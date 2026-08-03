Összeomlás és káosz a Liszt Ferenc Reptéren: megbosszulta magát a repülőtéri fizetési rendszer átalakítása (VIDEÓ)

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A repülőtéri fizetési rendszer az új terhelés alatt gyakorlatilag összeomlott, ami már a hajnali órákban hatalmas forgalmi dugók kialakulásához vezetett a reptéren.
Azonnal megmutatkoztak a gyakorlatban a Budapest Airport Zrt. új parkolási szabályzatának hátulütői. Az augusztus 3-ától életbe lépett intézkedés, amely eltörölte a taxik számára biztosított ötperces ingyenes áthaladási lehetőséget, már a bevezetés első napján komoly fennakadásokat okozott – adta hírül a Totalcar. A repülőtéri fizetési rendszer az új terhelés alatt gyakorlatilag összeomlott, ami már a hajnali órákban hatalmas forgalmi dugók kialakulásához vezetett a Liszt Ferenc Reptéren.
A Totalcar beszámolója szerint a repülőtér üzemeltetőjének döntése értelmében hétfőtől a taxisoknak minden egyes fuvar alkalmával parkolási díjat kell fizetniük, ha be akarnak hajtani a terminálok közvetlen közelébe. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a döntés elfogadhatatlan helyzetet teremt, mivel a díjfizetés elkerülése érdekében az utasoknak adott esetben akár 1100 métert is gyalogolniuk kellene a főépületig a csomagjaikkal. Ezzel szemben a Budapest Airport Zrt. azzal érvelt, hogy az új szabályozás célja a személyszállítást végző szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése volt.
A gyakorlati megvalósítás azonban kaotikus jeleneteket eredményezett.
A közösségi médiában, különösen a TikTokon megjelent felvételek tanúsága szerint a sorompók előtt és a parkolózónákban már a korai órákban mozdulatlanná vált a forgalom, miután az új fizetési és beléptetési rendszer nem bírta a hirtelen megnövekedett adminisztrációs terhet. Az ügyben a szakportál kérdéseket küldött az üzemeltetőnek, ám a technikai és logisztikai hiba okairól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
A repülőtér területén a magánszemélyek számára bizonyos korlátozásokkal továbbra is megmaradtak az ingyenes opciók. Naponta egyszer 5 percre továbbra is díjmentesen be lehet hajtani a parkolóba. Az autóval érkezők és az őket kísérő hozzátartozók részére az A és B terminál között egy 75 méter hosszú, 30 helyből álló pick-up pont áll rendelkezésre a Terminál Parkolóban, emellett a City Break Parkolóban szintén 5 percig, a Busz Terminálban pedig 10 percig lehet ingyenesen várakozni jegyérvényesítés nélkül. A taxisokra vonatkozó szigorítások és az első nap tapasztalatai mindenesetre rávilágítanak arra, hogy a ferihegyi infrastruktúra átgondolatlan reformja komoly presztízsveszteséget jelenthet a budapesti légikikötő számára.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd