„Nem tudom rá a választ” – mindenki ezt kérdezgeti Varga Barnabástól, de nincs magyarázat

Az összecsapást értékelve úgy fogalmazott, az első játékrész „nem volt annyira rossz”, gyorsan hozzátéve, hogy azért lehetett volna sokkal jobb is. „A letámadásunk ekkor például működött, a szünet után viszont már kevésbé, de a kettő nullás előnyünk tudatában erre nem is volt annyira szükség. Próbáljuk ezt mindig gyakorolni a válogatottban, de nincs olyan sok közös edzésünk egy évben, három-négy havonta tíz nap jut az ilyenek tökéletesítésére. Egy biztos, van még mit csiszolni rajta” – jegyezte meg Varga, akitől azt is megkérdezték, milyen benyomásokat szerzett a címeres mezben centerposzton debütáló fiatal Kovács Bendegúzról.

Meglepett, hogy 19 éves korára mennyire megtermett srác. Az edzéseken jól mozgott, szerintem tudunk rá számítani, rendben lesz”

– fejtette ki véleményét a holland AZ Alkmaar tehetségéről, majd arra is kitért, hogy azt is el tudja képzelni, hogy egyszerre mindketten pályán legyenek.