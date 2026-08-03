A szinte reflexszerű orbánozás mellett a Tisza új eszközhöz nyúlt: azt üzeni minden csatornán, hogy a probléma megoldása és kezelése VALAMENNYIÜNK felelőssége! Tehát itt és most minden magyar ember vizsgázik, by the way ők is persze. Ebben kétségtelenül van igazság, ahogy az összefogás hangsúlyozása sem helytelen, sőt, ám az egész mögött meghúzódó logika mégis csak ravasz!

Kapitány István egy posztjában például azon lamentál, hogy írt neki egy apa, akinek a hatéves kisfia esténként körbejárja a lakást, s büszkén lekapcsolja a lámpákat, mert »ő is segít az országnak«. Aztán: egy család a társasjátékokat vette elő esténként a tévé helyett, és azt mondják, évek óta nem beszélgettek ennyit. »Ezeréves történelmünk annyiszor bizonyította már: amikor baj van, ez a nép összekapaszkodik. Most is ez történik« – buzdít a felelős miniszter. Vagyis nézzük a szomszédot meg a családot, ez nem is politika! Dehogynem!

Kérdés persze, ez mire lesz elég. Ahogy ugyanis Kohán Mátyás kollégám rámutat: ha jön az armageddon, és az »állami energetikai cégeknél elkövetett személyügyi vérengzések, a félig felállított zombi minisztériumok és a pillanaturalás közben stratégiai tervezésre képtelen kormány együtt előállítják a kortárs magyar történelem első országos áram- és vízhiányát, s közben az amerikai–iráni tárgyalók is kifutnak az időből, azaz az üzemanyagárak kilőnek a sztratoszférába«, akkor egyértelmű lesz a helyzet. Orbán alatt jobb volt!