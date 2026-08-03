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Sok kicsi valóban sokra megy. Együtt működésben tartjuk Magyarországot!
„A rendkívüli helyzetben összefog az ország!
A hőkupola legnehezebb napjai következnek Magyarországon, a rendkívüli helyzet kezelésére teljes összefogásra van szükség. Ez az összefogás az előző napokban meg is valósult, köszönet érte mindenkinek!
A lakossági és ipari önkorlátozásnak köszönhetően a fogyasztás az előrejelzett érték alatt maradt az elmúlt napokban. Vagyis több százezren döntöttek úgy, hogy a legkiélezettebb órákban nem kapcsolják be a légkondit, vagy magasabbra állítják a hőfokot; hogy nem ekkor töltik az elektromos autóikat és végzik a legenergiaigényesebb házimunkákat. Megmutattuk, hogy igenis tudunk egymásra támaszkodni akkor, amikor az igazán számít. Ezért hálával és köszönettel tartozunk egymásnak!
Továbbra is mindenkit arra kérünk, hogy főleg a kritikus idősávban (délután 5 és este 10 óra között) lehetőségeihez mérten, fogja vissza a fogyasztását, így biztosítva az ellátás és a hálózat stabilitását.
Az energiaellátás stabilitása érdekében az állam is önkorlátozó intézkedéseket vezet be ott, ahol csak tud. Elmarad a héten a parlamenti ülés, a díszkivilágítást lekapcsoljuk a középületeken, "home office-t" rendeltünk el a minisztériumokban. Jó látni, hogy az állam mellett a nagyfogyasztó termelői egységek is nyitottak arra, hogy kivegyék a részüket az energiafogyasztás csökkentéséből.
A következő napokban továbbra is mindenkire szükség lesz. Figyeljünk egymásra, segítsünk a rászorulóknak, és tegyük hozzá mindannyian azt, amit lehetőségeink engednek!
Sok kicsi valóban sokra megy. Együtt működésben tartjuk Magyarországot!”
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán