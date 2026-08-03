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hungaromet időjárás hőhullám zivatar hőség kánikula zápor hőmérséklet

Továbbra is elviselhetetlen forróságra számíthatunk

2026. augusztus 03. 07:01

A mai hőség semmiség lesz ahhoz képest, ami a hét közepén vár ránk.

2026. augusztus 03. 07:01
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Hétfőn napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegyég térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Korábban, Facebook-oldalukon pedig úgy fogalmaztak az előttünk álló hét várható időjárásával kapcsolatban, hogy az 

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„nagyrészt elviselhetetlenül forró” lesz.

Mint kifejtették: a hőhullám a hét közepén érheti el csúcspontját. 

„Addig tovább forrósodik a levegő, ha rápillantunk a jövő héten várható európai átlaghőmérséklet-anomália térképre, akkor azt láthatjuk, hogy a megszokotthoz képest nálunk tér el pozitív irányban legnagyobb mértékben a hőmérséklet, ami most egyet jelent azzal, hogy Európában a Kárpát-medencében (vagy kemencében...) várható a legmelegebb idő” – írták.

„Szerda, csütörtök tájékán lesz a legmelegebb, ekkor általában 40 fok körül alakul a maximum, a legmelegebb pontokon 41-42 fokot is mérhetünk.

Ezt követően sem lesz hűvös idő, de várhatóan kevésbé meleg léghullámok érkeznek északias áramlással. Azonban az, hogy pontosan hány fokkal mérséklődhet a forróság, még bizonytalan” – fogalmaztak.

Összefoglalva kifejtették, hogy mérséklődhet a forróság a hét végén, „(minél északabbra, északnyugatabbra vagyunk, annál jobbak az esélyek), de valószínűleg nem akkora mértékben, mint amire a legtöbb ember vágyik, azonban a 40 fok helyett talán már a 35 is valami (a szerencsésebb helyeken pedig akár ennél alacsonyabb is lehet a maximum)”.

Hozzátették: „a csapadék esélye nő a hét második felében, de megint csak záporok, zivatarok formájában, ami nem az aszály enyhülésének kedvez”.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

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Összesen 2 komment

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harald
2026. augusztus 03. 09:10
Mert a Föld közeledik a Naphoz / arról nem irtok, hogy Sopron, csütörtök éjjel 18 C lesz !
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1
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marciTm
2026. augusztus 03. 09:02
szerintem meg kell vizsgálni,hogy milyen szerepük van a meteorológia jelentőknek a felesleges pánikkeltésben,és ha van ,ki fizeti őket!
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