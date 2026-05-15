hankó balázs magyar gyógyszerészi kamara hankó zoltán Tisza Hegedűs Zsolt rendszerváltás elnök

Nem mond le tisztségéről Hankó Balázs édesapja: „Nem hiszek abban, hogy hosszú távon az hoz eredményt, ha minél nagyobb cirkuszt csinálunk”

2026. május 15. 10:54

Hankó Zoltán nem kíván távozni a Gyógyszerészi Kamara elnöke posztjáról, ugyanakkor nyitott az együttműködésre az új vezetéssel.

Hankó Zoltán szerint a lemondatására irányuló kezdeményezés nem szakmai, hanem politikai indíttatású támadás, amelyet fia, Hankó Balázs körül kialakult botrány tovább erősített. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke az Indexnek adott interjújában egyértelművé tette: 

nem kíván távozni posztjáról, ugyanakkor nyitott az együttműködésre az új egészségügyi vezetéssel.

„Egy hatéves szünettel 1998 óta vagyok tagja a kamara vezetésének, és 2000-ben is volt már olyan konfliktus, amely visszahívási eljárásig jutott. 

Tisztában vagyok vele, kik és milyen indíttatásból melegítették fel most a velem szemben meglévő személyes ellentétüket. 

Van, amelyik ezek közül évtizedes múltra nyúlik vissza. A mostani helyzet a korábbiakhoz képest annyiban más, hogy közvetlenül az országgyűlési választás után indult el és rátett egy lapáttal a fiam, Hankó Balázs körül kialakult politikai és médiavita” – fogalmazott.

Az interjúban arról is beszélt, hogy mindig arra törekedett: a kamara a mindenkori kormányzattal szakmai alapon tudjon együttműködni. Úgy véli, a döntéshozókkal való párbeszéd elengedhetetlen, hiszen rajtuk múlnak az ágazatot érintő döntések.

„Nem hiszek abban, hogy hosszú távon az hoz eredményt, ha minél nagyobb cirkuszt csinálunk. 

Lehet, hogy egy-egy helyzetben a nyomásgyakorlás látványos, de egy ágazat szempontjából tartós eredményt akkor lehet elérni, ha a döntéshozót partnerként tudjuk meggyőzni és ő is viszonozza” – fogalmazott.

Felidézte, hogy 2010 után szerinte egy építkezési korszak következett a gyógyszerészetben. Mint mondta, sikerült visszafordítani a liberalizált gyógyszerellátási modellt, és ismét az egészségügyi szempontok kerültek előtérbe.

Hankó Zoltán arról is beszélt, hogy soha nem volt párttag, ugyanakkor értékrendjét nyíltan vállalja. „Soha nem titkoltam, hogy nemzeti elkötelezettségű, konzervatív értékrendű, szociálisan érzékeny vagyok és hívő, vallásgyakorló emberként élek. Ez természetesen meghatározza azt is, hogyan tekintek a kamarára, a gyógyszerészetre vagy akár az egész társadalomra” – mondta.

Az új egészségügyi miniszterről, Hegedűs Zsoltról azt mondta, személyesen még nem találkoztak, de már váltottak levelet, és a minisztérium felállását követően egyeztetéseket kezdenének.

Az interjúban fia, Hankó Balázs ügyéről is megszólalt. „Balázs édesanyjával minden nap együtt imádkozunk azért, hogy minél kisebb traumával jöjjön ki ebből. Korrekt, becsületes ember, aki mindig minden munkáját komolyan vette (...)

Egy gyermek ugyan megtagadhatja a szüleit, ám egy szülő sosem fordulhat el a gyermekétől.

Ez morálisan vállalhatatlan és ilyet senki nem várhat el tőlünk. Örülünk az eredményeinek és osztozunk a nehézségeiben. Az elmúlt hetekben nemcsak őt, hanem minket is támadnak ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Időnként alpári módon, de nem zavar, nem először van ilyenben részem. 

Ugyanakkor ezek a támadások nem engem és az édesanyját minősítik, hanem azokat, akik minket igyekeznek megalázni” 

hangsúlyozta Hankó Zoltán. 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
20260412
2026. május 15. 12:06
"Lehet, hogy egy-egy helyzetben a nyomásgyakorlás látványos, de egy ágazat szempontjából tartós eredményt akkor lehet elérni, ha a döntéshozót partnerként tudjuk meggyőzni és ő is viszonozza” – fogalmazott. Felidézte, hogy 2010 után szerinte egy építkezési korszak következett a gyógyszerészetben. Mint mondta, sikerült visszafordítani a liberalizált gyógyszerellátási modellt, és ismét az egészségügyi szempontok kerültek előtérbe." Na, ebben benne is van, hogy miért is szeretnék a lemondásod. A fiadnak köze nincs ehhez. A liberalizálásban érdekelteknek annál több.
gullwing
2026. május 15. 12:03
az elmúlt hetekben nemcsak őt, hanem minket is támadnak ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Időnként alpári módon, A csürhe....
zolotarjov-2
2026. május 15. 11:52
Éppen ideje, hogy nyugdíjba vonuljon az öreg. A gyógyszerészet tudomány, semmi köze a valláshoz, de a politikához sem. A fia viszont felháborító amit tett. Így járt.
Zoltan70
2026. május 15. 11:51
Nagyon helyes, miért is kéne lemondania? A Kamara vezetésének 1998 óta tagja, akkor a fia még húsz éves volt, egyetemi hallgató, míg a poloska gimnazista. Ezen az alapon a poloska is mondjon le, mert a nagyapja és az anyja is a kommunista rendszer kiszolgálója és kedvezményezettje volt (ugye-ugye kicsi koklobox) és új állásért megint egyezkedjen a saját anyjával. Ja, és poloska vigye magával a koklobox felhasználónéven blogoló tiszart is!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!