Kálomista Gábor: Magyar Péter politikájában a TikTok fontosabb szerepet kap, mint a szakpolitikai teljesítmény

Kálomista Gábor producer és színház igazgató a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy szerinte az új kormány „abszolút filmszínházas”, kitalált narratívákra épülő politikai kommunikációja nagy hangsúlyt fektet a vizuális elemekre és az online tér logikájára.

Úgy látja, Magyar Péter és csapata tudatosan használ szimbolikus helyszíneket, gondosan felépített jeleneteket és mémeket annak érdekében, hogy egy modern, vizuálisan erős politikai narratívát hozzanak létre, amelyet sokan „TikTok-kormányzásként” emlegetnek.

A producer azt mondta, „nehezen tudja minősíteni” azt a stílust, amelyben az erkölcsi és nemzeti szempontból kiemelt jelentőségűnek tartott Parlament és a Kossuth tér „egyfajta performatív politikai díszletté válnak”.