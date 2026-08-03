Továbbra is mindenkit arra kérünk, hogy főleg a kritikus idősávban (délután 5 és este 10 óra között) lehetőségeihez mérten, fogja vissza a fogyasztását, így biztosítva az ellátás és a hálózat stabilitását.

Az energiaellátás stabilitása érdekében az állam is önkorlátozó intézkedéseket vezet be ott, ahol csak tud. Elmarad a héten a parlamenti ülés, a díszkivilágítást lekapcsoljuk a középületeken, "home office-t" rendeltünk el a minisztériumokban. Jó látni, hogy az állam mellett a nagyfogyasztó termelői egységek is nyitottak arra, hogy kivegyék a részüket az energiafogyasztás csökkentéséből.

A következő napokban továbbra is mindenkire szükség lesz. Figyeljünk egymásra, segítsünk a rászorulóknak, és tegyük hozzá mindannyian azt, amit lehetőségeink engednek!