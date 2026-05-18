Óriási összeggel szállt be a Ferencváros volt edzője Zelenszkij emberének kiszabadításába

Nonszensz: az ügyészség szerint Zelenszkij jobbkeze jósnőre bízta politikai döntéseit
Andrij Jermak pere egészen abszurd fordulatot vett, amikor egy titkos kommunikáció részletei kiszivárogtak.
Szerhij Rebrov több mint 200 millió forinttal járult hozzá Andrij Jermak óvadékához.
Az ua.news beszámolója szerint az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 140 millió hrivnyában (1,3 milliárd forint) határozta meg az Andrij Jermak elleni eljárásban az óvadék összegét, amelyet végül teljes egészében sikerült befizetni. A korrupció gyanúja miatt őrizetbe vett, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjeként ismert Jermak így az óvadék ellenében elhagyhatta az előzetes letartóztatást.
A portál szerint az összeg előteremtése már a hétvégén is intenzíven zajlott, ugyanakkor technikai és banki ellenőrzési okok miatt a pénz beérkezésének hitelesítése elhúzódott. Emiatt Jermaknak a hétvégét is előzetesben kellett töltenie, mivel a bíróság csak munkanapokon tudta hivatalosan visszaigazolni az óvadék beérkezését. A folyamatot a pénzügyi rendszer lassúsága és a tranzakciók szigorú monitorozása is nehezítette.
A legnagyobb visszhangot azonban az váltotta ki, hogy az óvadék összegyűjtéséhez az ukrán közélet és sportvilág több ismert szereplője is hozzájárult. A beszámoló szerint a legnagyobb összegű támogatások egyike a Ferencváros korábbi vezetőedzőjétől, Szerhij Rebrovtól érkezett: az ukrán válogatott korábbi szövetségi kapitánya mintegy 30 millió hrivnyával (208-211 millió forint) vett részt az óvadék kifizetésében.
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Jermak pere egészen abszurd fordulatot vett, amikor egy titkos kommunikáció részletei kiszivárogtak.
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP