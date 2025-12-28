Ft
12. 28.
vasárnap
emmanuel macron brigitte bardot színésznő birtok állatok visszavonulás filmezés

Így élt az isteni Brigitte Bardot (GALÉRIA)

2025. december 28. 12:16

A szexszimbólumnak számító színésznő több mint 50 éve vonult vissza a filmezéstől, életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelte. Brigitte Bardot 91 éves volt.

2025. december 28. 12:16
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 91 évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

Brigitte Bardot 38 évesen hagyta ott a rivaldafényt.
Brigitte Bardot 38 évesen hagyta ott a rivaldafényt. Fotó: AFP

Mint ismert, a világhírű színésznő és énekesnő mintegy 50 éve döntött úgy, feladja fényes karrierjét, hogy 

életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje 

– emlékeztetett a közlemény, amely nem részletezte Bardot halálának napját és helyét.

Brigitte Bardot  1973 tavaszán forgatta fel a világot döntésével. Legközelebbi ismerősei, barátai, sőt akkori élettársa is azt hitte, csak múló szeszélyről van szó. Viszont rövid időn belül kiderült, hogy „halálosan komolyan” gondolta ezt a lépését. 

Bardot ugyanis boldogtalanul élt egy felszínes világban, amit soha nem tudott elfogadni, a sztárság számára nyűg volt, 

űzött vadként rohant haza a négy fal közé. Mindezektől megszabadult, amikor tengerparti birtokára, La Madrague-ba költözött – írta pár éve a Szabad Föld.

Emlékezetes, hogy 2017-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy arra szólította fel a franciákat, hogy ne szavazzanak Emmanuel Macronra. 

Bardot X-oldalán azt írta, „az a megvetés, amit az állatok szenvedése iránt mutat, az empátia totális hiányára utal, ez tükröződik hideg, acél szemében is”. Majd hozzátette: „az újabb és újabb botrányok kapcsán Macron az állattenyésztők és vadászok oldalára áll az állatvédő szervezetek helyett, amelyek azok ellen a nehézségek ellen küzdenek, amit az olyan lobbik jelentenek, amik a jelek szerint Macront is kézben tartják”.

Brigitte Bardot életét képeken itt nézheti meg:

Brigitte Bardot élete képeken

Brigitte Bardot élete képeken

Nyitókép: AFP

Welszibard
2025. december 28. 15:09
Az még hagyján, hogy állatvédő volt, meg Macronon is átlátott: szívbéli híve volt Marine LePen szép kort megért apjának, a Dél-franciák és a francia vidék liberálisok és balosok által nagyon utált Jean-Marie LePen-nek, a fr. jobboldal - kőkeményen migránsellenes - vezetőjének, akit éppen ezért naponta náciztak le az ilyen Antifa félék és a párizsi liberálisok, a mi belpestijeink édestestvérei. Bizony, a "szexszimbólumnak" egyénisége is volt, nemcsak gyönyörű alakja. Emlékszem, amikor a 70-es években a Kádár rendszer jól fizetett nómenklatúrája BB-t meghívta egy szilveszteri műsorba sztárnak, a két kis esetlenül tüsténtkedő gnóm (az ügynök Szepesi és a ferde hajlamú Antal Imre), aki táncolni sem tudtak ott fontoskodtak és botladoztak a világhírű szinésznővel. BB volt olyan intelligens, hogy bájosan mosolygott nem rúgta bokán őket, hanem erőt vett magán és utána roppant elegánsan integetve lelécelt. A két hoppon maradt pali pedig azt hitte ők is megszépültek a dívától.
Töki
2025. december 28. 13:22
Mint színészt - már amit láttam tőle - bírtam, jó színésznő volt! Isten nyugosztalja!!
Gubbio
•••
2025. december 28. 13:01 Szerkesztve
„az a megvetés, amit (MACRON) az állatok szenvedése iránt mutat, ..." Nem inkább Macron EMBEREK és francia "nemzete" iránti megvetése ellen kellett volna kampányolnia? Furcsa szemlélet...
