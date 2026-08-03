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Összeomlás és káosz a Liszt Ferenc Reptéren: megbosszulta magát a repülőtéri fizetési rendszer átalakítása (VIDEÓ)

2026. augusztus 03. 11:13

A repülőtéri fizetési rendszer az új terhelés alatt gyakorlatilag összeomlott, ami már a hajnali órákban hatalmas forgalmi dugók kialakulásához vezetett a reptéren.

2026. augusztus 03. 11:13
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Azonnal megmutatkoztak a gyakorlatban a Budapest Airport Zrt. új parkolási szabályzatának hátulütői. Az augusztus 3-ától életbe lépett intézkedés, amely eltörölte a taxik számára biztosított ötperces ingyenes áthaladási lehetőséget, már a bevezetés első napján komoly fennakadásokat okozott – adta hírül a Totalcar. A repülőtéri fizetési rendszer az új terhelés alatt gyakorlatilag összeomlott, ami már a hajnali órákban hatalmas forgalmi dugók kialakulásához vezetett a Liszt Ferenc Reptéren. 

A Totalcar beszámolója szerint a repülőtér üzemeltetőjének döntése értelmében hétfőtől a taxisoknak minden egyes fuvar alkalmával parkolási díjat kell fizetniük, ha be akarnak hajtani a terminálok közvetlen közelébe. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a döntés elfogadhatatlan helyzetet teremt, mivel a díjfizetés elkerülése érdekében az utasoknak adott esetben akár 1100 métert is gyalogolniuk kellene a főépületig a csomagjaikkal. Ezzel szemben a Budapest Airport Zrt. azzal érvelt, hogy az új szabályozás célja a személyszállítást végző szolgáltatók közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése volt.

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A gyakorlati megvalósítás azonban kaotikus jeleneteket eredményezett. 

A közösségi médiában, különösen a TikTokon megjelent felvételek tanúsága szerint a sorompók előtt és a parkolózónákban már a korai órákban mozdulatlanná vált a forgalom, miután az új fizetési és beléptetési rendszer nem bírta a hirtelen megnövekedett adminisztrációs terhet. Az ügyben a szakportál kérdéseket küldött az üzemeltetőnek, ám a technikai és logisztikai hiba okairól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

@sargadriver Összeomlott a reptér új fizetős rendszere‼️ Budapest airport,most kaptuk a videót! A hajnali órákban már most dugó van az új (adó) bevezetése után… Taxik/civilek/mindenki áll és fizeti a 800/4400ft kihajtást,ez okoz némi gondot 🤡🤡🤡 #budapest #tik_tok #magyarorszag #karacsonygergely #magyartiktok🇭🇺 @Karácsony Gergely @Vitézy Dávid @BpiAutósok.hu ♬ Knight Rider - J. Stew

A repülőtér területén a magánszemélyek számára bizonyos korlátozásokkal továbbra is megmaradtak az ingyenes opciók. Naponta egyszer 5 percre továbbra is díjmentesen be lehet hajtani a parkolóba. Az autóval érkezők és az őket kísérő hozzátartozók részére az A és B terminál között egy 75 méter hosszú, 30 helyből álló pick-up pont áll rendelkezésre a Terminál Parkolóban, emellett a City Break Parkolóban szintén 5 percig, a Busz Terminálban pedig 10 percig lehet ingyenesen várakozni jegyérvényesítés nélkül. A taxisokra vonatkozó szigorítások és az első nap tapasztalatai mindenesetre rávilágítanak arra, hogy a ferihegyi infrastruktúra átgondolatlan reformja komoly presztízsveszteséget jelenthet a budapesti légikikötő számára.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

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Összesen 36 komment

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daermon
2026. augusztus 03. 12:43
Egy meglévő informatikai rendszerre rászabadítunk egy - mennyi? 2, 3 nagyságrenddel - nagyobb terhelést. Mi baj lehet?
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1
0
fernandvix
2026. augusztus 03. 12:39
westend 2026. augusztus 03. 12:35 ******************** Kérem nem ETETNI a fernandix/huttinger/ Te etetsz mert haudsz. Lopni is szoktál?
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1
2
westend
2026. augusztus 03. 12:35
******************** Kérem nem ETETNI a fernandix/huttinger/stb pojácás jobbágyelvtársat. provokáljon, trollkodjon, hazudozzon (és lopjon) csak jobbágy magányában. Akkor sem kell rá reagálni, ha nem érti amit olvas. Provokáljon magában. KÖSZI.
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0
0
fernandvix
2026. augusztus 03. 12:34
westend 2026. augusztus 03. 12:24 a reptér előtti közlekedési infrastruktúra félévszázados A Ferihegy2 terminál 50 éves? Az M4 autóút 50 éves?
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