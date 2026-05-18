Az Európai Tanács elnöke a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezésére szólította fel Zelenszkijt

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával.

A kormányfő Facebook-oldalán közölte: a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta António Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében.