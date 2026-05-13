Hivatalos: színes bőrű színésznő játssza Szép Helénát az új Odüsszeiában

Nettó történelemhamisítás a Netflixen – itt a fekete Kleopátra!
Az amúgy is diverzitásfüggő Netflix ezúttal „dokumentumfilmben” hamisított történelmet, a tiltakozókat botrányosan elhallgattatták. Ezúttal azonban bőven túl messzire mentek.
A rendező Christopher Nolan tökéletesen tisztában van a történelmi tényekkel, de inkább az ideológiát választotta.
A nyár nagy dobása lesz Christopher Nolan Odüsszeiája, írja az IGN. Szerintük a rendező megint új vizekre evezett, hogy a történelmi filmek és a sci-fik után a fantasy műfajában próbálja ki magát: egy ősi történetet választott, Homérosz klasszikusát, ami a trójai háborút követően Odüsszeusz hosszú bolyongásáról szól. Hivatalos lett, hogy
fekete színésznő játssza Szép Helénát, aki miatt kirobban a trójai háború a mondában, valamint állítólag a transznemű Elliot Page alakítja majd Akhilleuszt.
Vagyis folytatódik az ideológiai őrület a filmiparban.
Ki lesz Szép Heléna? A gyönyörű Lupita Nyong'o, a Fekete Párduc és az MCU színésznője egyúttal Heléna testvérét, Klütaiménsztrát is megformálja.
Mint kiderült, a rendező a Time interjújában oszt meg mindenféle kulisszatitkot a film keletkezéséről és forgatásáról.
A rendező komoly kutatómunkát végzett a témában, így szerinte történelmileg is megalapozott műről beszélünk.
Sokan épp ezért háborodtak fel Nyong'o szerepén, hiszen
az ókori Görögország és Törökország területén nem élt sok színes bőrű ember, főleg nem hatalomban.
Azzal lenne védhető Nolanék döntése, hogy fikcióról, mítoszról és mondáról beszélünk, nem egészen történelemről, de épp ennek mond ellent, hogy a rendező alaposan beleásta magát a bronzkor történelmébe. Például a Trójához hasonlóan annyira a valóság talaján tartja a sztorit, amennyire csak lehet, ezért sem jelennek meg direkten az istenek, jelenlétük a természeti erőkön fog érződni.
Szóval megint csak indoktrinációra és nettó történelemhamisításra készülhetünk.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amúgy is diverzitásfüggő Netflix ezúttal „dokumentumfilmben” hamisított történelmet, a tiltakozókat botrányosan elhallgattatták. Ezúttal azonban bőven túl messzire mentek.
Nyitókép: Jason Szenes, tulajdonos: MTI/MTVA