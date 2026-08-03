Továbbra is elviselhetetlen forróságra számíthatunk

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A mai hőség semmiség lesz ahhoz képest, ami a hét közepén vár ránk.
Hétfőn napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegyég térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Korábban, Facebook-oldalukon pedig úgy fogalmaztak az előttünk álló hét várható időjárásával kapcsolatban, hogy az
„nagyrészt elviselhetetlenül forró” lesz.
Mint kifejtették: a hőhullám a hét közepén érheti el csúcspontját.
„Addig tovább forrósodik a levegő, ha rápillantunk a jövő héten várható európai átlaghőmérséklet-anomália térképre, akkor azt láthatjuk, hogy a megszokotthoz képest nálunk tér el pozitív irányban legnagyobb mértékben a hőmérséklet, ami most egyet jelent azzal, hogy Európában a Kárpát-medencében (vagy kemencében...) várható a legmelegebb idő” – írták.
„Szerda, csütörtök tájékán lesz a legmelegebb, ekkor általában 40 fok körül alakul a maximum, a legmelegebb pontokon 41-42 fokot is mérhetünk.
Ezt követően sem lesz hűvös idő, de várhatóan kevésbé meleg léghullámok érkeznek északias áramlással. Azonban az, hogy pontosan hány fokkal mérséklődhet a forróság, még bizonytalan” – fogalmaztak.
Összefoglalva kifejtették, hogy mérséklődhet a forróság a hét végén, „(minél északabbra, északnyugatabbra vagyunk, annál jobbak az esélyek), de valószínűleg nem akkora mértékben, mint amire a legtöbb ember vágyik, azonban a 40 fok helyett talán már a 35 is valami (a szerencsésebb helyeken pedig akár ennél alacsonyabb is lehet a maximum)”.
Hozzátették: „a csapadék esélye nő a hét második felében, de megint csak záporok, zivatarok formájában, ami nem az aszály enyhülésének kedvez”.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt