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zsolti bácsi dokumentum weboldal

Hamarosan fény derülhet mindenre? – újabb rejtélyes üzenet a Zsolti bácsi-ügyben

2026. július 30. 17:12

Frissült a kamuzsoltibacsi.hu oldal, az augusztus 2-ára való utalás mellett pénzkötegek és egy dokumentum is megjelent.

2026. július 30. 17:12
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Mint ahogyan néhány napja mi is megírtuk, rejtélyes weboldal jelent meg a Zsolti bácsi-ügyben. Az egyelőre ismeretlen személy által létrehozott, kamuzsoltibacsi.hu címen elérhető oldalon egy nagy „Coming soon”, azaz „Hamarosan érkezik” felirat volt látható. 

Az oldalon most új információ jelent meg, a frissítés egy augusztus 2-i dátumot jelöl meg, az asztalra kikerült néhány pénzköteg, és egy dokumentum is.

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Összesen 35 komment

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Sándor
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2026. július 30. 19:23 Szerkesztve
A poloskás nép megoldotta önmagának Se áram, se gázolaj, se gáz, se kormányzás 😂😂😂 se kultúra
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nemecsek-3
2026. július 30. 19:06
Ha nem tiszás szar lenne már rég letiltották volna.
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johannluipigus
2026. július 30. 19:00
Április 12-re ígérték a nevet. Akkor talán lett is volna értelme, de közben lassan 4 hónap telt el. Ezek után jogos a feltételezés, hogy ezzel a Zsolti bácsizással a nemkormányzást akarják palástolni.
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2
0
minarik
2026. július 30. 18:43
Sacap 2026. július 30. 18:13 Pöti meg marci ideges. Az ügyészség most bizonyíthatja, hogy független. #marcibácsit azonnal elő lehet szedni, egyszerűbb, mentelmije sincs. Utána meg a #focistafeleséget, meg magdi anyust a másik ügy miatt.
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5
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