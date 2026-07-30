Karácsony Gergely: Budapest lekapcsolhatja a díszkivilágítást a paksi leállás idejére

Budapestnek is hozzá kell járulnia az energiatakarékossághoz – erről írt csütörtöki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra:

amennyiben leáll a Paksi Atomerőmű, a leállás időtartama alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt, több mint 300 díszvilágítással rendelkező épületen.

Karácsony hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti, a közvilágítás működését nem befolyásolja. Hozzátette, a díszvilágítás mellőzésével – különösen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakban – jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani.