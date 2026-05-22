Kapitány István a tiszaújvárosi robbanás után: „Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő idehaza, nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása” (VIDEÓ)

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A pénteki katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy semmilyen jel nem utal külső beavatkozásra.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint
a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az ügyben megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki ismertette, hogy a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak.
A történtekről 13 óra után rövid sajtótájékoztatót tart a tárcavezető és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia központi irodaépület előtt.
Hernádi Zsolt a sajtó jelenlévő képviselőivel közölte, hogy 8:41 perckor érkezett jelentés a robbanásról. Információik szerint egy csővezeték robbant be váratlanul.
„Ez üzemi incidens,
semmilyen jel nem utal arra, hogy külső beavatkozás hatására történt a tragédia.
Nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe, nincsenek veszélyben a lakosok. Egy kollegánk meghalt, kilenc kollégánk pedig kórházba került” – ismertette az elnök-vezérigazgató, hozzátéve, hogy a vészleállítást is azonnal megkezdték az üzemben, ami gyakorlatilag leállt.
A MOL-vezé után után Kapitány István részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, majd kiemelte, hogy a kormány minden támogatást megad a gyászolóknak.
Hozzátette, hogy ő is évtizedeket töltött ebben az iparágban, és tudja, hogy
ilyen esetekben a legfontosabb, hogy időben érkezzen a segítség.
Elhangzott, hogy mint a kormány képviselője meggyőződött arról, hogy a mentőegységek három perc alatt megérkeztek a helyszínre a jelzést követően. Elvégezték a levegőszennyezettség mérését, légi úton és szárazföldi úton is kórházba szállították a sérülteket, közülök egyet arcsérüléssel a budapesti Honvéd kórházba szállítottak, azonban nem tudták az életét megmenteni.
Kapitány Istán leszögezte, ilyen balesetek nem fordulhatnak elő idehaza, és a történteket alaposan ki fogják vizsgálni, melynek fejleményeiről tájékoztatják a lakosságot. Elhangzott továbbá, hogy
nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása.
Hernádi Zsolt újságírói kérdésre elmondta, hogy a baleset helyszínén hatalmas detonáció történt, de nem tudják megmondani, hogy az áldozat és a többi sérült pontosan hol és hogyan sérült meg.
A MOL-vezérigazgatója kiemelte,
mindenki teszi a dolgát, és ellátja azokat a feladatokat, melyek ilyenkor szükségesek.
