelően rendelkezésre. Hegedűs szerint a rendszer túlzottan a fekvőbetegellátásra épül, miközben sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a megelőzésre.
A miniszterjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy 900 ezer embernek nincs háziorvosa, ami betegbiztonsági kockázatot jelent. Célként egy olyan állami egészségügyi rendszer felépítését nevezte meg, amely a világ legjobbjai közé tartozhat. Hegedűs arról is beszélt, hogy szeretnék hazahozni azokat a külföldre vándorolt kiválóságokat, akik az egészségügyben tudnának szerepet vállalni.
Hegedűs Zsolt emellett bejelentette, hogy Karikó Katalint tanácsadónak kérte fel, a Nobel-díjas kutató pedig elfogadta a felkérést.
A miniszterjelölt öt fő célról beszélt. Ezek között említette a hálapénz nélküli, empatikus és etikus egészségügy megerősítését, a betegek és hozzátartozóik hangjának felerősítését, valamint az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének és autonómiájának növelését. További célként az értékalapú egészségügy megteremtését, a legjobb gyakorlatok elterjesztését és a prevenció erősítését nevezte meg. Hegedűs szerint nem az a döntő kérdés, hogy hány mentőautó áll rendelkezésre, hanem az, hogy a beteg milyen gyorsan jut ellátáshoz. Azt ígérte, hogy a betegek a jövőben több információhoz juthatnak saját ellátásukról, és nagyobb döntési lehetőséget kapnak. Mint fogalmazott: „a beteget olyan helyzetbe kell hozni, hogy megfelelő döntést tudjon hozni a saját ellátásáról”.
A betegek név nélkül is visszajelzést adhatnak majd az ellátásról. A platformot az állam biztosítaná, a kórházak vezetésének pedig kötelessége lenne figyelembe venni ezeket a jelzéseket annak érdekében, hogy javuljon az ellátás minősége.
