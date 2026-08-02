Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a meleg miatt

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Az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.
A rendkívüli időjárási körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítja az adóhivatal, ennek megfelelően intézhetők adóügyek az ügyfélszolgálatokon – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Jelezték, a klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket.
Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva
– írták a közleményben.
A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis
az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.
Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).
Nyitókép:Nemzeti Adó- és Vámhivatal