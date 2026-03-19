Hiába nézte ki magának Orbán Viktor, mégsem lesz az új Kerkez

2026. március 19. 18:30

A Wolfsburg vajdasági légiósa, a korábban a Puskásban játszó Vajagic Dávid a szerb U17-es válogatottba kapott meghívót. A 17 éves létére majd' kétméteres középcsatárt korábban Orbán Viktor miniszterelnök maga álmodta meg a magyar nemzeti csapat élére.

2026. március 19. 18:30
A Déli Szemle nevű vajdasági magyar hírportál számolt be róla, hogy a hét elején behívták a szerb U17-es válogatottba Vajagic Dávidot. A 2009-es születésű, szerb-magyar kettős állampolgárságú csatár tavaly a Puskás Akadémiától került a Wolfsburg korosztályos csapatához, korábban Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott vele kapcsolatban, „igazi centertípus, aki sebességfölényben és fizikálisan is a védők fölé érhet, s potenciálisan a magyar válogatott középcsatára lehet hosszabb távon.” 

Vajagic Dávid Orbán Viktor felfedezettje
A Wolfsburgban játszó Vajagic Dávid jelen állás szerint a magyar helyett a szerb válogatottban bontogathatja szárnyait, Orbán Viktor nagy bánatára (Fotó: EM Consulting)

Hiába szemelte ki előre Orbán Viktor?

Nos, ezek után jó eséllyel nem lesz az, hiszen déli szomszédaink láthatóan komolyan számolnak vele: a temerini fiatalember már korábban is volt szerb U-válogatott, és most sem véletlenül van ott Igor Matic szövetségi kapitány három támadója között. Ami persze nem is csoda, hiszen a fiatal, 

17 éves kora ellenére majd' kétméteres Vajagic a PAFC után a Wolfsburgban is ontja a gólokat, eddig 18 meccsen már összesen 9 találatot és 3 gólpasszt jegyzett a VfL korosztályos csapataiban. 

Egyre kevesebb tehát az esély, hogy Vajagic felnőttszinten a magyar válogatottat válassza – mint tette azt mondjuk a szintén a Vajdaságban nevelkedő, de később a magyar futballrendszerben is megforduló immár Liverpool-sztár, Kerkez Milos –, így a ferencvárosi Franko Kovacevic után rövid időn belül újabb délvidéki támadó pixiséből kerülhet ki nemzeti csapatunk.  

Nyitókép: VfL Wolfsburg

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. március 19. 19:27
Miért nem hívták be eddig a korosztályos magyar válogatottba jelezve, hogy számolnak vele?
Citromkraft
2026. március 19. 18:56
Attól, hogy U17 szerb válogatott még lehet magyar felnőttválogatott.Csak akkor nem válthat országot,ha jól tudom ,ha szerepelt a Szerb felnőtt válogatottban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!