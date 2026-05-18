Magyarország szomszédságában azonosítottak egy hantavírussal fertőzött férfit

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Nyolc kontaktszemélyt helyeztek karanténba.
Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott – közölte a román közegészségügyi intézet (INSP).
Nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték.
Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták a férfinál, amely Romániában és Európában is jelen van.
Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölték.
Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival.
A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.
(MTI)
Nyitókép: DIGICOMPHOTO / SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / Science Photo Library via AFP