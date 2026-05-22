Hírek
Vélemények
Hetilap
tiszaújvárosi kapitány istván halálos áldozat mol Magyar Péter robbanás

Kapitány István a tiszaújvárosi robbanás után: „Ilyen balesetek nem fordulhatnak elő idehaza, nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása” (VIDEÓ)

2026. május 22. 13:32

A pénteki katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy semmilyen jel nem utal külső beavatkozásra.

Cikkünk frissül!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint 

a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

Az ügyben megszólalt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is, aki ismertette, hogy a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak. 

A történtekről 13 óra után rövid sajtótájékoztatót tart a tárcavezető és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia központi irodaépület előtt.

Semmilyen jel nem utal külső beavatkozásra

Hernádi Zsolt a sajtó jelenlévő képviselőivel közölte, hogy 8:41 perckor érkezett jelentés a robbanásról. Információik szerint egy csővezeték robbant be váratlanul.

„Ez üzemi incidens, 

semmilyen jel nem utal arra, hogy külső beavatkozás hatására történt a tragédia. 

Nem került nagy mennyiségű káros anyag a levegőbe, nincsenek veszélyben a lakosok. Egy kollegánk meghalt, kilenc kollégánk pedig kórházba került” – ismertette az elnök-vezérigazgató, hozzátéve, hogy a vészleállítást is azonnal megkezdték az üzemben, ami gyakorlatilag leállt.

A MOL-vezé után után Kapitány István részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, majd kiemelte, hogy a kormány minden támogatást megad a gyászolóknak. 

Hozzátette, hogy ő is évtizedeket töltött ebben az iparágban, és tudja, hogy 

ilyen esetekben a legfontosabb, hogy időben érkezzen a segítség.

Elhangzott, hogy mint a kormány képviselője meggyőződött arról, hogy a mentőegységek három perc alatt megérkeztek a helyszínre a jelzést követően. Elvégezték a levegőszennyezettség mérését, légi úton és szárazföldi úton is kórházba szállították a sérülteket, közülök egyet arcsérüléssel a budapesti Honvéd kórházba szállítottak, azonban nem tudták az életét megmenteni.

Kapitány Istán leszögezte, ilyen balesetek nem fordulhatnak elő idehaza, és a történteket alaposan ki fogják vizsgálni, melynek fejleményeiről tájékoztatják a lakosságot. Elhangzott továbbá, hogy

nincs veszélyben az ország üzemanyag-ellátása.

Hernádi Zsolt újságírói kérdésre elmondta, hogy a baleset helyszínén hatalmas detonáció történt, de nem tudják megmondani, hogy az áldozat és a többi sérült pontosan hol és hogyan sérült meg. 

A MOL-vezérigazgatója kiemelte, 

mindenki teszi a dolgát, és ellátja azokat a feladatokat, melyek ilyenkor szükségesek.

A sajtótájékoztatót alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Vajda János

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
edico
2026. május 22. 14:18
Murphy törvénye egy népszerű szállóige és életfilozófia, amelynek alaptétele: „Ami el tud romlani, az el is romlik”
tgely
2026. május 22. 14:17 Szerkesztve
Hát DE, az megvan ó kapitány kapitányom, amikor a tiszai árvízkárosultakat kisegítette a FIDESZ kormány?
frankie-bunn
2026. május 22. 14:10
De fura, hogy eddig nem is fordult elő.... Azt most mégis... Hajós-e te Jockey!
PlutarkhoszCatoMedHabilDebil
2026. május 22. 14:10
Keménykedik ez a tapírarcú unikornis lovag, de sajnos, balesetek minden ilyen létesítményben előfordulhatnak. Épp azért ez veszélyes üzem és hívják az ilyen eseményeket balesetnek. Érdekes, hogy a Shellnél dolgozik és ez nem esett le neki eddig. Lehet, tényleg igazak a hírek, hogy ő a hot dogért felelt. Őszinte részvétem az elhunyt családjának. Minden magyar felelős minden magyarért, ezért vérzik a szívem a halottunkért. Isten nyugosztalja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!