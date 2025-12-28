Így élt az isteni Brigitte Bardot (GALÉRIA)

Újabb szexszimbólum távozott az élők sorából
Brigitte Bardot 91 éves volt.
A szexszimbólumnak számító színésznő több mint 50 éve vonult vissza a filmezéstől, életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelte. Brigitte Bardot 91 éves volt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 91 évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.
Mint ismert, a világhírű színésznő és énekesnő mintegy 50 éve döntött úgy, feladja fényes karrierjét, hogy
életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje
– emlékeztetett a közlemény, amely nem részletezte Bardot halálának napját és helyét.
Brigitte Bardot 1973 tavaszán forgatta fel a világot döntésével. Legközelebbi ismerősei, barátai, sőt akkori élettársa is azt hitte, csak múló szeszélyről van szó. Viszont rövid időn belül kiderült, hogy „halálosan komolyan” gondolta ezt a lépését.
Bardot ugyanis boldogtalanul élt egy felszínes világban, amit soha nem tudott elfogadni, a sztárság számára nyűg volt,
űzött vadként rohant haza a négy fal közé. Mindezektől megszabadult, amikor tengerparti birtokára, La Madrague-ba költözött – írta pár éve a Szabad Föld.
Emlékezetes, hogy 2017-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy arra szólította fel a franciákat, hogy ne szavazzanak Emmanuel Macronra.
Bardot X-oldalán azt írta, „az a megvetés, amit az állatok szenvedése iránt mutat, az empátia totális hiányára utal, ez tükröződik hideg, acél szemében is”. Majd hozzátette: „az újabb és újabb botrányok kapcsán Macron az állattenyésztők és vadászok oldalára áll az állatvédő szervezetek helyett, amelyek azok ellen a nehézségek ellen küzdenek, amit az olyan lobbik jelentenek, amik a jelek szerint Macront is kézben tartják”.
Brigitte Bardot életét képeken itt nézheti meg:
Nyitókép: AFP
