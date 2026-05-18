facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
fertőzés hantavírus Románia

Magyarország szomszédságában azonosítottak egy hantavírussal fertőzött férfit

2026. május 18. 12:29

Nyolc kontaktszemélyt helyeztek karanténba.

Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott – közölte a román közegészségügyi intézet (INSP). 

Nyolc kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték.

Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták a férfinál, amely Romániában és Európában is jelen van.

Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölték.

Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival.

A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.

(MTI) 

Nyitókép: DIGICOMPHOTO / SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / Science Photo Library via AFP

 

Canadian
2026. május 18. 13:17
Nahát, találtak egy, azaz 1 (one, eins, agyín) beteget a határ közelében. Azonnal le kell zárni az egész országot, mindenkire kötelező maszk még otthon is, hetente oltás, még akkor is, ha nincs vakcina, minden leáll, mindenki otthon ül és les, mint a hülye. Pfizer gyorsan előhúz valami kidobott kísérleti löttyöt és kiadja, mint vakcinát. Hadd dögöljön a nép.
hakapeszim
•••
2026. május 18. 12:45 Szerkesztve
Nem szabad tesztelni, akkor nincs járvány. Engem a Covid alatt egyszer sem teszteltek. Egyszer a labanc kitalálta, hogy nekiáll minden kamionost tesztelni a Brenner hágón, 40 km sor alakult ki. Később már Veronánál kitereltek mindenkit, hogy ne a pályán álljunk. Az osztrák tranzit egyébként kb 60 kilométer, meg sem nagyon állunk Kufsteinig, legfeljebb egyet tankolni. A cégem erre kitalálta, hogy menjünk Svájcnak, a Szent Gotthardon keresztül, mondjuk így papírozni kellett, hiszen Svájc nem EU, de még így is gyorsabb volt. Svájcban nem basztattak a nyomorult tesztjükkel. Sötét, szégyenteljes évek volt, 2020, '21, '22 eleje.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!