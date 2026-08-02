Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a meleg miatt

A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis

az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).