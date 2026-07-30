Hamarosan fény derülhet mindenre? – újabb rejtélyes üzenet a Zsolti bácsi-ügyben

Mint ahogyan néhány napja mi is megírtuk, rejtélyes weboldal jelent meg a Zsolti bácsi-ügyben. Az egyelőre ismeretlen személy által létrehozott, kamuzsoltibacsi.hu címen elérhető oldalon egy nagy „Coming soon”, azaz „Hamarosan érkezik” felirat volt látható.

Az oldalon most új információ jelent meg, a frissítés egy augusztus 2-i dátumot jelöl meg, az asztalra kikerült néhány pénzköteg, és egy dokumentum is.