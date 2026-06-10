Baleset a magyar–kazahon: ezért szakadt le a kamera meccs közben

Szürreális: ezért szakadt félbe a magyar fociválogatott debreceni meccse – kamera zuhant a pályára (VIDEÓ)
Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.
Az MLSZ reagált arra, hogy Debrecenben a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. Az eset a Magyarország–Kazahsztán mérkőzés első félidejében történt, és szerencsére senki sem sérült meg.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott kedden felkészülési mérkőzésen 3–1-re legyőzte Kazahsztánt Debrecenben. A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók. Az eset kapcsán a Csakfoci kikérte az Magyar Labdarúgó-szövetség álláspontját.
Ezt is ajánljuk a témában
Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.
Az MLSZ tájékoztatása szerint közvetítő partnerüktől, a ONE Broadcasttől az alábbi tájékoztatást kapták:
„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broaadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett 2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk. A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért. A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben” – közölte az MLSZ a Csakfocival.
Szerencsére a gyepre eső kamera senkinek sem okozott sérülést, a legközelebb hozzá egy operatőr tartózkodott, hozzá pár lépésre ért földet az eszköz.
Ezt is ajánljuk a témában
Köszönetet mondott.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA