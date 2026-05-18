Óriási összeggel szállt be a Ferencváros volt edzője Zelenszkij emberének kiszabadításába

Az ua.news beszámolója szerint az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 140 millió hrivnyában (1,3 milliárd forint) határozta meg az Andrij Jermak elleni eljárásban az óvadék összegét, amelyet végül teljes egészében sikerült befizetni. A korrupció gyanúja miatt őrizetbe vett, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjeként ismert Jermak így az óvadék ellenében elhagyhatta az előzetes letartóztatást.

A portál szerint az összeg előteremtése már a hétvégén is intenzíven zajlott, ugyanakkor technikai és banki ellenőrzési okok miatt a pénz beérkezésének hitelesítése elhúzódott. Emiatt Jermaknak a hétvégét is előzetesben kellett töltenie, mivel a bíróság csak munkanapokon tudta hivatalosan visszaigazolni az óvadék beérkezését. A folyamatot a pénzügyi rendszer lassúsága és a tranzakciók szigorú monitorozása is nehezítette.