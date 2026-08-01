„A maiak a létezőt ábrázolják, a görögök a létezést” – mitől örök az Odüsszeia?

Másfelől viszont az is megtanulható Szophoklész darabjából, hogy a békésen érkező, a befogadó közösséggel, annak kultúrájával szemben nem ellenséges idegentől váratlan, előreláthatatlan előny, áldás, védelem, invenció, egyszóval valami jó is jöhet, egyszerűen az idegen jelenléte hathat így a honi közösségre.

Ahogyan sehol sem, itt sem az egyszerű válaszok a görögökéi.

Jelenet a Christopher Nolan rendezte Odüsszeia című filmből (Forrás: UIP-Duna Film)

Az irodalomban, tágabban az európai vagy világkultúrában miként vonul végig az „Odüsszeia-hatás”, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra? Azaz James Joyce sokat hivatkozott Ulyssesén kívül mely műveknek lehetett ez a kimondott-kimondatlan kiindulópontja?

Az Odüsszeia hatása a nyugati (s talán nem is csak a nyugati) irodalomra természetesen fölmérhetetlen: Szophoklésztől Dantén és az emlegetett Goethén át, Joyce-on és Heiner Mülleren keresztül egészen Margaret Atwood Pénelopeiájáig tart – ez utóbbi kifejezetten a női szempontot juttatja érvényre, az én ízlésemnek túlzottan ideologikusan, mindenesetre világsikert aratva.

Ha a magyar hatás- és recepciótörténet érdekel bennünket, akkor nagyszerű vezetőt tudok ajánlani: a 2026 márciusában elhunyt kiváló ókortudós akadémikus, Ritoók Zsigmond utolsó nagyobb munkája ezt a címet viseli: Homéros Magyarországon (2019). Ez nagyon fontos munka, s nemcsak tudomány- és irodalomtörténeti szempontból. Hanem erős állásfoglalásként olvasható egyrészt a magyar kultúra európai beágyazottsága, másrészt a hagyományos európai kultúra megőrzésének fontossága mellett.

Az önfeladás helyett a saját nemzeti és európai hagyományaink jobb megismerése szükséges ‒ ezt ajánlja ez a könyv.

Csak a közelmúltból szemezgetve: a 20. századi magyar prózában is meghatározó volt Homérosz hatása. Babits 1916-ban novellát ír Odysseus és a szirének címmel, ahol a mitikus énekesek „guggolva ostábláztak embercsontokkal”, s akiknek énekétől Odysseus már soha nem tud szabadulni. (Érdekes, és ez a közelség aligha véletlen, hogy 1916-ban egy évvel vagyunk Kafka A szirének hallgatása című rövidprózájának keletkezése előtt, amelyben ‒ talán a mítosszal, a mítosz beszédességével való végső leszámolásként ‒ a szirének már hallgatásukkal vannak jelen ‒ s éppen ezáltal mondanak valamit?)

Vagy gondoljunk Márai egyik legjobb művére, a Béke Ithakában című regényre (1952),

ahol Odüsszeusznak (a regényben latinos alakban: Ulyssesnek), az „embernek”, az igazi „személyiségnek” a különböző nézőpontokból előadott története arra is képes, hogy a 20. századi totalitarizmusoknak, a biopolitikai beavatkozásoknak, sőt a genetikai átalakításoknak, az ember/állat különbség viszonylagossá válásának már a múlt század közepén tragikusan aktuálissá váló terhét elhordozza.

Márai regényének keletkezését nagyban befolyásolta Devecseri Gábor nem sokkal korábban elkészült Odüsszeia-fordítása, ami világviszonylatban is egyedi minőségű alkotás; csupán ennek a fordításnak a hatása is fölmérhetetlen a magyar irodalmi nyelvre. A kortársaink közül csak Kántor Péter (Trója-variációk) és a Nobel-díjas Krasznahorkai László nevét hadd említsem (Mindig Homérosznak).

Polüphémosz küklopsz (Forrás: Wikiwand)

Ön a kutatásaiban a homéroszi eposzokat egy radikálisan új, biopoétikainak nevezett megközelítésből vizsgálja, ahogyan arról sok más mellett az Erőt lehelni – Homérosz lélegzete című, a Magyar Tudomány folyóiratban megjelent tanulmányában is olvashatunk. De mi is ez a megközelítés pontosan?

A biopoétikának nevezett kutatási irány fő kérdése az, hogy az irodalom, a költészet hogyan vesz részt életfogalmaink alakításában, és ugyanakkor az életről szerzett ismereteink és tapasztalataink hogyan befolyásolják azt a módot, ahogyan az irodalmat létrehozzuk és befogadjuk. Ezen az irányzaton belül a nemzetközi kutatásban az utóbbi években jelent meg erőteljesebben az alapvető életfunkcióként értett lélegzés mint sajátosan irodalmi jelenség. Olyan fogalmak és diszkurzív mintázatok kereszteződésében vagyunk ekkor, mint a pneuma és a spiritus, az inspiráció, azután a pszükhé, az animus, anima, animalizálás, és a sor még sokáig folytatható. Ezek az európai ‒ antik pogány és keresztény ‒ kultúra alapfogalmai,

s bennük a lélegzet és az élet közvetlenül összekapcsolódik a szellemivel.

Egyébként a magyarban is az ihlet szavunk a lélegzetvételt, leheletet, lihegést jelentő ih(e)l igéből jön. Hogyan mutatkozik meg a lélegzés és a lélegzet Homérosznál? Ezt vizsgáltam az említett tanulmányban. Homérosznál a harcosok fújtatnak, az istenek vagy épp hűséges lovaik erőt lehelnek beléjük, a szél fúvásának hatására a sebesült levegőhöz jut és föllélegzik. Az egész szöveg tele van a lélegzés képeivel és folyamatának leírásaival, nem beszélve arról, hogy az eposzok eredeti, szóbeli előadása is az énekmondók eleven hangjára, vagyis lélegzésére volt bízva. Ők leheltek életet a sorokba és a sorsokba.

És arról mit gondol, hogyan kell, lehet ma tanítani ezeket az eposzokat a középiskolások számára úgy, hogy mindezt ők is megértsék, átérezzék, és az egész ne „szenvedés”, hanem valódi felfedezés legyen? Egy időben sok vita volt például arról, megengedhető-e a klasszikusok újrafazonírozása, akár rövidítése. Ha erre nem is, de új fordításokra szükség lenne-e, és ha igen, milyen időközönként?

Egy újabb metrikus fordítás ‒ no az kisebbfajta csoda lenne. Bár a csoda éppen nem a lehetetlen: Csehy Zoltán idén nyáron jelentette meg hexameterben készített fordítását Ovidius Metamorphoses (Átváltozások) című monumentális költeményéből. Mégis ha egyáltalán, akkor talán próza- vagy szabadverses fordítást tudok ma inkább elképzelni.

Azt hiszem, a középiskolában legföljebb néhány gondosan kiválogatott, rövid részletet lehet elolvastatni a diákokkal

‒ olyanokat, amelyek tematikusan érdekesek és tanulságosak a számukra, amelyek a közös problémákon keresztül megszólítják őket.

Ez talán nem teljesen lehetetlen. Az eposzok történetét pedig összefoglalásokból tudják megismerni, másra ma nincs mód, ugyanakkor ez a történet mégiscsak az európai kultúra egyik alapmeséje, tehát fontos, hogy tudjanak róla. Nolan filmjének azért is örülök, mert újólag ráirányította a figyelmet erre a nagyszerű mítoszra és Homérosz magával ragadó művére.

