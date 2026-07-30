Karácsony Gergely: Budapest lekapcsolhatja a díszkivilágítást a paksi leállás idejére

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A főpolgármester szerint a fővárosnak is ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból, ezért utasítást adott a Budapesti Közműveknek a szükséges előkészületekre.
Budapestnek is hozzá kell járulnia az energiatakarékossághoz – erről írt csütörtöki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra:
amennyiben leáll a Paksi Atomerőmű, a leállás időtartama alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt, több mint 300 díszvilágítással rendelkező épületen.
Karácsony hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti, a közvilágítás működését nem befolyásolja. Hozzátette, a díszvilágítás mellőzésével – különösen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakban – jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani.
A főpolgármester arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy hasonló módon járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. Mint fogalmazott, bár a város látványa egy ideig szerényebb lesz, így több energia maradhat a létfontosságú célokra, ami jelenleg a legfontosabb szempont.
Nyitókép: Emin Sansar / ANADOLU / Anadolu via AFP