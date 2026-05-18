Mit tud a Kossuth-téri Igazságügyi Palota történetéről?

Politikai viharok kereszttüzébe került a Kúria épületének felújítása , de vajon mit kell tudni az építészeti remekmű történelméről? Töltse ki kvízünket!

Mikor épült a Magyar Királyi Igazságügyi Palota? 1848 A helyes válasz Rossz válasz 1867-1870 A helyes válasz Rossz válasz 1893-1896 A helyes válasz Rossz válasz 1900 A helyes válasz Rossz válasz

2. kérdés

Ki tervezte az épületet? Steindl Imre A helyes válasz Rossz válasz Hauszmann Alajos A helyes válasz Rossz válasz Strobl Alajos A helyes válasz Rossz válasz Ybl Miklós A helyes válasz Rossz válasz

3. kérdés

Kinek az alkotása az előcsarnok ikonikus mennyezeti freskója, a Justitia diadala? Lotz Károly A helyes válasz Rossz válasz Szinyei Merse Pál A helyes válasz Rossz válasz Munkácsy Mihály A helyes válasz Rossz válasz Barabás Miklós A helyes válasz Rossz válasz

4. kérdés

A második világháborút követően, a kiépülő diktatúra döntése nyomán melyik intézmény kapta meg az épületet 1950-ben? Néprajzi Múzeum A helyes válasz Rossz válasz Munkásmozgalmi Intézet A helyes válasz Rossz válasz Vakok Intézete A helyes válasz Rossz válasz Fővárosi Törvényszék A helyes válasz Rossz válasz

5. kérdés

Melyik évben született kormányzati döntés a Kúria visszaköltözéséről a Kossuth-térre? 2010 A helyes válasz Rossz válasz 2012 A helyes válasz Rossz válasz 2020 A helyes válasz Rossz válasz 2022 A helyes válasz Rossz válasz

6. kérdés