Kapitány István a tiszaújvárosi robbanás után: „Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő idehaza, nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása” (VIDEÓ)

Az ügyben megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki ismertette, hogy a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak.

A történtekről 13 óra után rövid sajtótájékoztatót tart a tárcavezető és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia központi irodaépület előtt.

Semmilyen jel nem utal külső beavatkozásra