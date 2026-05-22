Megszólalt a szakértő: ez okozhatta a robbanást a Mol tiszaújvárosi üzemében

Közleményt adott ki a Mol: több sérültje is van a robbanásnak, egy ember meghalt
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.
A tiszaújvárosihoz hasonló üzemekben rendkívül összetett folyamatokat kell irányítás alatt tartani.
Ma délelőtt súlyos robbanás és tűzeset történt a Mol tiszaújvárosi petrolkémiai komplexumában. Egy ember meghalt, kilencen súlyosan megsérültek. Szerencsére mérgező gázok nem jutottak ki a légkörbe, így lakossági egészségügyi kockázat nincs, az anyagi kár azonban jelentős. Tóth Máté energiajogász részletes Facebook-bejegyzésében foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az esetről. Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum:
Tiszaújvárosban nem klasszikus kőolaj-finomító működik.
A Mol itt nem üzemanyagot (benzint, gázolajat) gyárt elsősorban, hanem egy nagy volumenű petrolkémiai létesítményt üzemeltet. A telephely fő profilja a finomítás során keletkező melléktermékek (főként vegyipari benzin) továbbfeldolgozása műanyag-alapanyagokká.
A hagyományos finomítói tevékenység Magyarországon a százhalombattai Dunai Finomítóban zajlik.
A komplexum három fő pilléren áll:
A robbanás az Olefin-1 üzem újraindítása közben történt.
Belső források szerint egy pirogáz benzinvezeték repedése okozhatta a balesetet.
A pirogáz (pirolízisgáz) a krakkolási folyamat egyik legfontosabb terméke.
Nem ez volt az első eset az üzemben:
Nemzetközi viszonylatban is voltak súlyos olefin-üzemi katasztrófák (BASF Ludwigshafen 2016, AZF Toulouse 2001, ExxonMobil Baton Rouge 2016).
Az üzemek kockázatát három fő tényező növeli:
Az olefin üzemek és finomítók a Kritikus Nemzeti Infrastruktúra (CNI) részét képezik, így kiemelt terrorveszélynek vannak kitéve.
Az ukrajnai háború rámutatott, hogy ezek a létesítmények a modern hadviselés kedvelt célpontjai.
Fizikai támadások, dróncsapások, kibertámadások (SCADA/ICS rendszerek) egyaránt jelentősen veszélyeztethetik az üzemeket. Európában és az USA-ban már több, terrorizmussal kapcsolatba hozható incidens történt (pl. Berre-l'Étang 2015, Colonial Pipeline kibertámadás).
Tóth Máté szerint Magyarországon is sürgősen szükséges a kiemelt műszaki, katonai és kiberbiztonsági védelem megerősítése az ilyen stratégiai fontosságú ipari létesítményeknél, beleértve Tiszaújvárost is.
