Szondy Zoltán Szabó István Románia FK Csíkszereda

„A román közegtől csak gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk” – áldatlan állapotokról beszélt a magyar vezető

2026. május 22. 08:33

A Kecskemét korábbi trénere, Szabó István minden bizonnyal a határon túl lesz vezetőedző. A Csíkszereda elnöke drámai képet festett azokról a körülményekről, amelyek között a csapat küzdött.

A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi trénere, Szabó István lesz a román bajnokságban szereplő FK Csíkszereda vezetőedzője – ezt Szondy Zoltán, a klub elnöke erősítette meg, aki drámai képet festett azokról a körülményekről, amelyek között a csapat ebben az idényben küzdött.

Ilyés Róbert, Csíkszereda, Szondy Zoltán
Ilyés Róbert több mint három évig volt a Csíkszereda vezetőedzője / Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

Az elnök súlyos szavakkal ecsetelte, mit kellett átélnie a klubnak. Elismerte, hogy az FK Csíkszereda korábban soha nem szerepelt annyit a román sajtóban, mint mostanság.

„Bizonyos szempontból ebbe bele is roppantunk – mondta Szondy Zoltán a szekelyhon.ro-nak.Lehet, hogy egy következő kérdés elejébe szaladok, de Ilyés Róbert vezetőedzőnk ezért is ment el. Baráti viszonyban váltunk el, és abban maradtunk, hogy fog ő még Csíkszeredában dolgozni, de egyszerűen már nem bírta.”

„Hármas minőségben érkeztünk meg a »nagy« román futballba. Egyrészt 

  • abszolút újonc volt az FK Csíkszereda, 
  • deklaráltan magyar csapatként jutottunk fel, és
  • a legkisebb lakosságú romániai megyeszékhely csapataként érkeztünk, 

ami anyagi szempontból igazán sokat számít. 

Ebben a hármas minőségben mi a román közegtől csak gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk. Nem a labdarúgás főszereplőiről – klubelnökökről, edzőkről, játékosokról, bírókról – beszélek, részükről ugyanazt a tiszteletet kaptuk, amit adtunk, az egyetlen kivétel a bukaresti Dinamo volt. Viszont maga a közeg: a szurkolók, a román sajtó, a labdarúgó-bajnokságot lebonyolító szervezet, a Labdarúgó Profi Liga csak azt nézte, hogyan tud minket elbuktatni, hogyan tudnak velünk igazságtalanok lenni

– magyarázta Szondy.

A Csíkszereda kiharcolta a bennmaradást a ronán élvonalban / Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

Az elnök keserűen idézte fel azt is, hogy a klub olyan büntetéseket kapott, amelyeket el sem tudtak képzelni. 

Szondy Zoltán szerint nem tehették meg, hogy leszedik azokat a magyar zászlókat, amelyek már akkor is a klub jelképei voltak, amikor az új stadionja még fel sem épült és a csapat a harmadosztályban szerepelt.

Hozzátette, amíg a Csíkszereda nem jutott fel az élvonalba, ezek a szimbólumok senkit sem zavartak, a feljutás után azonban minden megváltozott.

„Ne játsszunk szembekötősdit: a Sepsi OSK-nak soha nem volt problémája a zászlók miatt, mert az első figyelmeztetésre azonnal levették a magyar, székely lobogókat. Ezt mi is megtehettük volna, de ha felvállaltad egy közösség képviseletét, akkor ennek a közösségnek a képviseletét nemcsak ünnepnapokkor kell kiélvezni, hanem akkor is, amikor baj van. Határozott véleményem, hogy ha a magyarságtudatot elengedtük volna, akkor megtörik valami az egész rendszerünkben. Megfellebbeztünk mindent, amit lehetett, és minden fórumon, amin lehetett, s ezzel elértük azt, hogy a magyar és a székely zászlóért nem büntetnek többet” – fejtette ki Szondy.

Ezt is ajánljuk a témában

A Csíkszereda a tizenhat csapatos román bajnokság alapszakaszában a 13. helyen végzett, majd az alsóházi rájátszásban összességében magabiztosan harcolta ki a bennmaradást. Az együttes legeredményesebb játékosának 12 találattal Eppel Márton bizonyult, aki a Budapest Honvéd színeiben az NB I-ben is gólkirály volt a 2016–2017-es évadban.

Szondy Zoltán szerint a következő bajnokság még nehezebb lesz, s azt is megemlítette, hogy gazdaságilag is nagyon nehéz megteremteni az első osztályban maradás feltételeit. A nyári edzőváltásról azt mondta, hogy „nincs még szerződés, de erősen valószínű, hogy Szabó István lesz a vezetőedző. Benne látom leginkább, hogy az FK Csíkszereda kettős célkitűzése mellé tud állni: magyar identitású csapat és az akadémia csapata maradjon” – jelentette ki.

Nyitókép: Facebook / FK Csíkszereda

Csíkszereda–Botosani 2–0 (2026. május 16.)

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. május 22. 09:05
Nincs primitívebb sovén egysejtű papucsállat a román B középnél. Nem különb a sajtójuk sem.
