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ügyfélszolgálat nav hőség

Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a meleg miatt

2026. augusztus 02. 09:51

Az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

2026. augusztus 02. 09:51
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A rendkívüli időjárási körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítja az adóhivatal, ennek megfelelően intézhetők adóügyek az ügyfélszolgálatokon  –  közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Jelezték, a klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket.

 Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva

 – írták a közleményben.

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A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis 

az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).

Nyitókép:Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

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Összesen 1 komment

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sanya55-2
2026. augusztus 02. 09:56
Ne adózz melegbe, zsebed bánja
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