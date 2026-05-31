fertőzés varga marina óvoda hepatitis

Hepatitis A-fertőzés miatt kellett bezárni az óvoda egyik csoportját

2026. május 31. 13:12

A folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik.

Bezárták egy balmazújvárosi óvoda egyik csoportját, miután az intézményben megjelent a Hepatitis A-fertőzés. Varga Marina, a település fideszes polgármestere közösségi oldalán osztott meg részleteket a kialakult helyzetről.

Eddig egy embernél mutatták ki a vírust. Kontaktszemélyként jelenleg 26 gyermeket és két óvodapedagógust tartanak nyilván, az érintett csoport működését pedig átmenetileg felfüggesztették.

A városvezető videós bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a helyieket, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat szorosan együttműködik a szakhatóságokkal.

„A településünkön kialakult hepatitis A vírusfertőzéssel kapcsolatban szeretném megnyugtatni Önöket, hogy az önkormányzat folyamatos kapcsolatban áll a népegészségügyi hatóságokkal és minden illetékes szervvel” – írta a polgármester. Hozzátette, hogy az óvodában azonnal megkezdték a szükséges óvintézkedéseket: „Az érintett intézményben a szükséges fertőtlenítési munkálatok megtörténtek, és a folyamatos fertőtlenítés jelenleg is zajlik a szakemberek iránymutatásai alapján.”

Varga Marina jelezte, hogy a helyi önkormányzat minden szükséges támogatást, eszközt és erőforrást biztosít a fertőzés terjedésének megelőzéséhez és kezeléséhez. A lakosságot ugyanakkor fokozott figyelemre intette. Arra kérte a településen élőket, hogy „kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, tartsák be az ajánlott higiéniai szabályokat, és bízzanak abban, hogy a szakemberek összehangolt munkával mindent megtesznek a helyzet mielőbbi rendezése érdekében.”

Nyitókép: Pixabay

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
•••
2026. május 31. 14:21 Szerkesztve
Egyes helyeken nincs árnyékszék, Szerteszéjjel sz@rik a nép. Az még hagyján. De sz@rás után a kezét sem mossa meg, mivel a WC papírt sem ismeri.
astracf
2026. május 31. 14:19
Fejébe kéne verni a c típusú parazita népségnek, hogy mi fán terem az alapvető higiénia!
wadcutter
2026. május 31. 13:42
tele vannak miniszterekkel poloskáék, de a fürdésügyiminiszter még hiányzik
Obsitos Technikus
2026. május 31. 13:22
Valószínűleg fekáltrágyázott, nem kellően mosott zöldségfélét használtak a konyhán.
