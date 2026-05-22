kapitány istván hernádi zsolt katasztrófavédelmi mobil labor mol robbanás

Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt Kapitány István is

2026. május 22. 10:23

A gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Meg nem erősített információk szerint további 9 sérültje van a szerencsétlenségnek.

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy honfitársunk életét vesztette, többen súlyosan megsérültek. Úton vagyok a helyszínre, ahol találkozom Hernádi Zsolt vezérigazgatóval” – írta közösségi oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint fogalmazott,

minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a sérültek és családjaik mielőbb megkapják a szükséges támogatást.

Közölte, „a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, és jelenleg tűz van az üzemben, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak. 

Meg nem erősített információk szerint 9 sérült és 1 halott van. 

 

A tüzet mostani információk alapján sikerült megfékezni. A sérülteknek 2. fokú égési sérülései vannak

– tette hozzá.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robert69
2026. május 22. 11:35
.... Kapitány úr ! Talán a Shell ajánlatot tett és megveszi roncsáron a finomítót? Folyamatban a MOL tökretétele.........
oberennsinnen49
•••
2026. május 22. 11:23 Szerkesztve
Éppen most akarta a Miniszterelnök Úr levinni az üzemanyagárat 480,- Ft-ra. De sajnos, a tervszerű megelőző karbantartásra szánt pénzt Orbán ellopta... Szabad halálesetek mentén poénkodni? Természetesen: NEM SZABAD! Ezért a fentiek visszavonva, viszont: Remélhetően Magyar Péter nem Orbán Viktort nevezi meg a baleset felelősének, korábbi mulasztásokra hivatkozással... Mert akkor már holnap hajnalban szolgálatba léphetne a fekete autó
oberennsinnen49
2026. május 22. 11:20
"Ez az aljas, korrupt Orbán kilopta az izét az olefinből..." - azért. --------------------------------------------- Részvét az elhunyt szeretteinek!
VeressZoltán
2026. május 22. 11:08
Megbízó a shell /mr. captain/megbízott ukrajna
