A Telexhez is kötődő ügyvéd írta Havasi Bertalan felmentését

Olyan miniszter javasolta Havasi felmentését, aki már nincs is
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatot tett Havasi Bertalan felmentésére, miközben az érintett tisztséget már megszüntették.
Ducsay Zsuzsanna neve a kinevezése ellenére még mindig ott szerepel a portál adatkezelési tájékoztatójában, mint adatvédelmi tisztviselő.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén azonnali hatállyal felmentette pozíciójából Havasi Bertalan egykori helyettes államtitkárt.
A kormányfő döntésről szóló határozat már a Magyar Közlönyben is megjelent, azonban rövid időn belül kiderült, hogy annak a szövegezése téves, hiszen
„nincs már Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést.”
Erre többek között Hont András publicista is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.
Azóta azonban újabb részletek derültek ki a volt helyettes államtitkár felmentéséről. Ugyanis – mint az a vonatkozó Magyar Közlönyben olvasható – a felmentést előkészítő szervezet, a Miniszterelnöki Kormányiroda volt, melynek közigazgatási államtitkára Ducsay Zsuzsanna lett.
Cikkében a Telex röviden ki is tért arra, hogy
Ducsay jogi ügyekben külső partnerként segítette a portált az elmúlt években.
Érdekesség, hogy Ducsay Zsuzsanna neve több mint egy héttel a kinevezése után is még mindig ott szerepel a Telex adatkezelési tájékoztatójában mint adatvédelmi tisztviselő.
