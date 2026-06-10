Baleset a magyar–kazahon: ezért szakadt le a kamera meccs közben

„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broaadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett 2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk. A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért. A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben” – közölte az MLSZ a Csakfocival.

Senkit sem sebesített meg a magyar–kazah meccsen becsapódó kamera