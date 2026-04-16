törőcsik mari Magyar Filmtörténet Soós Imre színésznő körhinta Fábri Zoltán filmtörténet

Öt éve hunyt el a csodálatos Törőcsik Mari

2026. április 16. 09:08

Az összes létező díjat megkapta, de nem ez a lényeg, hanem a tehetség: sugárzó természetessége és vibráló drámaisága az örök művészet felé visz minket.

Kovács Gergő
Napra pontosan öt éve, 2021. április 16-án hunyt el Törőcsik Mari, minden idők egyik legcsodálatosabb magyar színésznője – nem csupán papíron, hanem valójában. Az összes létező díjat megkapta, a cannes-i fesztiválon is tündökölt, de nem ez a lényeg, hanem a tehetség: 

sugárzó természetessége, súlyos könnyedsége és vibráló drámaisága 

az örök művészet felé visz minket. Nagy színész volt, érdekes ember. Röpke cikkünkben az emléke előtt tisztelgünk és arról írunk, honnan jutott fel a csúcsra.

Nem Mari, hanem Marián

Törőcsik Marián (!) a Tisza-tóhoz közeli Pély községben született 1935-ben. A születési név állítólag tévedés volt: 

a jegyző a bemondott Mariann nevet Mariánnak könyvelte el 

– nyilván nem hallotta még a Mariannt, így „hallás után” dolgozott.

Katolikus volt a Törőcsik-család, a kis Mariann – nevezzük így a szülői szándék szerint – öt gyermek közül másodikként érkezett. Szülei pedagógusként dolgoztak, édesapja iskolaigazgató volt a faluban. Mariann édesapja is különleges nevet birtokolt, Joachimnak hívták. Joachim az eszének köszönhetően ki tudott törni a paraszti sorból és tanári pályára léphetett. 

Aztán megérkezett a 20. század. Joachimot két lánya születése után behívták katonának, a második világháborúban a keleti fronton harcolt, majd hadifogságba esett. Falujában szinte lemondtak róla, de a családja minden nap a hazatéréséért imádkozott, és lőn: 

az apa 1946-ban hazatért a szovjet fogságból, ahol újra a 20. század fogadta, egészen pontosan a kommunisták: fasisztaként kezelték, zaklatták az ávósok, végül kifosztották

 és igazgatói állásából is eltávolították.

„A gyerekkorom szebb volt, mint szép”

A kis Mariann tini koráig Pélyen nevelkedett. „Az én gyerekkorom szebb volt, mint szép: gyönyörű volt” – mondta idős korában, amikor az óriási kertben elköltött uzsonnákra, mezítlábas fáramászásra, téli lovas szánkázásokra emlékezett. 

Mariann édesanyja vallásos falusi tanárnő volt, aki sokat olvasott. 

„A megye legelegánsabb asszonya az én anyám volt. A divat sosem érdekelt, de a cipőket és a kalapokat miatta szeretem” 

– osztotta meg.

Érdekesség, egyben a történet lényege, hogy a kis Mariann nagypapája kis mozit üzemeltetett a faluban. Mariann habzsolta a filmeket, és természetesen híres színésznő akart lenni. Másik érdekesség, hogy 

Koncz Zsuzsával egy településen születtek, sőt, dajkálta is a későbbi énekest. 

Törőcsik Mari élete végéig állította: teherbírását annak köszönheti, hogy egész életére „feltöltekezett érzelmileg” a gyermekkorában.

Középiskolába az egri Szent Orsolya-rend iskolájába járt és az angolkisasszonyok bentlakásos intézetében tanult – tudjuk meg az életrajzából. A kommunizmus aztán államosított egy jót, feloszlatták az apácarendeket, így Mariann iskolája megszűnt. A fiatal lány végül a budapesti Alkotmány utcai közgazdasági gimnáziumban kötött ki, mi több: 

országos gépíróbajnokságot nyert,

 majd jelesre érettségizett!

A többi már (film)történelem

1954 és 1958 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendéke volt, amikor Mariannból Mari lett: egyesek szerint Fábri Zoltán kérésére „változott” Marivá, hogy a nézők könnyebben megjegyezzék a nevét, mások szerint a művésznevet a Körhinta operatőre javasolta, aki Jászai Marira hivatkozott.

A többi már (film)történelem. 1955-ben a Körhintával robbant be, mint filmszínész,  

1976-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat a cannes-i fesztiválon

 a Déryné hol van? című filmben nyújtott alakításáért – a film Magyarországon nem aratott sikert, nyugaton annál inkább.

Később minden magyar díjat és kitüntetést megkapott, amit lehetséges.

Még a Forbes listájára is fölkerült

Háromszor házasodott. Első házassága adminisztratív volt, a másodikat Bodrogi Gyulával kötötte (1956–1964), harmadik férje Maár Gyula rendező volt (1972–2013) – tőle gyermeke is született, Teréz. Egy vietnámi kisfiút is örökbe fogadtak. A Son névre hallgató fiú később visszatért Vietnámba.

Azért említsük meg: a Forbes 2017-ben őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában Havas Ágnes, Spengler Katalin és Eszenyi Enikő után – 82 évesen!

Úgy vélem, Törőcsik Mari első filmjében,

 a Körhintában ért fel a csúcsra, hogy végleg ott ragadjon. Soós Imre zsenije tökéletesen egészítette ki Törőcsik Mari tehetségét,

 de a forgatókönyv, a kamera, a többi színész ihletett játéka mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Körhinta a magyar film örök ünnepévé váljon.

Aki még nem látta, nézze meg!  

Itt egy rövid ízelítő:

Nyitókép: Fortepan/Szalay Béla

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grrrgo
2026. április 16. 09:22
Kaptunk helyette egy Franciskát!
