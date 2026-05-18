Kiderült, kik indulnak a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért

Niedermüller Péter rácsapta az ajtót Dobrev Klárára: már párttagként sem hajlandó a DK-hoz tartozni
Végleg kilép a pártból.
Hárman szállhatnak versenybe.
Három jelölt indul a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért, miután Dobrev Klára a választási kudarcot követően lemondott a párt vezetéséről. A távozó elnökkel együtt a teljes elnökség is benyújtotta lemondását, így a DK új vezetésének kiválasztása a párt jövője szempontjából is meghatározó lehet. A HVG értesülései szerint az elnöki tisztségre
A párton belül ugyanakkor komoly vita bontakozott ki arról, milyen irányban induljon el a megújulás. Az egyik tábor szerint teljes személyi és politikai fordulatra van szükség, vagyis a korábbi vezetőknek már nem kellene meghatározó szerepet kapniuk a szervezetben. A másik oldal ezzel szemben úgy véli, a DK ismert politikusaira építve lehetne végrehajtani a reformokat és újraszervezni a baloldali pártot.
A Demokratikus Koalíció belső válságát jól mutatja, hogy az elmúlt hónapokban több ismert politikus is elhagyta a pártot. Áprilisban Trippon Norbert, Újpest vezetője, valamint Kiss László jelentette be távozását, májusban pedig a DK egyik alapítója, Niedermüller Péter is kilépett a szervezetből. Közben a párt korábbi sajtóreferense, Soós Henrietta búcsúlevelében arról írt, hogy a Demokratikus Koalíció jelenlegi formájában megszűnik.
