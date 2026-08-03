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Akkor most jön a neheze, az eddig sem könnyen elviselhető napok után igazán bekeményít a kánikula.
„Akkor most jön a neheze, az eddig sem könnyen elviselhető napok után igazán bekeményít a kánikula. Elképesztő forróság, történelmi döntések. Nem is kérdés: a szélsőséges időjárás egyre inkább próbára tesz országokat, társadalmakat, egyes embereket – és kormányokat!
A Magyar Péter vezette kabinet is kénytelen rendhagyó intézkedéseket hozni, Paks leállítása mindenképp példátlan, ám miután ilyen időszak még nem volt, nehéz lesz mérlegre tenni az érdemi teljesítményt. A válságkezelési felelősség azonban most mindenképp a szinte csak null-kilométeres vezetőkön, illetve a túlmozgásos miniszterelnökön van!
A borítékolható kellemetlenségek és aránytalanságok (hello, Sziget!) miatt az emberek óhatatlanul okolni fognak valakit, valakiket, hiába a hőkupola a »főkolompos«. Ez tehát kommunikációs vizsgaidőszak is!
A szinte reflexszerű orbánozás mellett a Tisza új eszközhöz nyúlt: azt üzeni minden csatornán, hogy a probléma megoldása és kezelése VALAMENNYIÜNK felelőssége! Tehát itt és most minden magyar ember vizsgázik, by the way ők is persze. Ebben kétségtelenül van igazság, ahogy az összefogás hangsúlyozása sem helytelen, sőt, ám az egész mögött meghúzódó logika mégis csak ravasz!
Kapitány István egy posztjában például azon lamentál, hogy írt neki egy apa, akinek a hatéves kisfia esténként körbejárja a lakást, s büszkén lekapcsolja a lámpákat, mert »ő is segít az országnak«. Aztán: egy család a társasjátékokat vette elő esténként a tévé helyett, és azt mondják, évek óta nem beszélgettek ennyit. »Ezeréves történelmünk annyiszor bizonyította már: amikor baj van, ez a nép összekapaszkodik. Most is ez történik« – buzdít a felelős miniszter. Vagyis nézzük a szomszédot meg a családot, ez nem is politika! Dehogynem!
Kérdés persze, ez mire lesz elég. Ahogy ugyanis Kohán Mátyás kollégám rámutat: ha jön az armageddon, és az »állami energetikai cégeknél elkövetett személyügyi vérengzések, a félig felállított zombi minisztériumok és a pillanaturalás közben stratégiai tervezésre képtelen kormány együtt előállítják a kortárs magyar történelem első országos áram- és vízhiányát, s közben az amerikai–iráni tárgyalók is kifutnak az időből, azaz az üzemanyagárak kilőnek a sztratoszférába«, akkor egyértelmű lesz a helyzet. Orbán alatt jobb volt!
A Fidesznek pedig most azt kell megmutatnia, hogy egyszerre konstruktív és szembesítő, számon kérő ellenzéki politikát tud vinni. Én mindenesetre annak drukkolok, hogy Magyarország minél jobban jöjjön ki ebből a durva helyzetből, a politikai tanulságokat pedig utána levonhatjuk!”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert