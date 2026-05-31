Hepatitis A-fertőzés miatt kellett bezárni az óvoda egyik csoportját

Bezárták egy balmazújvárosi óvoda egyik csoportját, miután az intézményben megjelent a Hepatitis A-fertőzés. Varga Marina, a település fideszes polgármestere közösségi oldalán osztott meg részleteket a kialakult helyzetről.
Eddig egy embernél mutatták ki a vírust. Kontaktszemélyként jelenleg 26 gyermeket és két óvodapedagógust tartanak nyilván, az érintett csoport működését pedig átmenetileg felfüggesztették.
A városvezető videós bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a helyieket, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat szorosan együttműködik a szakhatóságokkal.
„A településünkön kialakult hepatitis A vírusfertőzéssel kapcsolatban szeretném megnyugtatni Önöket, hogy az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel” – írta a polgármester. Hozzátette, hogy az óvodában azonnal megkezdték a szükséges óvintézkedéseket: „Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatásai alapján.”
Varga Marina jelezte, hogy a helyi önkormányzat minden szükséges támogatást, eszközt és erőforrást biztosít a fertőzés terjedésének megelőzéséhez és kezeléséhez. A lakosságot ugyanakkor fokozott figyelemre intette. Arra kérte a településen élőket, hogy „kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, tartsák be az ajánlott higiéniai szabályokat, és bízzanak abban, hogy a szakemberek összehangolt munkával mindent megtesznek a helyzet mielőbbi rendezése érdekében.”
