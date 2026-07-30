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paksi atomerőmű karácsony gergely budapest

Karácsony Gergely: Budapest lekapcsolhatja a díszkivilágítást a paksi leállás idejére

2026. július 30. 20:20

A főpolgármester szerint a fővárosnak is ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból, ezért utasítást adott a Budapesti Közműveknek a szükséges előkészületekre.

2026. július 30. 20:20
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Budapestnek is hozzá kell járulnia az energiatakarékossághoz – erről írt csütörtöki Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra: 

amennyiben leáll a Paksi Atomerőmű, a leállás időtartama alatt ne kapcsolják fel a díszkivilágítást az általuk kezelt, több mint 300 díszvilágítással rendelkező épületen.

Karácsony hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a díszkivilágítást érinti, a közvilágítás működését nem befolyásolja. Hozzátette, a díszvilágítás mellőzésével – különösen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakban – jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani.

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A főpolgármester arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy hasonló módon járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. Mint fogalmazott, bár a város látványa egy ideig szerényebb lesz, így több energia maradhat a létfontosságú célokra, ami jelenleg a legfontosabb szempont.

Nyitókép: Emin Sansar / ANADOLU / Anadolu via AFP

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Összesen 36 komment

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machet
2026. július 30. 22:18
Nyal a pöcs.
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0
0
tapir32
2026. július 30. 22:02
Állítólag az a gond, hogy a szivattyúk vízvételi szintje alá csökkent a Duna vízszintje. Nem tudták, hogy közeleg egy újabb hőség és a vízgyűjtő területeken nem esett és a vízszint csökkenni fog? Nem tudták, hogy ha a szivattyúk mélyebbről vesznek vizet nincs fennakadás? Víz lenne elegendő. A kormány mit csinált a Fidesz szidásán kívül? Nem készültek fel a vízszint csökkenésre? Hetekkel ezelőtt is ugyanez a probléma állt elő, ha nem is ilyen fokban. Elaludtak? Szar ez a kormány.
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1
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hana1
2026. július 30. 21:59
... az utolsó kapcsolja le a villanyt!
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0
0
nagymester-b-2
2026. július 30. 21:55
És lehetne lovas kocsival járni munkába, kézzel mosni a patakban, gyertyával világítani. Az lenne csak a rendszerváltás.
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1
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