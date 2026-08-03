Összeomlás és káosz a Liszt Ferenc Reptéren: megbosszulta magát a repülőtéri fizetési rendszer átalakítása (VIDEÓ)

Azonnal megmutatkoztak a gyakorlatban a Budapest Airport Zrt. új parkolási szabályzatának hátulütői. Az augusztus 3-ától életbe lépett intézkedés, amely eltörölte a taxik számára biztosított ötperces ingyenes áthaladási lehetőséget, már a bevezetés első napján komoly fennakadásokat okozott – adta hírül a Totalcar. A repülőtéri fizetési rendszer az új terhelés alatt gyakorlatilag összeomlott, ami már a hajnali órákban hatalmas forgalmi dugók kialakulásához vezetett a Liszt Ferenc Reptéren.

A Totalcar beszámolója szerint a repülőtér üzemeltetőjének döntése értelmében hétfőtől a taxisoknak minden egyes fuvar alkalmával parkolási díjat kell fizetniük, ha be akarnak hajtani a terminálok közvetlen közelébe. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a döntés elfogadhatatlan helyzetet teremt, mivel a díjfizetés elkerülése érdekében az utasoknak adott esetben akár 1100 métert is gyalogolniuk kellene a főépületig a csomagjaikkal. Ezzel szemben a Budapest Airport Zrt. azzal érvelt, hogy az új szabályozás célja a személyszállítást végző szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése volt.