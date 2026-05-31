Hepatitis A-fertőzés miatt kellett bezárni az óvoda egyik csoportját

Bezárták egy balmazújvárosi óvoda egyik csoportját, miután az intézményben megjelent a Hepatitis A-fertőzés. Varga Marina, a település fideszes polgármestere közösségi oldalán osztott meg részleteket a kialakult helyzetről.

Eddig egy embernél mutatták ki a vírust. Kontaktszemélyként jelenleg 26 gyermeket és két óvodapedagógust tartanak nyilván, az érintett csoport működését pedig átmenetileg felfüggesztették.

A városvezető videós bejegyzésében igyekezett megnyugtatni a helyieket, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat szorosan együttműködik a szakhatóságokkal.