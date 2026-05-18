05. 18.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

tudomány krausz ferenc magyarország svájc Magyar Péter orbán viktor

Svájcból figyelmeztették a magyarokat: Magyar Péter elhatározása súlyos sérüléshez vezethet

2026. május 18. 12:30

A Die Weltwoche publicisztikája szerint a tudomány függetlensége sérülhet, ha politikai megfontolások alapján döntenek támogatásokról. A szerző úgy látja, Európában Orbán Viktort élesen kritizálták ezért, a Tisza Párttal viszont elnézőek.

Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványával kötött milliárdos szerződés felmondását és a már kifizetett összegek visszakövetelését kezdeményezte. A Die Weltwoche szerint ez azt mutatja, hogy Magyar Péter hasonlóan keményen lép fel az intézményekkel szemben, mint elődje, Orbán Viktor.

Az írás bírálja, hogy

míg Orbán Viktort európai körökben élesen kritizálták ilyen lépésekért, Magyarral szemben most nagyobb elnézést tanúsítanak pusztán azért, mert őt az új rendszer reménységének tartják.

A szerző hangsúlyozza: a tudomány függetlensége sérülhet, ha politikai megfontolások alapján döntenek támogatásokról. A WPolityce cikke eközben párhuzamot von a lengyelországi Tusk-kormány lépéseivel, kiemelve az új magyar kabinet revanspolitikáját.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2026. május 18. 14:54
Hagyjuk már ezt a süket dumát a "tudomány függetlenségéről". A legelő kérdés, hogy mitől független? A tudomány művelését is finanszírozni kell, és minden finanszírozó joggal várhatja el, hogy kapjon valamit a pénzéért. Ebből adódóan csak olyan tudós lehet valóban független, ha támogató nélkül tudja művelni a tudományát, azaz vagy valamilyen elvárásnak ill. rendelésnek dolgozik, vagy a saját egyéb jövedelméből tartja el magát. Ha az állam finanszíroz, akkor az államnak vannak, lehetnek elvárásai, ha valamilyen vállalkozás, cég teszi ezt, akkor annak.
Canadian
2026. május 18. 14:07 Szerkesztve
Tavares és Fosné (Sargentini) már írják a jelentéseiket, hogy csorbulnak az ájrópai értékek a Peti kormány alatt. Ja nem. Európa nem létező értékei csak akkor csorbulnak, ha nemzeti kormány kerül hatalomra. Ha globalista woke csürhe, akkor minden rendben van. Még akkor is virágzik a demokrácia ragyogó sugárútja, ha előhúzzák a guillotine-okat, a fákon emberek lógnak, és rabszolgatartó társadalom alakul. Minden csak pofára megy.
nempolitizalok-0
2026. május 18. 14:01 Szerkesztve
Orbánt az eurolibsi csürhe azért bírálta mert adta. Nekik ott nem az az érdekük, hogy a kormány támogassa a tudományos programokat, hanem az, hogy ők. természetesen így feltételeket tudnak szabni és az irányt is ők határozhatják meg. Krausz valószínűleg az USA és Kína tudományos eredményei felé ment volna el. Akik kenterbe vágják az EU-t a tudomány-technika terén is.
Dixtroy
2026. május 18. 13:46
"Magyar Péter hasonlóan keményen lép fel az intézményekkel szemben, mint elődje, Orbán Viktor" Min is alapul ez a párhuzam? Melyik intézménnyel lépett fel Orbán jog és józan ész ellenesen?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!