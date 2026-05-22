05. 22.
péntek
bbc magyar nyelvű hírszolgáltatás közösségi média weboldal

Magyar nyelvű hírszolgáltatást indít a BBC

2026. május 22. 12:40

Magyar és román nyelven is elindul a brit lap weboldalas és közösségi médiára gyártott hírszolgáltatása.

A BBC World Service Media 1-hez eljuttatott közleményében bejelentette, a következő hetekben magyar és román nyelvű, kísérleti jellegű hírszolgáltatást indít.

A magyar nyelvű tartalom június 16-án debütál a bbc.com/magyarul weboldalon, valamint a hozzá tartozó Facebook- és Instagram-oldalakon. Későbbiekben elérhetővé válnak a YouTube- és TikTok-csatornák is.

A szerkesztőségek a globális és európai közéleti események mellett olyan témákra fókuszálnak, mint az egészségügy, tudomány, technológia, klímavédelem és a megélhetési költségek.

A BBC ígérete szerint a tartalmak pontosak, könnyen elérhetőek és a közösségi médiára optimalizáltak lesznek.

A munkafolyamatok során felelősen alkalmaznak MI-alapú fordítási technológiákat, de a BBC hangsúlyozta: az újságírói munka és az emberi felügyelet minden esetben biztosított, a gépi segítséggel készült tartalmakat pedig egyértelműen jelölni fogják.

A BBC News megbízott globális igazgatója, Fiona Crack így fogalmazott: „Ezzel a két nyelvvel a BBC legjobb tartalmait szeretnénk eljuttatni a régióba, különösen a nők és a fiatalabb közönség számára.”

Nyitókép: Etienne Laurent / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kailniris
2026. május 22. 14:03
Ez az, a libsi/komcsi hvgén és faszbúkon hömpölygő faszság cunamihoz kellett még egy vödörrel! Meg is találták a célközönséget, a faszbúkon felhomályosított fiatalokat és nőket. Ha ezeket sikerül sötétségben tartani, akkor a gyarmati jövőnk garantált.
zakar zoltán béla
2026. május 22. 13:53
A 90-es években még hallgattam a BBC-t. Jó 30 éve a BBC nincsen,csak BíBiC!
Reszelő Aladár
2026. május 22. 13:47
Mert amíg a Fidesz "elnyomta" a "független" sajtót, addig ezek a beavatkozási dolgok mindennaposak voltak. De most az ellenzéket jönnek megtámogatni, vagy dr Bütyök miniszterelnök narratíváját kell megtámogatni?
obakapimaki
2026. május 22. 13:32
Újabb mesecsatorna? De jó.. Az aranybudiba szorult hibbant trollról lesz benne mese? 😂
