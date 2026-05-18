Svájcból figyelmeztették a magyarokat: Magyar Péter elhatározása súlyos sérüléshez vezethet

Megérkezett Krausz Ferenc válasza Magyar Péternek a 261 milliárdos szerződésbontásról
„Szeretném megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek”.
A Die Weltwoche publicisztikája szerint a tudomány függetlensége sérülhet, ha politikai megfontolások alapján döntenek támogatásokról. A szerző úgy látja, Európában Orbán Viktort élesen kritizálták ezért, a Tisza Párttal viszont elnézőek.
Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványával kötött milliárdos szerződés felmondását és a már kifizetett összegek visszakövetelését kezdeményezte. A Die Weltwoche szerint ez azt mutatja, hogy Magyar Péter hasonlóan keményen lép fel az intézményekkel szemben, mint elődje, Orbán Viktor.
Az írás bírálja, hogy
míg Orbán Viktort európai körökben élesen kritizálták ilyen lépésekért, Magyarral szemben most nagyobb elnézést tanúsítanak pusztán azért, mert őt az új rendszer reménységének tartják.
A szerző hangsúlyozza: a tudomány függetlensége sérülhet, ha politikai megfontolások alapján döntenek támogatásokról. A WPolityce cikke eközben párhuzamot von a lengyelországi Tusk-kormány lépéseivel, kiemelve az új magyar kabinet revanspolitikáját.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.