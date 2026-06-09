Marco Rossi megkeverte a kártyákat: Magyarország–Kazahsztán 0–0 – élő

„Nem tudom rá a választ” – mindenki ezt kérdezgeti Varga Barnabástól, de nincs magyarázat
Az egykori ferencvárosi közönségkedvencet meglepte a 19 éves srác.
A szövetségi kapitány négy helyen változtatott a pénteki, Finnország elleni mérkőzéshez képest. A Nemzetek Ligájára készülő Magyarország Debrecenben fogadja Kazahsztán labdarúgó-válogatottját. A barátságos meccsről élő, szöveges tudósítással jelentkezik a Mandiner. Cikkünk frissül.
Utoljára a németországi Európa-bajnokságot megelőzően, 2024 júniusában szerepelt Debrecenben Magyarország férfi labdarúgó-válogatottja, amikor Varga Barnabás duplájával és Sallai Roland góljával 3–0-ra legyőzte Izraelt. Bár ezúttal egy papíron szerényebb képességű csapat, Kazahsztán volt az ellenfél, a helyiek részéről már a mieink nyilvános edzése iránt is hatalmas volt az érdeklődés hétfőn, a tréningre több mint ötezer szurkoló érkezett, kedden pedig ki lehet tenni a megtelt táblát a 20 450 férőhelyes Nagyerdei Stadionban is. A hotelek, szállodák is megteltek, a hajdúsági város csak profitált abból, hogy Szoboszlai Dominikék ezúttal nem Budapesten, a Puskás Arénában léptek pályára.
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Az egykori ferencvárosi közönségkedvencet meglepte a 19 éves srác.
Marco Rossi szövetségi kapitány ígéretéhez híven megkeverte a kártyákat, és négy helyen változtatott a pénteki, Finnország elleni győztes mérkőzéshez képest.
Rossi a kezdés előtt külön kiemelte, hogy nem szeretne hasonlót átélni, mint a finnek ellen, amikor a találkozó utolsó harmadában az északiak több alkalommal is szabadon roboghattak a kapunk felé.
Cikkünk frissül.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert (archív)