Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára elnök

Kiderült, kik indulnak a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért

2026. május 18. 10:11

Hárman szállhatnak versenybe.

Három jelölt indul a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáért, miután Dobrev Klára a választási kudarcot követően lemondott a párt vezetéséről. A távozó elnökkel együtt a teljes elnökség is benyújtotta lemondását, így a DK új vezetésének kiválasztása a párt jövője szempontjából is meghatározó lehet. A HVG értesülései szerint az elnöki tisztségre 

  • Varju László korábbi országgyűlési képviselő, 
  • Bakk István egykori veszprémi képviselőjelölt, 
  • valamint Nógrádi Róbert József buszsofőr és szakszervezeti vezető pályázik.

A párton belül ugyanakkor komoly vita bontakozott ki arról, milyen irányban induljon el a megújulás. Az egyik tábor szerint teljes személyi és politikai fordulatra van szükség, vagyis a korábbi vezetőknek már nem kellene meghatározó szerepet kapniuk a szervezetben. A másik oldal ezzel szemben úgy véli, a DK ismert politikusaira építve lehetne végrehajtani a reformokat és újraszervezni a baloldali pártot.

A Demokratikus Koalíció belső válságát jól mutatja, hogy az elmúlt hónapokban több ismert politikus is elhagyta a pártot. Áprilisban Trippon Norbert, Újpest vezetője, valamint Kiss László jelentette be távozását, májusban pedig a DK egyik alapítója, Niedermüller Péter is kilépett a szervezetből. Közben a párt korábbi sajtóreferense, Soós Henrietta búcsúlevelében arról írt, hogy a Demokratikus Koalíció jelenlegi formájában megszűnik.

5m007h 0p3ra70r
2026. május 18. 11:28
» radler 2026. május 18. 10:59 • Szerkesztve Bitrex® 2026. május 18. 10:46 "Ha Sulyok Tamás feloszlatja az Országgyűlést, és új választásokat ír ki szeptemberre..." A köztársasági elnöknek 2 esetben van joga feloszlatni a parlamentet.« Nahát! Azt mondja a tiszás, hogy Sulyoknak vannak jogai. Baj lesz ebbű, apád megfaszoz! 🤣🤣🤣🤣
ördöngös pepecselés
2026. május 18. 11:17
ha nem oldják meg a kommunikációt a túlvilággal végük mert a megbízható elvtársak már odaát vannak aki még itt az pedig a tiszában
radler
•••
2026. május 18. 10:59 Szerkesztve
Bitrex® 2026. május 18. 10:46 "Ha Sulyok Tamás feloszlatja az Országgyűlést, és új választásokat ír ki szeptemberre..." A köztársasági elnöknek 2 esetben van joga feloszlatni a parlamentet. -Miniszterelnök-választási patthelyzet: Ha a kormány megbízatásának megszűnésekor a köztársasági elnök által javasolt miniszterelnök-jelöltet a parlament az első javaslat megtételétől számított 40. napon belül nem választja meg. -Költségvetési hiányosság: Ha az Országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31.-éig nem fogadja el. Szerinted melyik fog megvalósulni?
basti64
2026. május 18. 10:56
Nicolas Maduro is buszsoför volt…
