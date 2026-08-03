Továbbra is elviselhetetlen forróságra számíthatunk

Ezt követően sem lesz hűvös idő, de várhatóan kevésbé meleg léghullámok érkeznek északias áramlással. Azonban az, hogy pontosan hány fokkal mérséklődhet a forróság, még bizonytalan” – fogalmaztak.

Összefoglalva kifejtették, hogy mérséklődhet a forróság a hét végén, „(minél északabbra, északnyugatabbra vagyunk, annál jobbak az esélyek), de valószínűleg nem akkora mértékben, mint amire a legtöbb ember vágyik, azonban a 40 fok helyett talán már a 35 is valami (a szerencsésebb helyeken pedig akár ennél alacsonyabb is lehet a maximum)”.

Hozzátették: „a csapadék esélye nő a hét második felében, de megint csak záporok, zivatarok formájában, ami nem az aszály enyhülésének kedvez”.