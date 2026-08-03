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hőkupola időjárás magyarország hőség Kármán András

A rendkívüli helyzetben összefog az ország!

2026. augusztus 03. 11:11

Sok kicsi valóban sokra megy. Együtt működésben tartjuk Magyarországot!

2026. augusztus 03. 11:11
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Kármán András
Kármán András
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„A rendkívüli helyzetben összefog az ország!

A hőkupola legnehezebb napjai következnek Magyarországon, a rendkívüli helyzet kezelésére teljes összefogásra van szükség. Ez az összefogás az előző napokban meg is valósult, köszönet érte mindenkinek!

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A lakossági és ipari önkorlátozásnak köszönhetően a fogyasztás az előrejelzett érték alatt maradt az elmúlt napokban. Vagyis több százezren döntöttek úgy, hogy a legkiélezettebb órákban nem kapcsolják be a légkondit, vagy magasabbra állítják a hőfokot; hogy nem ekkor töltik az elektromos autóikat és végzik a legenergiaigényesebb házimunkákat. Megmutattuk, hogy igenis tudunk egymásra támaszkodni akkor, amikor az igazán számít. Ezért hálával és köszönettel tartozunk egymásnak! 

Továbbra is mindenkit arra kérünk, hogy főleg a kritikus idősávban (délután 5 és este 10 óra között) lehetőségeihez mérten, fogja vissza a fogyasztását, így biztosítva az ellátás és a hálózat stabilitását.

Az energiaellátás stabilitása érdekében az állam is önkorlátozó intézkedéseket vezet be ott, ahol csak tud. Elmarad a héten a parlamenti ülés, a díszkivilágítást lekapcsoljuk a középületeken, "home office-t" rendeltünk el a minisztériumokban. Jó látni, hogy az állam mellett a nagyfogyasztó termelői egységek is nyitottak arra, hogy kivegyék a részüket az energiafogyasztás csökkentéséből.

A következő napokban továbbra is mindenkire szükség lesz. Figyeljünk egymásra, segítsünk a rászorulóknak, és tegyük hozzá mindannyian azt, amit lehetőségeink engednek!

Sok kicsi valóban sokra megy. Együtt működésben tartjuk Magyarországot!”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 55 komment

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Bortom100
2026. augusztus 03. 12:48
Én úgy emlékszem, hogyha valami probléma volt az Orbán kormány alatt akkor szakembereket kértek fel , hogy magyarázzák el a népnek , hogy mi a probléma és mi alehetséges megoldás, most egyszemélyben Petike a zseni aki mindent is jobban tud és ő az egyetlen széles e hazában aki mendenre tudj a megoldást. Hiába a szakértelem csak úgy sugárzik róla.
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westend
2026. augusztus 03. 12:44
na, novicsökit megint levedlette a kecske, itt bűzlik a sz@rszagú jobbágya...
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bandi71
2026. augusztus 03. 12:42
Fogjon veled össze a villám, te gyíkarcú, hazátlan görény! Országos locsolási tilalom? Minek? Van ahol nincs hiány, a rétegvíz, karsztvíz állandó hozamú, a fél ország nem felszíni vízből vételez. Nem szabad a sportpályát, a parkot öntözni - elgondolkodott már valaki azon, hogy mennyibe fog kerülni a kipusztult fű újratelepítése, és mennyi vízzel fog járni? Ne használj klímát, takarékoskodj öttől tízig.Tehát hazamész ötre a melóból mondjuk az emeleti lakásodba, kb. 30 fok van a lakásban, és akkor tízig szenvedj, aztán nyisd ki az ablakot és aludj! Az idős szüleid, a kiskorú gyerekeid meg dögöljenek meg.
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1
namégmitnem
2026. augusztus 03. 12:36
Szemforgató, gyomorkeverő felelősség-átháritás. Az egyetlen, amit tudnak. Közben a szerb sajtó, amely a magyaországi energiaválságról cikkzik, megemliti, hogy poloska - Paks kényszerű leállása és a várható következmények kapcsán "kinyilatkoztatta": ez a helyzet is bizonyitja, hogy a szélerőművi kapacitást a lehető leggyorsabban növelni kell. Magyarra forditva: Kapitány és haverjai üzlete az ország tönkretétele felgyorsitott ütemét követeli meg. Van egy zálog-adós gyerekjáték, amelyben a zálogot kezében tartó szereplő azt kérdezi: "Mit érdemel az a bűnös, akinek a záloga a kezemben van?" Nos: mit érdemel(nek) azok a bűnösök, akik - 3,3 millió bepalizott agyatlan zálogaként - egy országot fojtogatnak a mosdatlan kezükben??
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