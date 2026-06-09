Marco Rossi megkeverte a kártyákat: Magyarország–Kazahsztán 0–0 – élő

Utoljára a németországi Európa-bajnokságot megelőzően, 2024 júniusában szerepelt Debrecenben Magyarország férfi labdarúgó-válogatottja, amikor Varga Barnabás duplájával és Sallai Roland góljával 3–0-ra legyőzte Izraelt. Bár ezúttal egy papíron szerényebb képességű csapat, Kazahsztán volt az ellenfél, a helyiek részéről már a mieink nyilvános edzése iránt is hatalmas volt az érdeklődés hétfőn, a tréningre több mint ötezer szurkoló érkezett, kedden pedig ki lehet tenni a megtelt táblát a 20 450 férőhelyes Nagyerdei Stadionban is. A hotelek, szállodák is megteltek, a hajdúsági város csak profitált abból, hogy Szoboszlai Dominikék ezúttal nem Budapesten, a Puskás Arénában léptek pályára.

Magyarország–Kazahsztán: több mint ötezren voltak kíváncsiak a magyar válogatott hétfői edzésére / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt