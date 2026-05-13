christopher nolan odüsszeusz homérosz színésznő Lupita Nyong'o történelemhamisítás

Hivatalos: színes bőrű színésznő játssza Szép Helénát az új Odüsszeiában

2026. május 13. 08:36

A rendező Christopher Nolan tökéletesen tisztában van a történelmi tényekkel, de inkább az ideológiát választotta.

2026. május 13. 08:36
null

A nyár nagy dobása lesz Christopher Nolan Odüsszeiája, írja az IGN. Szerintük a rendező megint új vizekre evezett, hogy a történelmi filmek és a sci-fik után a fantasy műfajában próbálja ki magát: egy ősi történetet választott, Homérosz klasszikusát, ami a trójai háborút követően Odüsszeusz hosszú bolyongásáról szól. Hivatalos lett, hogy 

fekete színésznő játssza Szép Helénát, aki miatt kirobban a trójai háború a mondában, valamint állítólag a transznemű Elliot Page alakítja majd Akhilleuszt. 

Vagyis folytatódik az ideológiai őrület a filmiparban.

Ki lesz Szép Heléna? A gyönyörű Lupita Nyong'o, a Fekete Párduc és az MCU színésznője egyúttal Heléna testvérét, Klütaiménsztrát is megformálja.

Mint kiderült, a rendező a Time interjújában oszt meg mindenféle kulisszatitkot a film keletkezéséről és forgatásáról. 

A rendező komoly kutatómunkát végzett a témában, így szerinte történelmileg is megalapozott műről beszélünk. 

Sokan épp ezért háborodtak fel Nyong'o szerepén, hiszen

 az ókori Görögország és Törökország területén nem élt sok színes bőrű ember, főleg nem hatalomban.

Azzal lenne védhető Nolanék döntése, hogy fikcióról, mítoszról és mondáról beszélünk, nem egészen történelemről, de épp ennek mond ellent, hogy a rendező alaposan beleásta magát a bronzkor történelmébe. Például a Trójához hasonlóan annyira a valóság talaján tartja a sztorit, amennyire csak lehet, ezért sem jelennek meg direkten az istenek, jelenlétük a természeti erőkön fog érződni.

Szóval megint csak indoktrinációra és nettó történelemhamisításra készülhetünk.

Nyitókép: Jason Szenes, tulajdonos: MTI/MTVA

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
valterfeher
2026. május 13. 09:19
Nálunk meg egy pasi a first lady
sanya55-2
2026. május 13. 09:17 Szerkesztve
Le kell dukkózni fehérre, vagy esetleg hipóba kimosni és valami csak lesz, legfeljebb egy fehér színésznőt találnak
Ergit
2026. május 13. 09:15
Az ősi, büszke afrikai népeknek, akik már sírban nyugszanak, azoknak ez szégyen!!!! Biztos vagyok benne, hogy tiltakoznának azért, hogy bármely afrikai származású ember fehérek történeteit majmolja, vegye át!!!!!
Ergit
2026. május 13. 09:11
Szép Heléna nem szép és amit tett, az sem volt szép. Ez egy átvitt értelmű jelző számára. ÉS SZERINTEM nem volt semmilyen elcsábítás Páris részéről. EGYSZERŰEN VALAMIVEL IGAZOLNI KELLETT AZT, HOGY MEGTÁMADJÁK TRÓJÁT, AKI NEM AKART SZÖVETSÉGRE LÉPBI A TÖBBI GÖRÖG VÁROSÁLLAMMAL, EZÉRT FELSZÖKÖTT, VAGY FELCSEMPÉSZTÉK HELÉNÁT A TRÓJAIAK HAZAINDULÓ HAJÓJÁRA, MINTHA A TRÓJAIAK "LOPTÁK" VOLNA EL HELÉNÁT. ÉS MI ERRE A BIZONYÍTÉK??? CSUPÁN CSAK AZ, HOGY TRÓJA BEVÉTELE UTÁN ÚGY FOGADTA VISSZA HELÉNÁT A FÉRJE, MINTHA MI SEM ÖRTÉNT VOLNA... És ezt a férji gesztust sokan sokféleképpen próbálják megmagyarázni, mert nem értik, mivel csak abban van logika, amit én most leírtam.
