Hiába nézte ki magának Orbán Viktor, mégsem lesz az új Kerkez

Elvitték a németek Orbán Viktor felfedezettjét
Jó helyre került?
A Wolfsburg vajdasági légiósa, a korábban a Puskásban játszó Vajagic Dávid a szerb U17-es válogatottba kapott meghívót. A 17 éves létére majd' kétméteres középcsatárt korábban Orbán Viktor miniszterelnök maga álmodta meg a magyar nemzeti csapat élére.
A Déli Szemle nevű vajdasági magyar hírportál számolt be róla, hogy a hét elején behívták a szerb U17-es válogatottba Vajagic Dávidot. A 2009-es születésű, szerb-magyar kettős állampolgárságú csatár tavaly a Puskás Akadémiától került a Wolfsburg korosztályos csapatához, korábban Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott vele kapcsolatban, „igazi centertípus, aki sebességfölényben és fizikálisan is a védők fölé érhet, s potenciálisan a magyar válogatott középcsatára lehet hosszabb távon.”
Nos, ezek után jó eséllyel nem lesz az, hiszen déli szomszédaink láthatóan komolyan számolnak vele: a temerini fiatalember már korábban is volt szerb U-válogatott, és most sem véletlenül van ott Igor Matic szövetségi kapitány három támadója között. Ami persze nem is csoda, hiszen a fiatal,
17 éves kora ellenére majd' kétméteres Vajagic a PAFC után a Wolfsburgban is ontja a gólokat, eddig 18 meccsen már összesen 9 találatot és 3 gólpasszt jegyzett a VfL korosztályos csapataiban.
Egyre kevesebb tehát az esély, hogy Vajagic felnőttszinten a magyar válogatottat válassza – mint tette azt mondjuk a szintén a Vajdaságban nevelkedő, de később a magyar futballrendszerben is megforduló immár Liverpool-sztár, Kerkez Milos –, így a ferencvárosi Franko Kovacevic után rövid időn belül újabb délvidéki támadó pixiséből kerülhet ki nemzeti csapatunk.
Nyitókép: VfL Wolfsburg
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
