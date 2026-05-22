„A román közegtől csak gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk” – áldatlan állapotokról beszélt a magyar vezető

Hozzátette, amíg a Csíkszereda nem jutott fel az élvonalba, ezek a szimbólumok senkit sem zavartak, a feljutás után azonban minden megváltozott.

„Ne játsszunk szembekötősdit: a Sepsi OSK-nak soha nem volt problémája a zászlók miatt, mert az első figyelmeztetésre azonnal levették a magyar, székely lobogókat. Ezt mi is megtehettük volna, de ha felvállaltad egy közösség képviseletét, akkor ennek a közösségnek a képviseletét nemcsak ünnepnapokkor kell kiélvezni, hanem akkor is, amikor baj van. Határozott véleményem, hogy ha a magyarságtudatot elengedtük volna, akkor megtörik valami az egész rendszerünkben. Megfellebbeztünk mindent, amit lehetett, és minden fórumon, amin lehetett, s ezzel elértük azt, hogy a magyar és a székely zászlóért nem büntetnek többet” – fejtette ki Szondy.