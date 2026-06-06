Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
06. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Varga Barnabás Finnország

„Nem tudom rá a választ” – mindenki ezt kérdezgeti Varga Barnabástól, de nincs magyarázat

2026. június 06. 06:04

Az AEK Athén kiválósága mindkét helyzetét gólra váltotta, 0,13 xG-vel is képes volt duplázni péntek este. Magyarország ezúttal nem játszott jól, de Varga zsenialitásának és Yaakobishivili Áron bravúros védéseinek köszönhetően legyőzte Finnországot.

2026. június 06. 06:04
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte a finneket a Puskás Arénában pénteken rendezett felkészülési mérkőzésen. Magyarország nem játszott jól a tét nélküli meccsen, Finnország a második félidőben közel állt az egyenlítéshez, az újonc Yaakobishivili Áron több fontos védést is bemutatott. A mieink mindkét gólját Varga Barnabás szerezte – az elsőt menetrendszerűen fejjel, Szoboszlai Dominik szögletéből, a másodikat pedig lábbal, távolról, 18-19 méterről. 

Magyarország, Finnország, Varga Barnabás
Magyarország–Finnország: Varga Barnabás (19) fejjel és lábbal is eredményes volt

Ezt is ajánljuk a témában

Az AEK Athén 31 éves, 185 centis támadója az eredmenyek.com portál szerint 33. alkalommal vette be az ellenfelek hálóját a számunkra kedden záruló idényben, egyes statisztikai adatok alapján a 2025–2026-os évadban 19-szer volt fejjel eredményes. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nagyon sokan kérdezik, hogy miért megy ennyire jól a fejelés. Őszintén szólva, nem tudom rá a választ. Ez egy képesség, amiben jó vagyok. Szeretek érkezni a labdákra, ütközni a védőkkel, talán ez lehet az oka”

– mondta szerényen az egykori ferencvárosi közönségkedvenc, aki úgy érezte, több olyan szituáció adódott a találkozón, amelyek kedveztek neki, noha a várható góljainak száma (xG) mindössze 0,13 volt.

Az összecsapást értékelve úgy fogalmazott, az első játékrész „nem volt annyira rossz”, gyorsan hozzátéve, hogy azért lehetett volna sokkal jobb is. „A letámadásunk ekkor például működött, a szünet után viszont már kevésbé, de a kettő nullás előnyünk tudatában erre nem is volt annyira szükség. Próbáljuk ezt mindig gyakorolni a válogatottban, de nincs olyan sok közös edzésünk egy évben, három-négy havonta tíz nap jut az ilyenek tökéletesítésére. Egy biztos, van még mit csiszolni rajta” – jegyezte meg Varga, akitől azt is megkérdezték, milyen benyomásokat szerzett a címeres mezben centerposzton debütáló fiatal Kovács Bendegúzról.

Meglepett, hogy 19 éves korára mennyire megtermett srác. Az edzéseken jól mozgott, szerintem tudunk rá számítani, rendben lesz”

– fejtette ki véleményét a holland AZ Alkmaar tehetségéről, majd arra is kitért, hogy azt is el tudja képzelni, hogy egyszerre mindketten pályán legyenek.

„A két gól és a győzelem mellett természetesen annak is örülök, hogy Szappanos Pétert győztes mérkőzéssel búcsúztattuk el a válogatottól” – folytatta, majd a nemzeti csapatban szereplő mostani fiatalokról is szót ejtett. „Meglepően sokat tesznek hozzá az öltöző egységéhez, és egyáltalán nem látszik rajtuk a megilletődöttség. Ezen a meccsen is megmutatták, hogy lehet rájuk számítani.” 

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő nemzeti együttes kedden 19 órától a kazah csapatot fogadja Debrecenben.

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Finnország 2–1 – összefoglaló

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2026. június 06. 08:06
Hát, a védelmünk továbbra is gyenge sajnos. Az első félidőben presszingeltünk, többnyire az ellenfél térfelén. Aztán a második félidőben kicsit jobban magunkra engedtük őket, (fáradtunk ?) így aztán csak a kapusainkon múlott, hogy nem kaptunk 2-3 gólt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!