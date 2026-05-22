Magyar nyelvű hírszolgáltatást indít a BBC

A BL-döntő miatt újra megnyitja kapuit a Liszt Ferenc Repülőtér 1. Terminálja: videón a látványos átalakulás
A létesítmény május 29. és 31. között fogadja a Londonba tartó, valamint az onnan érkező, kijelölt Wizz Air-járatokat.
Magyar és román nyelven is elindul a brit lap weboldalas és közösségi médiára gyártott hírszolgáltatása.
A BBC World Service Media 1-hez eljuttatott közleményében bejelentette, a következő hetekben magyar és román nyelvű, kísérleti jellegű hírszolgáltatást indít.
A magyar nyelvű tartalom június 16-án debütál a bbc.com/magyarul weboldalon, valamint a hozzá tartozó Facebook- és Instagram-oldalakon. Későbbiekben elérhetővé válnak a YouTube- és TikTok-csatornák is.
A szerkesztőségek a globális és európai közéleti események mellett olyan témákra fókuszálnak, mint az egészségügy, tudomány, technológia, klímavédelem és a megélhetési költségek.
A BBC ígérete szerint a tartalmak pontosak, könnyen elérhetőek és a közösségi médiára optimalizáltak lesznek.
A munkafolyamatok során felelősen alkalmaznak MI-alapú fordítási technológiákat, de a BBC hangsúlyozta: az újságírói munka és az emberi felügyelet minden esetben biztosított, a gépi segítséggel készült tartalmakat pedig egyértelműen jelölni fogják.
A BBC News megbízott globális igazgatója, Fiona Crack így fogalmazott: „Ezzel a két nyelvvel a BBC legjobb tartalmait szeretnénk eljuttatni a régióba, különösen a nők és a fiatalabb közönség számára.”
Ezt is ajánljuk a témában
A létesítmény május 29. és 31. között fogadja a Londonba tartó, valamint az onnan érkező, kijelölt Wizz Air-járatokat.
Nyitókép: Etienne Laurent / AFP
***