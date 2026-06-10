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magyar válogatott Debrecen kazahsztáni Magyarország videó baleset MLSZ

Baleset a magyar–kazahon: ezért szakadt le a kamera meccs közben

2026. június 10. 18:54

Az MLSZ reagált arra, hogy Debrecenben a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. Az eset a Magyarország–Kazahsztán mérkőzés első félidejében történt, és szerencsére senki sem sérült meg.

2026. június 10. 18:54
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Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott kedden felkészülési mérkőzésen 3–1-re legyőzte Kazahsztánt Debrecenben. A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók. Az eset kapcsán a Csakfoci kikérte az Magyar Labdarúgó-szövetség álláspontját.

Szerencsére senki sem sérült meg a magyar–kazah meccsen, amikor az oldalvonal mellett lezuhant a pókkamera
Szerencsére senki sem sérült meg a magyar–kazah meccsen, amikor az oldalvonal mellett lezuhant a pókkamera (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

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Az MLSZ tájékoztatása szerint közvetítő partnerüktől, a ONE Broadcasttől az alábbi tájékoztatást kapták:

„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broaadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett 2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk. A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért. A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben” – közölte az MLSZ a Csakfocival.

Senkit sem sebesített meg a magyar–kazah meccsen becsapódó kamera

Szerencsére a gyepre eső kamera senkinek sem okozott sérülést, a legközelebb hozzá egy operatőr tartózkodott, hozzá pár lépésre ért földet az eszköz.

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
gaillard
•••
2026. június 10. 19:28 Szerkesztve
Pereljétek be a készüléket gyártó Kínai Népköztársaságot, hogy a jövőben az élősködő, jóléti nyugati köcsög mentalitású minden szarista libsiknek adjon végre érdemi munkát, hogy a szolgáltató központokat, számlagyárakat felcserélhessék valós munkára, míg a kínaiaknak ajánlják fel a következő 20 évre a nyugati hedonista élősködő, lefölöző életmódot. A globál libsik nem lesznek megbaszva, mert buzik és élveznék a kis paksi mogyorós pukkangatást.
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Vata Aripeit
•••
2026. június 10. 19:27 Szerkesztve
Azért zuhant le, mert balfaxok voltak az üzemeltetők. Annak az operatőrnek az élete, aki mellett leesett, tényleg a Jóisten kezében volt. Érzékelték, hogy ég, de nem szóltak? Milyen karbantartás, milyen iso minősítése van ennek a cégnek? Kirugni, perelni őket.
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nuevas-reglas
2026. június 10. 19:21
minden stadionok koruli ugyet fidesz kozeli mutyicegekkel vegeztettek, szoval megint meg lesz baszva egy fideszes ezert !
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Sróf
2026. június 10. 19:18
Tehát lezuhant, mert nem tudott megfelelően közlekedni. Apádfaszát, Vitézidávid!
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