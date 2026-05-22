havasi bertalan ducsay zsuzsanna magyar közlöny Magyar Péter telex ügyvéd államtitkár

A Telexhez is kötődő ügyvéd írta Havasi Bertalan felmentését

2026. május 22. 12:59

Ducsay Zsuzsanna neve a kinevezése ellenére még mindig ott szerepel a portál adatkezelési tájékoztatójában, mint adatvédelmi tisztviselő.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén azonnali hatállyal felmentette pozíciójából Havasi Bertalan egykori helyettes államtitkárt.

A kormányfő döntésről szóló határozat már a Magyar Közlönyben is megjelent, azonban rövid időn belül kiderült, hogy annak a szövegezése téves, hiszen

„nincs már Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést.”

Erre többek között Hont András publicista is felhívta a figyelmet közösségi oldalán.

A Telexnek is dolgozott a felmentést előkészítő szerv államtitkára

Azóta azonban újabb részletek derültek ki a volt helyettes államtitkár felmentéséről. Ugyanis – mint az a vonatkozó Magyar Közlönyben olvasható – a felmentést előkészítő szervezet, a Miniszterelnöki Kormányiroda volt, melynek közigazgatási államtitkára Ducsay Zsuzsanna lett. 

Cikkében a Telex röviden ki is tért arra, hogy 

Ducsay jogi ügyekben külső partnerként segítette a portált az elmúlt években.

Érdekesség, hogy Ducsay Zsuzsanna neve több mint egy héttel a kinevezése után is még mindig ott szerepel a Telex adatkezelési tájékoztatójában mint adatvédelmi tisztviselő. 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zabszem
2026. május 22. 13:54
Ezek mind "függetlenek"...
Reszelő Aladár
2026. május 22. 13:53
Ez van, egyszerűen nincs másik. Csak az áradás.
nyugalom
•••
2026. május 22. 13:49 Szerkesztve
Csak a kontraszelekció! Erdekes, hogy mindegyik jogasz, ügyvéd vhogy uazon a szinvonalon kepes teljesiteni!
redl1986
2026. május 22. 13:48
és?
