Megszólalt a szakértő: ez okozhatta a robbanást a Mol tiszaújvárosi üzemében

Ma délelőtt súlyos robbanás és tűzeset történt a Mol tiszaújvárosi petrolkémiai komplexumában. Egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek. Szerencsére mérgező gázok nem jutottak ki a légkörbe, így lakossági egészségügyi kockázat nincs, az anyagi kár azonban jelentős. Tóth Máté energiajogász részletes Facebook-bejegyzésében foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az esetről. Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum:

Tiszaújvárosban nem klasszikus kőolaj-finomító működik.

A Mol itt nem üzemanyagot (benzint, gázolajat) gyárt elsősorban, hanem egy nagy volumenű petrolkémiai létesítményt üzemeltet. A telephely fő profilja a finomítás során keletkező melléktermékek (főként vegyipari benzin) továbbfeldolgozása műanyag-alapanyagokká.