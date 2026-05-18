Kiderült, kik indulnak a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért

Három jelölt indul a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért, miután Dobrev Klára a választási kudarcot követően lemondott a párt vezetéséről. A távozó elnökkel együtt a teljes elnökség is benyújtotta lemondását, így a DK új vezetésének kiválasztása a párt jövője szempontjából is meghatározó lehet. A HVG értesülései szerint az elnöki tisztségre

Varju László korábbi országgyűlési képviselő,

Bakk István egykori veszprémi képviselőjelölt,

valamint Nógrádi Róbert József buszsofőr és szakszervezeti vezető pályázik.

A párton belül ugyanakkor komoly vita bontakozott ki arról, milyen irányban induljon el a megújulás. Az egyik tábor szerint teljes személyi és politikai fordulatra van szükség, vagyis a korábbi vezetőknek már nem kellene meghatározó szerepet kapniuk a szervezetben. A másik oldal ezzel szemben úgy véli, a DK ismert politikusaira építve lehetne végrehajtani a reformokat és újraszervezni a baloldali pártot.