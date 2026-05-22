Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt Kapitány István is

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
A gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Meg nem erősített információk szerint további 9 sérültje van a szerencsétlenségnek.
„Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy honfitársunk életét vesztette, többen súlyosan megsérültek. Úton vagyok a helyszínre, ahol találkozom Hernádi Zsolt vezérigazgatóval” – írta közösségi oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint fogalmazott,
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a sérültek és családjaik mielőbb megkapják a szükséges támogatást.
Közölte, „a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, és jelenleg tűz van az üzemben, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak.
Meg nem erősített információk szerint 9 sérült és 1 halott van.”
A tüzet mostani információk alapján sikerült megfékezni. A sérülteknek 2. fokú égési sérülései vannak
– tette hozzá.
A miniszter arról is beszámolt, hogy a Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd