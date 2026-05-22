tóth máté mol robbanás

Megszólalt a szakértő: ez okozhatta a robbanást a Mol tiszaújvárosi üzemében

2026. május 22. 13:10

A tiszaújvárosihoz hasonló üzemekben rendkívül összetett folyamatokat kell irányítás alatt tartani.

Ma délelőtt súlyos robbanás és tűzeset történt a Mol tiszaújvárosi petrolkémiai komplexumában. Egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek. Szerencsére mérgező gázok nem jutottak ki a légkörbe, így lakossági egészségügyi kockázat nincs, az anyagi kár azonban jelentős. Tóth Máté energiajogász részletes Facebook-bejegyzésében foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az esetről. Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum:

Tiszaújvárosban nem klasszikus kőolaj-finomító működik.

A Mol itt nem üzemanyagot (benzint, gázolajat) gyárt elsősorban, hanem egy nagy volumenű petrolkémiai létesítményt üzemeltet. A telephely fő profilja a finomítás során keletkező melléktermékek (főként vegyipari benzin) továbbfeldolgozása műanyag-alapanyagokká.

A hagyományos finomítói tevékenység Magyarországon a százhalombattai Dunai Finomítóban zajlik.

Mit gyártanak Tiszaújvárosban?

A komplexum három fő pilléren áll:

  • Olefingyártás: Vegyipari benzin és gázok magas hőmérsékletű krakkolásával etilént és propilént állítanak elő.
  • Polimergyártás: Az etilénből és propilénből polietilént és polipropilént gyártanak, amelyeket granulátum formájában adnak el a csomagoló-, autó-, építő- és fogyasztási cikkipar számára.
  • Speciális vegyianyagok: A 2024-ben átadott Poliol Komplexumban poliolokat állítanak elő, amelyek a poliuretán habok (matracok, autóülések, szigetelések) alapanyagai.

Mi robbant fel?

A robbanás az Olefin-1 üzem újraindítása közben történt.

Belső források szerint egy pirogáz benzinvezeték repedése okozhatta a balesetet.

A pirogáz (pirolízisgáz) a krakkolási folyamat egyik legfontosabb terméke. 

Nem ez volt az első eset az üzemben:

  • 2003-ban az Olefin-1 üzemben csőtörés miatt hatalmas tűz keletkezett a frakcionáló tornyoknál, az egységet hónapokra le kellett állítani.
  • 2003 óta még legalább két további baleset történt a területen.

Nemzetközi viszonylatban is voltak súlyos olefin-üzemi katasztrófák (BASF Ludwigshafen 2016, AZF Toulouse 2001, ExxonMobil Baton Rouge 2016).

Miért ilyen veszélyes egy olefin üzem?

Az üzemek kockázatát három fő tényező növeli: 

  • Gázfelhő-robbanás (VCE): Szivárgó etilén vagy propilén láthatatlan, robbanóképes elegyet alkot a levegővel. 
  • Extrém hőmérséklet-különbségek: A krakkolás +850°C felett, a gázszétválasztás mélyhűtve, magas nyomáson zajlik – ez óriási anyagfáradást okoz.
  • Karbantartási és újraindítási hibák: A súlyos balesetek több mint 70 százaléka nem a normál üzemelés, hanem javítás, tisztítás vagy újraindítás során történik.

Terror- és szabotázsveszély

Az olefin üzemek és finomítók a Kritikus Nemzeti Infrastruktúra (CNI) részét képezik, így kiemelt terrorveszélynek vannak kitéve.

Az ukrajnai háború rámutatott, hogy ezek a létesítmények a modern hadviselés kedvelt célpontjai.

Fizikai támadások, dróncsapások, kibertámadások (SCADA/ICS rendszerek) egyaránt jelentősen veszélyeztethetik az üzemeket. Európában és az USA-ban már több, terrorizmussal kapcsolatba hozható incidens történt (pl. Berre-l'Étang 2015, Colonial Pipeline kibertámadás).

Tóth Máté szerint Magyarországon is sürgősen szükséges a kiemelt műszaki, katonai és kiberbiztonsági védelem megerősítése az ilyen stratégiai fontosságú ipari létesítményeknél, beleértve Tiszaújvárost is.

Nyitókép forrása: Facebook

Dixtroy
2026. május 22. 13:59
"Tiszaújvárosban nem klasszikus kőolaj-finomító működik." Az olajfinomítás szeparálás, gyakorlatilag kicsit bonyolultabb pálinkafőzés. A krakkolás és a pirolízis pedig átalakítás (ugyanaz a hőbontás, csak 650 fok alatt vagy felett, bár a katalitikus krakkolás meg alatta van, de ez most mellékszál, a cikkben a 850 elírás ) a maradék, hosszabb szénláncú vegyületek darabolása, a használhatatlan anyagok átalakítása valami használhatóbbra, majd elkülönítés. Magasabb hőfok, hevesebb reakciók, még katalizátor mellett is. Pont ezért a biztonsági előírások szigorúak.
nempolitizalok-0
2026. május 22. 13:53
buktoragyufaarus 2026. május 22. 13:42 Ez csak egy kis előjáték volt a fidnyákoknak mi lesz a sorsuk az elkövetkezendő hónapokban." Próbálod megkúratni magad velük szájszag?
egyszeri
•••
2026. május 22. 13:48 Szerkesztve
Szerencse, hogy "csak" ekkora a baj. Volt "szerencsém" már látni a főleg etilén és propilén gyártó részlegekben a nagyvilágban történt néhány katasztrófa leírását, képekkel fűszerezve és ez kb. a súlyosságot illetően úgy a legalján van szerencsére. Veszélyes üzem. Van ott minden, szinte az egész szénhidrogén skála a ciklikus meg izomerekkel egyetembe és mindez extrém hőmérsékleteken és nyomásokon mínusz 160 foktól +400-500 fokig ha a turbókompresszorok meghajtására használt gőzt is figyelembe vesszük. Pl. a nagynyomású hidrogén, akár mintavételnél vagy szivárgás esetén magától is felgyulladhat, robbanhat az expanzió hatására. stb.
buktoragyufaarus
2026. május 22. 13:42
Ez csak egy kis előjáték volt a fidnyákoknak mi lesz a sorsuk az elkövetkezendő hónapokban.👍
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!