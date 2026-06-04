Ha bárki kételkedett volna, láthatja: Trianon nem a múlt, hanem a folyamatos jelen

nagy a felhatalmazása, jó a nemzetközi pedigréje, jobbak a kapcsolatai. Csak példaként: a Tisza annak az Európai Néppártnak a liblingje, amelynek tagja a – most már csak ügyvivő – román kormány vezetőjét adó Nemzeti Liberális Párt. Mi több, Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök ráadásul volt váradi polgármester is. Itt az idő, hogy a magyar kormány megmutassa, mire elég Manfred Weber személyes támogatása, ha egy másik EU-tagállamban kell fellépni a magyarok érdekében – őszintén örülnék neki, ha sikerülne.

Nem muszáj ezt egyedül csinálni. Hogy a trianoni évfordulóra – és a gyalázatot meghaladni kívánó emléknapra – ne csak kétkedő üzenet jusson, lenne egy tiszteletteljes javaslatom a kormánynak, sőt mind a négy, elveiben jobboldali parlamenti frakciónak. Hozzanak össze egy közös plénumot – akár a már létező magyarságpolitikai bizottságra és a nemzetbiztonsági bizottságra alapozva, de szélesebb körben – gyors egyeztetési felületként, a megfelelő kommunikációs platformokkal kiegészítve. Ennek fő feladata lehetne, hogy a nagyváradihoz hasonló esetekben erőteljes mandátummal a birtokában határozottan és azonnal kommunikáljon, gyorsabban, mint a parlament, és szélesebb felhatalmazással, mint bármely formáció – hiszen nemcsak a kormány vagy egy párt (jelentése: rész), hanem az egész magyar állam és társadalom nevében szólhatna. Másrészt gyors és megalapozott szakmai javaslatot tehetne le a kormány asztalára, hogy milyen anyaországi – politikai, gazdaságpolitikai, diplomáciai vagy egyéb – fellépés szükséges.