Öt éve hunyt el a csodálatos Törőcsik Mari

„Az életem múlik azon, hogy lesz-e politikai fordulat Magyarországon” – Szirtes Áginak elgurult a gyógyszere
Egy magát sokra tartó színésznőtől elvárható lenne, hogy ne csak a saját, hanem a nemzet érdekével is tisztában legyen.
Napra pontosan öt éve, 2021. április 16-án hunyt el Törőcsik Mari, minden idők egyik legcsodálatosabb magyar színésznője – nem csupán papíron, hanem valójában. Az összes létező díjat megkapta, a cannes-i fesztiválon is tündökölt, de nem ez a lényeg, hanem a tehetség:
sugárzó természetessége, súlyos könnyedsége és vibráló drámaisága
az örök művészet felé visz minket. Nagy színész volt, érdekes ember. Röpke cikkünkben az emléke előtt tisztelgünk és arról írunk, honnan jutott fel a csúcsra.
Törőcsik Marián (!) a Tisza-tóhoz közeli Pély községben született 1935-ben. A születési név állítólag tévedés volt:
a jegyző a bemondott Mariann nevet Mariánnak könyvelte el
– nyilván nem hallotta még a Mariannt, így „hallás után” dolgozott.
Katolikus volt a Törőcsik-család, a kis Mariann – nevezzük így a szülői szándék szerint – öt gyermek közül másodikként érkezett. Szülei pedagógusként dolgoztak, édesapja iskolaigazgató volt a faluban. Mariann édesapja is különleges nevet birtokolt, Joachimnak hívták. Joachim az eszének köszönhetően ki tudott törni a paraszti sorból és tanári pályára léphetett.
Aztán megérkezett a 20. század. Joachimot két lánya születése után behívták katonának, a második világháborúban a keleti fronton harcolt, majd hadifogságba esett. Falujában szinte lemondtak róla, de a családja minden nap a hazatéréséért imádkozott, és lőn:
az apa 1946-ban hazatért a szovjet fogságból, ahol újra a 20. század fogadta, egészen pontosan a kommunisták: fasisztaként kezelték, zaklatták az ávósok, végül kifosztották
és igazgatói állásából is eltávolították.
A kis Mariann tini koráig Pélyen nevelkedett. „Az én gyerekkorom szebb volt, mint szép: gyönyörű volt” – mondta idős korában, amikor az óriási kertben elköltött uzsonnákra, mezítlábas fáramászásra, téli lovas szánkázásokra emlékezett.
Mariann édesanyja vallásos falusi tanárnő volt, aki sokat olvasott.
„A megye legelegánsabb asszonya az én anyám volt. A divat sosem érdekelt, de a cipőket és a kalapokat miatta szeretem”
– osztotta meg.
Érdekesség, egyben a történet lényege, hogy a kis Mariann nagypapája kis mozit üzemeltetett a faluban. Mariann habzsolta a filmeket, és természetesen híres színésznő akart lenni. Másik érdekesség, hogy
Koncz Zsuzsával egy településen születtek, sőt, dajkálta is a későbbi énekest.
Törőcsik Mari élete végéig állította: teherbírását annak köszönheti, hogy egész életére „feltöltekezett érzelmileg” a gyermekkorában.
Középiskolába az egri Szent Orsolya-rend iskolájába járt és az angolkisasszonyok bentlakásos intézetében tanult – tudjuk meg az életrajzából. A kommunizmus aztán államosított egy jót, feloszlatták az apácarendeket, így Mariann iskolája megszűnt. A fiatal lány végül a budapesti Alkotmány utcai közgazdasági gimnáziumban kötött ki, mi több:
országos gépíróbajnokságot nyert,
majd jelesre érettségizett!
1954 és 1958 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendéke volt, amikor Mariannból Mari lett: egyesek szerint Fábri Zoltán kérésére „változott” Marivá, hogy a nézők könnyebben megjegyezzék a nevét, mások szerint a művésznevet a Körhinta operatőre javasolta, aki Jászai Marira hivatkozott.
A többi már (film)történelem. 1955-ben a Körhintával robbant be, mint filmszínész,
1976-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat a cannes-i fesztiválon
a Déryné hol van? című filmben nyújtott alakításáért – a film Magyarországon nem aratott sikert, nyugaton annál inkább.
Később minden magyar díjat és kitüntetést megkapott, amit lehetséges.
Háromszor házasodott. Első házassága adminisztratív volt, a másodikat Bodrogi Gyulával kötötte (1956–1964), harmadik férje Maár Gyula rendező volt (1972–2013) – tőle gyermeke is született, Teréz. Egy vietnámi kisfiút is örökbe fogadtak. A Son névre hallgató fiú később visszatért Vietnámba.
Azért említsük meg: a Forbes 2017-ben őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában Havas Ágnes, Spengler Katalin és Eszenyi Enikő után – 82 évesen!
Úgy vélem, Törőcsik Mari első filmjében,
a Körhintában ért fel a csúcsra, hogy végleg ott ragadjon. Soós Imre zsenije tökéletesen egészítette ki Törőcsik Mari tehetségét,
de a forgatókönyv, a kamera, a többi színész ihletett játéka mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Körhinta a magyar film örök ünnepévé váljon.
Aki még nem látta, nézze meg!
Itt egy rövid ízelítő:
Nyitókép: Fortepan/Szalay Béla